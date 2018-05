Von Heribert Vogt

Heidelberg. Am 13. Dezember 1622, im fünften Jahr des Dreißigjährigen Kriegs, traf Leone Allacci in Heidelberg ein. Der Abgesandte der Biblioteca Apostolica Vaticana war angereist, um die legendäre Bibliotheca Palatina als Kriegsbeute nach Rom zu bringen. Im Februar 1623 wurden die kostbaren Bücher von Heidelberg aus über die Alpen transportiert und ab dem Sommer in der Vatikanischen Bibliothek aufgestellt. Damit war für Heidelberg ein kultureller Kriegsverlust vollzogen, der nie wieder rückgängig gemacht werden konnte - obwohl man nichts unversucht ließ, die "Mutter aller Bibliotheken" zurückzugewinnen.

Denn die weitaus meisten Bücher befinden sich bis heute in Rom. Allerdings waren den Heidelberger Jägern des verlorenen Schatzes auch Erfolge beschieden. In jüngster Zeit konnten durch Digitalisierungsprojekte Teile der historischen Bibliothek zumindest virtuell wiedervereint werden. Aber schon allein durch das jahrhundertelange Ringen ist das Schicksal der Bibliotheca Palatina für immer mit Heidelberg verbunden.

Wie kam es dazu? In der Anfangsphase des Dreißigjährigen Krieges war der Protestant Friedrich V. - Pfalzgraf und Kurfürst von der Pfalz - im Jahr 1619 für einen Winter König von Böhmen geworden. Aber sein Heer erlitt am 8. November 1620 in der Schlacht am Weißen Berg bei Prag gegen die Truppen des Kaisers eine schwere Niederlage.

Daraufhin wurde die Pfalz von den Truppen der Katholischen Liga eingeschlossen, und am 24. September 1622 schenkte Maximilian I. von Bayern die Kriegsbeute der Bibliotheca Palatina dem Papst Gregor XV. Dieser erblickte in ihr neben dem wissenschaftlichen Wert auch eine "geistige Rüstkammer für die Reformation".

Der wenige Monate später erfolgende Abtransport der mehr als 3700 Handschriften und über 12.000 Drucke nach Rom ist aus Heidelberger Sicht der negative Höhepunkt dieser einzigartigen Büchersammlung, deren Anfänge bis in die pfalzgräfliche Bibliothek um die Mitte des 14. Jahrhunderts zurückreichen.

Damals entstanden in der Stadt mehrere Bibliotheken, die Kurfürsten besaßen eine Büchersammlung in ihrer Residenz. Pfalzgraf Ludwig III. ließ im 15. Jahrhundert Bücher auf den Emporen der fertigen Heiliggeistkirche aufstellen.

Schließlich verlagerte Kurfürst Ottheinrich (1556-1559) die Hofbibliothek vom Schloss in die Heiliggeistkirche und legte so den Grundstein für die Bibliotheca Palatina. Weitere Zuwächse unter Ottheinrich kamen aus der Übernahme der Klosterbibliothek Lorsch.

Er sorgte zudem für einen jährlichen Erwerbungsetat: Fortan erfolgten systematische Ankäufe auf den Frankfurter Buchmessen. Und 1567 gelangten von dem zum Protestantismus konvertierten Augsburger Ulrich Fugger weitere 235 Zentner Bücher in die Sammlung, die auch das "Lorscher Evangeliar" aus der Hofschule Karls des Großen oder das "Falkenbuch" Kaiser Friedrichs II. enthielt.

Nach dem Abtransport im Jahr 1623 blieben die Heidelberger Jäger des verlorenen Schatzes fast zwei Jahrhunderte lang erfolglos, alle Bemühungen um die Rückgabe scheiterten. Erst im Zuge des Wiener Kongresses gelang es 1815/16, einen kleineren Teil der Bibliothek wieder nach Heidelberg zu bringen. Im Oktober 1815 konnte Friedrich Wilken als Prorektor der Universität 39 Codices in Paris entgegennehmen, und am 13. Mai 1816 wurden die 847 deutschsprachigen sowie vier lateinische Handschriften der Palatina - darunter auch der berühmte "Sachsenspiegel" - vom Vatikan nach Heidelberg zurückgebracht.

Aber: Auch nach fast 400 Jahren lagert der größte Teil der Bibliotheca Palatina, nämlich fast alle nichtdeutschsprachigen Handschriften, in der Vatikanischen Bibliothek. Von den 2028 lateinischen Handschriften befinden sich heute nur 16 in der Universitätsbibliothek Heidelberg, von den 431 griechischen kehrten 29 zurück, und die 432 hebräischen Handschriften blieben fast komplett in Rom; die arabischen, türkischen, slawischen und orientalischen Handschriften sind nicht bestimmbar. Auch die Drucke verblieben in Rom.

Die heutige Heidelberger "Bibliotheca Palatina" besteht vor allem aus den 1816 zurückgekehrten 847 deutschen Handschriften. Sie gilt nun als bedeutendste deutschsprachige Sammlung mittelalterlicher Handschriften, ihr Wert ist unschätzbar. Enthalten sind etwa der "Codex Manesse" - die Große Heidelberger Liederhandschrift -, der "Sachsenspiegel", die älteste und einzige vollständige Überlieferung des "Rolandsliedes" oder auch die "Evangelienharmonie" Otfrieds von Weißenburg.

Aber die Jagd nach dem verlorenen Schatz der ganzen Palatina wurde nie eingestellt. So überflog am 4. Dezember 1986 eine Transall-Maschine der deutschen Bundeswehr mit Sondergenehmigung das Territorium der Schweiz. Das Transportflugzeug, das auf dem Militärflughafen Frankfurt gestartet war, beförderte über 300 Jahre nach dem Dreißigjährigen Krieg in friedlicher Mission kostbares Frachtgut zurück nach Rom: An Bord waren rund 600 Handschriften und Drucke aus der Bibliotheca Palatina.

Auch das "Falkenbuch" Kaiser Friedrichs II. ging mit nach Rom. Foto: UB Heidelberg

Zuvor waren die Leihgaben zur 600-Jahr-Feier der Ruperto Carola fünf Monate lang in der Heidelberger Heiliggeistkirche zu besichtigen gewesen. Die Schau war die erfolgreichste Bibliotheksausstellung aller Zeiten - und ein Vorläufer der späteren Digitalisierungsvorhaben. Dabei stand die Frage im Zentrum, wie mehrere Tausend mittelalterliche Codices in zwei Ländern mit weit über einer Million Buchseiten und einem Gesamtwert von über einer Milliarde Euro digitalisiert werden können.

Im Februar 2018 konnte die Universität Heidelberg ein wichtiges Resultat präsentieren. Denn nun ist ein großer Teil der alten pfälzischen Landesbibliothek - der deutschsprachige und lateinische Kernbestand der Handschriften - durch Digitalisierungsprojekte der Universitätsbibliothek virtuell wiedervereint: Die 848 deutschen und die 2030 lateinischen Handschriften sind online zugänglich.

Jedoch harren im Vatikan noch mehr als tausend Handschriften aus der Bibliotheca Palatina der digitalen Erschließung. Und auch die über 12.000 Drucke befinden sich nach wie vor in Rom.

Die Jagd kann weitergehen.