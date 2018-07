In den Trümmern ihres völlig zerstörten Hauses hat ein Mann in Kalifornien erneut um die Hand seiner Frau angehalten. Foto: Mike Eliason/Santa Barbara County Fire Department

Ein Buschbrand hatte am Freitag Häuser in Goleta in Santa Barbara zerstört. Der Familie von Arzt Ishu Rao war keine Zeit geblieben, auch nur das nötigste zu packen, als das Feuer kam, wie der Sender CNN am Dienstag berichtete. Auch der Ring blieb zurück. Nach einigen Tagen kehrten Rao und seine Frau Laura, die in dem Brand alle Besitztümer verloren hatten, zurück, um nach dem Ring zu suchen.

Er sei ganz spontan mit dem gefundenen, verbrannten Ring auf die Knie gegangen, sagte Rao dem Sender CNN. «Es schien nur eine alberne Sache zu sein, um sie zum Lächeln zu bringen.» Der Ring mit einem ovalen, gelben Diamant wurde durch den Brand stark beschädigt. Das Paar hatte erst im Dezember 2017 geheiratet. Nach dem Brand habe er eine Welle der Hilfsbereitschaft erfahren, betonte Rao.