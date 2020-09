Von Olaf Neumann

Seit viereinhalb Jahrzehnten widersteht Wolfgang Niedecken jeglichen Trends und Moden und schreibt beharrlich Songs im kölschen Dialekt. Das brachte ihm sogar die Aufmerksamkeit von Bob Dylan und Bruce Springsteen ein. "Alles fließt", das nunmehr 20. Album seiner Band BAP, wartet auf mit treibendem Rock, fröhlichen Reggae-Rhythmen und Gitarren à la Pink Floyd. Olaf Neumann sprach mit dem agilen 69-jährigen Sänger und Songschreiber über Facebook-Hetze, Demagogen und eigenes Denken.

Es gibt Künstler, die hassen es, Alben zu machen. Es sei so schmerzhaft. Wie empfinden Sie das nach 20 BAP-Platten?

Wolfgang Niedecken: Wir machen immer nur dann Alben, wenn wir meinen, es lohnt sich. Ich hatte vom ersten Schritt an großen Spaß an dieser Platte. Unser Gitarrist gab mir schon nach der 2016er-Tour eine CD mit elf Demos. Nach der Hälfte der nächsten Tour habe ich mir diese Lieder dann endlich in Sri Lanka intensiv vorgenommen. "Ruhe vor dem Sturm" war die erste Nummer, die ich betextet habe. Der Titel ist praktisch die fünfte Zeile von "Kristallnaach". Das Album versammelt alles, was sich bei mir aufgestaut hat nach der Trump-Wahl, als man merkte, dass diese Populisten tatsächlich nach der Macht greifen und auch noch von "schwarmdementen Spießern brav dahingewählt" werden. Ein Horrorszenario, das einen nicht schlafen lässt!

Die Grund-Takes von "Alles fließt" wurden im August 2019 in den Castle Studios in Röhrsdorf bei Dresden live eingespielt und im Hamburger Bluhouse im Overdub-Verfahren vervollständigt.

Es war klar, dass Ulle (Ulrich Rode) und ich die Stücke zusammen entwickeln und er sie gemeinsam mit der Anne (de Wolff) produziert. Ich habe zu jedem Grund-Take direkt live mit voller Emotion gesungen, was ich in Woodstock und New Orleans gelernt habe. So konnte meine Spannung aufrecht erhalten werden. Das Adrenalin der letzten Tour ist in das Album mit eingeflossen.

Ihr Album beginnt mit einem langen Intro. Sind solche Intros nicht längst passé, weil man beim Streaming nur bezahlt wird, wenn die ersten 30 Sekunden eines Liedes abgespielt werden?

Ich habe überhaupt keine Lust, mich danach zu richten, dass mittlerweile in so vielen Bereichen unseres Business’ der Schwanz mit dem Hund wackelt. Lass den wackeln, den Schwanz, der Hund macht bei uns, was er will! Ich bin Künstler, ich habe Malerei studiert. Ich versuche, mich auszudrücken und dabei nicht an irgendeine Klientel zu denken. Würde "Like A Rolling Stone" heute erscheinen, würde man die Nummer nicht mal im Handbetrieb auflegen. Sie ist ja sechs Minuten lang.

Ist "Jeisterfahrer" ein kulturkritischer Song?

Ja. In dem Jahrzehnt, was mir hoffentlich noch verbleibt, werde ich mich an diese Dinge nicht gewöhnen und mir auch meinen Humor nicht nehmen lassen. Das ist meine Allzweckwaffe. Ich komme mir manchmal vor wie ein Geisterfahrer. Aber in Wahrheit sind die Demagogen, die mir da entgegen kommen, die Geisterfahrer. (lacht)

Sind die Demagogen wirklich erfolgreich oder täuscht das, weil sie so laut sind?

Teilweise sind die Demagogen nur Scheinriesen. Aber bei den schwarmdementen Spießern funktioniert das. Die merkwürdige Querdenker-Bewegung ist zum Beispiel solch ein Scheinriese. Aber man nehme sich vor ihnen in acht! Ich will nicht sagen, dass das alles Nazis sind, aber sie machen sich mit denen gemein. Ich hatte kürzlich einen Shitstorm auf meiner Facebook-Seite. Wenn man sich mal deren Profile anschaut, kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus. Dort sieht man Reichskriegsfahnen, teilweise aber auch ganz liebe Leute, die sich für den Tierschutz engagieren. Das Internet bietet reichlich Manipulationsmöglichkeiten. Gott sei Dank hatten die Nazis noch kein Internet!

Glauben Sie, dass Sie mit Ihren kritischen Songs etwas in den Köpfen der Menschen bewirken können?

Ich arbeite nicht für eine Zielgruppe. Mehr oder weniger lege ich mich beim Psychiater Niedecken auf die Couch und lasse es raus. Und daraus entstehen dann Songs. Was ich damit erreiche, steht auf einem ganz anderen Blatt. Das Allerliebste wäre mir, wenn man durch meine Songs angetriggert anfängt, selbst zu denken. Ich will niemanden mit Politrock bevormunden. Unsere Stammklientel sind keine Revoluzzer. Sie versuchen, sich instinktiv nach dem kategorischen Imperativ zu richten: "Was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem andern zu!"

Löschen Sie konsequent alle Einträge auf Ihrer Seite, die mit Hass und Hetze zu tun haben?

Das kann man nicht mehr ausmüllen, 40.000 Reaktionen auf meinen Post sind zu viel. Aber wir geben uns schon große Mühe, dass unsere Facebook-Seite nicht allzu sehr zugemüllt wird. Stellen Sie sich mal vor, ich würde unser neuestes Video ungefragt auf die Facebook-Seite von den Toten Hosen, Udo oder Grönemeyer posten. Was wäre das für eine Unverschämtheit! Aber diese Leute posten einfach ihre Propaganda unerlaubt auf unserer Seite und denken auch noch, sie wären im Recht.

Werden BAP in absehbarer Zeit live vor Publikum auftreten?

Das Album sollte eigentlich am 18. September hier in Köln in den Sartory-Sälen old school live präsentiert werden. Aber irgendwann wurde uns klar, dass das dieses Jahr nichts mehr wird. Jetzt stellt sich die Frage, ob wir an meinem 70. Geburtstag am 30. März 2021 in der Köln Arena auftreten können. Es sieht ja alles nach einer zweiten Welle aus. Wie zum Teufel sollen wir da eine Tour planen? Aber wir sind nicht die einzigen, die auf dem Schlauch stehen.

Info: Das neue BAP-Album "Alles fließt" erscheint am 18. September. Für eine eventuelle Tour 2021 gibt es aktuell noch keine Termine.