Von Wolfgang Scheidt

Seit vier Jahrzehnten zählt er zu den beliebtesten Rockmusikern Deutschlands: Wolf Maahn entdeckt die Reggae-Beats auf seinem 14. Studioalbum "Break Out Of Babylon" neu. Gewohnt kritisch nimmt er kein Blatt vor den Mund: Der "Homo Consumens" muss umdenken, Streamen gehört zur klimaschädlichsten Form des Musikhörens. Maahns Songs gehen direkt ins Blut, das "Fieber" spürt er auch mit 64 Jahren noch bei Konzerten.

Wolf Maahn, Ihr fünftes Musiker-Jahrzehnt läuten Sie mit dem Konzeptalbum "Break Out Of Babylon” ein. Wie kam es dazu?

Wolf Maahn: Im Song "Wer wird Visionär?" singe ich: "Lobbyisten, spendabler wie an Christmas, fragen: Welche Natur? Hier geht’s um Business!" Babylon steht bei mir für die gewinnorientierte Ausbeutung von Mensch und Natur. Wir müssen sofort raus aus der Priorität für die Gewinnsteigerung von Investoren und Konzernen und ebenso aus unserem konsumorientierten Selbstverständnis. Erich Fromm nannte es den "Homo Consumens". Alte Männer kaufen sich tonnenschwere, rasende Spritschleudern. Das ist lächerlich!

Egal, ob mit der "Band für Afrika" oder "Rock for Bosnia" – Sie engagieren sich schon lange gesellschaftspolitisch. Was können wir tun, um den Zustand der Erde zu verbessern?

Top-Wissenschaftler sollten interdisziplinär in Arbeitsgruppen konkrete Wege zum Klimaschutz erarbeiten, die sozial ausgewogen sind und welche die Politik dann auch wirklich umsetzt. Die ersten Schritte wären wahrscheinlich fossile Energien nicht mehr zu subventionieren und den Verbrauch unserer letzten Ressourcen schnellstmöglich korrekt einzupreisen. Andere EU-Länder sind da schon viel weiter.

In den neuen Songs schlüpfen Sie in die Rollen eines milliardenschweren Finanzmagnaten und seiner Ehefrau, die beide von Kapitalisten zu Wohltätern mutieren. Könnten Donald und Melania Trump als Vorbilder dienen – oder wer ist gemeint?

Ich glaube im Prinzip kann jeden eine tiefere Einsicht treffen, wenn der richtige Mix entsteht. In meiner Geschichte taucht im Umfeld der Familie ein Umweltaktivist auf.

Bei der Hälfte der Songs wie "SloMo in New York", "Tanz gegen den Wahnsinn" oder "Where the Homeless Go" singen Sie über satte Reggae Beats, zwei Songs sind ganz in Englisch. Was war das Besondere bei der Entstehung des Albums?

Ja, Reggae war diesmal definitiv ein stärkerer Einfluss. In Jamaika sprudelt derzeit die Kreativität. Das ist wirklich inspirierend. Sie mixen auf geniale Weise alle möglichen Styles. Damian Marleys letztes Album "Stony Hill" zum Beispiel ist von der Relevanz durchaus vergleichbar mit "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band" von den Beatles.

Als Musiker haben Sie im Vorprogramm von Bob Dylan, Bob Marley, Fleetwood Mac oder zuletzt Midnight Oil gespielt – kann man sich da etwas abschauen?

Mmh, gute Frage. Wahrscheinlich von jedem was anderes. Stevie Nicks hatte ein großes Zelt auf der Bühne um sich mehrmals umzuziehen und kam jedes Mal wunderschön und frisch gestylt wieder raus. Da muss ich noch dran arbeiten (lacht).

Ab dem 7. Februar gehen Sie wieder auf Tournee – spüren Sie mit 64 Jahren immer noch das "Fieber" wie vor 40 Jahren, als Sie mit der Food Band live im Marquee Club spielten?

Das Fieber bleibt, ich versuche nur besser zu werden.

Kollegen wie Herbert Grönemeyer, Xavier Naidoo, Udo Lindenberg oder Marius Westernhagen spielen in der Champions League deutschsprachiger Sänger – warum bleiben Künstlern wie Achim Reichel, Heinz-Rudolf Kunze oder Ihnen die eher kleineren Hallen?

Naja, oft laufen die besseren Filme ja in den kleineren Kinos, oder? Ja, vielleicht bin ich etwas zu verspielt. Bei anderen klingen die Alben untereinander jedenfalls oft ähnlicher. Vielleicht sind meine Lyrics teilweise auch fürs Radio zu gesellschaftskritisch. Meine Eigenwilligkeit ist aber inzwischen Teil meines Markenzeichens.

Vor dreizehn Jahren haben Sie mit "Libero" ein eigenes Label gegründet. Wie wichtig war Ihnen die künstlerische Unabhängigkeit?

Ein eigenes Label ist wunderbar, es macht allerdings auch viel Arbeit. Bei den Peanuts, die seit Einführung des Streamings bei den meisten von uns noch landen, macht das auch finanziell Sinn. Übrigens hat eine US-Studie ergeben, dass Streaming die klimaschädlichste Form des Musikhörens ist.

