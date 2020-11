Von Steffen Rüth

Das Album mag "On Vacation" heißen und in der lauschigen Provence entstanden sein. Ein Urlaub war die Zusammenarbeit mit dem legendären Jazzpianisten und Grammy-Preisträger Bob James aber keineswegs, wie Trompeter, Komponist und Deutschlands populärster Allround-Jazzer Till Brönner (49) zu berichten weiß. Doch Profis sind Profis, und deshalb klingt "On Vacation", auf dem die beiden eigene wie fremde Kompositionen spielen, trotzdem ausgesprochen lässig. Steffen Rüth traf Till Brönner in Berlin.

Till, Dein Album heißt "On Vacation". Wie sehr fühlt sich bei Dir die Arbeit wie Urlaub an?

Till Brönner: Das ist natürlich eine philosophische Frage. Mich eint mit der großen Mehrheit meiner Zunft, dass wir etwas zum Beruf gemacht haben, dass wir auch gut als Hobby ausüben könnten. Manche Berufe haben nur den Zweck des Geldverdienens. In meinem Beruf des Künstlers steckt auch viel Berufung, und Spaß- wie Lustanteil sind bei meiner Arbeit sehr, sehr hoch.

Kunst- und Kulturschaffende leiden während Corona so sehr wie kaum ein anderer Berufszweig. Für die Politik scheint die Kultur ein vernachlässigbarer Luxus für gute Zeiten zu sein.

Die Kultur ist schon bei Anbruch der Pandemie reflexartig hintenübergekippt. Wir dürfen kaum mehr auftreten, das fordert uns fundamental. Von meinen ursprünglich fünfzehn angesetzten Konzerten jetzt im Herbst sind aktuell noch vier übrig. Und wenn es so weitergeht, werden die auch noch abgesagt. Für mich ist es ein Skandal, dass man eine große Gruppe von Menschen, die nie nach dem Staat gefragt hat und immer irgendwie durchgekommen ist, dazu zwingt, die Tätigkeit einzustellen, ohne sie so zu unterstützen, dass sie nach Corona noch lebt.

Ihr habt "On Vacation" im vergangenen September in der Provence eingespielt. Auf den Fotos im CD-Booklet sieht man Dich und den 80-jährigen US-Pianisten Bob James, eine Legende des Smooth Jazz, pastellfarben gewandet in Liegestühlen am Pool, Drinks in der Hand. Liefen die Aufnahmen so entspannt, wie diese Bilder es andeuten?

Zunächst ganz und gar nicht. Der Weg bis zu diesem Album war anfangs steinig. Wir haben uns ohne große Vorabsprachen im Studio getroffen und waren voller Zuversicht, dass uns etwas Gutes einfallen würde. Doch dann wurde es zwischen uns kontrovers und empfindlich. Wir waren gefühlt kurz davor, das Projekt abzubrechen. Mal hatte der eine schlechte Laune, mal der andere. Aber niemand wollte den anderen vollends vergrätzen. Bei den Gesprächen am Pool waren wir beide gelassener als im Studio und nah beieinander.

Wie gut kanntet ihr Euch vorher?

Das ist lustig. Wir haben zweimal in 14 Jahren miteinander gespielt und jedes Mal hatten wir großen Spaß. Vor einigen Jahren machten wir unsere Pläne beim von mir kuratierten Festival "Kampen Jazz" auf Sylt dann konkret. Der Daumen war oben.

Offenkundig konntet Ihr Euch zusammenraufen.

Ja. Es war ein kreativer Kampf. Nach vielen Konflikten und einer langen Phase, in der wir mit nichts dastanden, entwickelte sich quasi auf den letzten Metern ein Dialog mit dem Stück "Basin Street Blues". Als diese Nummer geschafft war, wussten wir, dass wir beide am Ball bleiben wollen und das Album schaffen würden. Das war der langersehnte Moment, an dem die Sonne nach dem Dauerregen endlich durchbricht, es war der Schlüsselmoment für "On Vacation".

Das Album klingt angenehm und einladend. Lässt sich "On Vacation" am besten an einem lauen Abend am Pool genießen?

Wenn Bob James und Till Brönner zusammenkommen, dann ist klar, dass das Ergebnis nicht Musik für eine kleine Minderheit ist. Bei allen intimen Momenten sollte diese Platte eine Hörbarkeit erhalten. Planbar bleibt das alles trotzdem nie. Der eine bleibt beim Hören an der Oberfläche, der andere geht in die Tiefe – wie sie die Musik hören und aufnehmen, das entscheiden die Hörer selbst.

Zentrale Zutat des Jazz ist die Improvisation. Kam der Reiz dieses Projekts für Dich auch daher, dass nicht alles geplant, vieles zunächst unwägbar war?

Ich bin erfahren genug, um zu wissen, dass man Musiker eines bestimmten Kalibers ordentlich vorbereitet empfangen sollte. Zu sagen "Wir gehen jetzt mal ohne alles ins Studio" entspricht eigentlich nicht so meiner Art. Und doch hatte ich Lust auf dieses Experiment, das am Ende ja auch geglückt ist.

Warum habt Ihr in Südfrankreich, in der Provence, aufgenommen?

Ich hatte vom Tonstudio namens "La Fabrique" schon seit 15 Jahren immer wieder gehört. Sting, Rammstein oder Herbert Grönemeyer haben dort wiederholt Alben aufgenommen. Die Atmosphäre ist wirklich eine besondere. Eine ehemalige Olivenölpresse mit Geräten und Stallungen wurde in ein Tonstudio umgewandelt, und die europaweit wohl größte Sammlung von Klassik- und Jazz-Schallplatten dient als Schalldämpfung. Man wird dort wirklich rundum betreut und bekocht, muss das Gelände überhaupt nicht verlassen und kann der Kreativität freien Lauf lassen. Das Studio ist ein Traumort für Künstler, die ein Album machen wollen, ohne dabei mit der Bewältigung ihres Alltags beschäftigt sein zu müssen.

Trennst Du gern Studioarbeit und Alltagsleben?

Ja. Als Künstler, der 100 Prozent Verantwortung trägt und beim Arbeiten 360 Grad gefordert ist, kann ich schlecht in den Freizeitmodus umschalten. Ich finde, Alltag hat mit Kunst nichts zu tun.

Wie kommst Du denn wieder runter und zuhause an?

Das geht mal besser und mal schlechter. Ich habe den Kontakt zum sogenannten wahren Leben nie verloren und wollte das auch nie, und ich finde es in meinem Alltagsleben, zumal mit Familie, nicht erstrebenswert, Grenzen auszuloten und zu überschreiten. In der Kunst jedoch wird es an diesem Punkt, an dem man willentlich und bewusst ins Risiko geht, erst interessant. Ich brauche beides, denn jeden Tag kreativ zu sein, das macht ganz schön einsam und sozial eher unverträglich.

Info: Das Album "On Vacation" ist vor kurzem erschienen. Live am 15. November in Baden-Baden. Kartentelefon 0 72 21/30 13-101; ab 19 Euro.