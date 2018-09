Sie dürfen sich seit zwei Jahren als "Sir Rod" ansprechen lassen. Sind Sie stolz über Ihren Ritterschlag?

Ja, verdammt stolz sogar. Mir bedeutet das eine Menge. Ich bin immer noch Rod, keine Frage, aber es war ein wunderbarer Tag. Ich hätte mir bloß gewünscht, meine Eltern hätten die Zeremonie noch erlebt. Aber es ist schon toll, wenn man mich in Hotels und bei öffentlichen Anlässen als "Sir Rod" anspricht. Das hat was. Also ich lache auch, aber es ist irgendwie schön. Mein Alltagsleben hat sich aber nicht verändert.

Hat ein Rod Stewart einen Alltag?

Natürlich hat er das. Ich war im Sommer mit Cyndi Lauper auf USA-Tournee, das ist natürlich irgendwo Routine, auch wenn es irre viel Spaß gemacht hat. Cyndi ist eine verrückte Nudel, ich liebe sie. Zwei Blonde auf großer Fahrt.

Stichwort Spaß. "Blood Red Roses" ist Ihr 30. Album. Hat man da noch Lust, sich diese Mühe zu machen?

Aber selbstverständlich. Ein Album aufzunehmen, ist für mich das reine Vergnügen. Sonst würde ich es auch nicht tun, warum sollte ich mich abrackern? Und ganz sicher ist es ein viel tollerer Job, als eine Straße zu teeren. Heute ist es besser als früher, ich habe mehr Freude dabei, auch weil ich nicht mehr monatelang im Aufnahmestudio hocken muss, was eine Tätigkeit ist, bei der für mich der Spaß tatsächlich auch mal aufhört.

Dass die Zeit begrenzt ist, thematisieren Sie im Song "Farewell". Von wem nehmen Sie darin Abschied?

Von einem engen Freund, er hieß Ewan Dawson. Sein Sohn lebt hier in Deutschland. Wir wuchsen damals zusammen auf, wir waren sehr eng verbunden. Ich bewunderte Ewan, er hatte einen wundervollen Humor.

Denken Sie auch an Ihre eigene Sterblichkeit?

Natürlich, muss ja. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das betrifft mich nicht. Ich habe keine Angst vor dem Sterben, der Gedanke besorgt mich nicht übermäßig. Nur zu bald sollte es noch nicht passieren. Ich tue auch alles, was ich kann, um mich vom Grab fernzuhalten (lacht).

Können Sie sich vorstellen, alt zu sein?

Aber ich bin doch alt! (lacht laut und schlägt sich aufs Knie) Dieses Knie ist kaputt, deshalb kann ich nicht mehr gescheit Fußball spielen. Ich fühle mich schon gut, ich trainiere viel, halte mich fit, esse vernünftig. Ich trinke allerdings zu viel, das ist noch mein Untergang.

Wirklich?

Ich trinke zu viel Wein. Ich liebe Wein. Ich bringe es nicht übers Herz, in einem schönen Restaurant lecker zu essen und Wasser dazu zu trinken. Da gehört einfach ein Glas Wein dazu.

Hatten Sie den Alkohol immer im Griff?

Ich bin nie unter die Räder gekommen. Das hielt sich immer im Rahmen. Ganz ehrlich: Wenn ich zu viel saufe, dann falle ich einfach um. Ich trinke gerne so ein bisschen, da merke ich auch nichts von. Aber ich gebe mir nie komplett die Kante.

Die Single "Didn’t I" dreht sich um Drogenprobleme. Worum geht es?

Ich singe aus Elternsicht über die Nöte und Sorgen, die man mit drogenabhängigen Teenagerkindern hat.

Was hat Sie gerade zu diesem Thema bewogen?

Weiß ich gar nicht. Ich setze mich nicht groß hin und überlege "So, jetzt schreibe ich über Drogensucht aus Sicht der Eltern". Das hat mich einfach interessiert.

Wäre es wohl heute genauso viel Spaß, ein junger Rockstar zu sein wie damals in den Sechzigern und Siebzigern?

Nein. Oh nein. Nicht mal annähernd. Handys und Kameras haben es unmöglich gemacht, mit den Sachen durchzukommen, mit denen wir damals durchgekommen sind. Heute kann man sich gar nichts mehr erlauben, von allem gibt es Fotos und Filme. Die Siebziger waren so wild und so frei, und, hey, die Achtziger waren auch noch heiß. Es war ein wilder Ritt.

Immer, wenn man Fotos von Ihnen sieht, machen Sie den Eindruck eines gesetzten Herrn, der fast schon unverschämt viel Spaß hat. Rod, sind Sie ein glücklicher alter Knochen?

(lacht) Das ist wahr, das ist sehr wahr. Ich habe immer gern auf dem Platz gestanden, der mein Leben ist. Was denn sonst? Und guckt mich doch an. Ist doch alles super. Ich bin gesund, habe spät im Leben und unerwartet nochmal zwei Kinder bekommen, und diese beiden, Alastair und Aiden, einer ist zwölf, der andere ist sieben, die bedeuten mir alles auf der Welt.

Info: Das inzwischen 30. Studioalbum mit dem Namen „Blood Red Roses“ von Rod Stewart erscheint am 28. September.