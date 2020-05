Ihre Mutter war es, die sie früh mit ins Theater nahm und die Liebe zur Schauspielerei in ihr entfachte. Heute ist Katharina Wackernagel eine gefragte Charakterdarstellerin, die sowohl im Fernsehen ("Aenne Burda – Die Wirtschaftswunderfrau", "Stralsund-Krimis") als auch im Kino ("Das Wunder von Bern") präsent ist und sich auch schon als Regisseurin erste Sporen verdient hat. Im Gespräch mit unserem Autor Jan Draeger erzählt die 41-Jährige, wer sie lobt, worauf sie stolz ist und warum sie zwei Väter hat.

Hintergrund Name: Katharina Wackernagel Geboren am 15. Oktober 1978 in Freiburg. Familie:Sie stammt aus einer Schauspielerfamilie: Ihre Mutter Sabine Wackernagel und ihre Großmutter Erika Wackernagel sind bzw. waren Schauspieler, ebenso wie ihr Onkel, [+] Lesen Sie mehr Name: Katharina Wackernagel Geboren am 15. Oktober 1978 in Freiburg. Familie:Sie stammt aus einer Schauspielerfamilie: Ihre Mutter Sabine Wackernagel und ihre Großmutter Erika Wackernagel sind bzw. waren Schauspieler, ebenso wie ihr Onkel, Ex-RAF-Terrorist Christof Wackernagel. Ihr Halbbruder Jonas Grosch ist Drehbuchautor und Regisseur; ihr Großvater war der Regisseur und Intendant Peter Wackernagel. Sehenswerte Kino- und Fernsehfilme:Sönke Wortmanns "Das Wunder von Bern", "Die Luftbrücke – Nur der Himmel war frei", "Die Boxerin" und "Contergan – eine einzige Tablette". Seit 2008 spielt Wackernagel die Kriminalkommissarin Nina Petersen in der ZDF-Krimiserie "Stralsund". 2014 produzierte sie mit ihrem Bruder die Komödie "Bestefreunde", 2019 das Roadmovie "Wenn Fliegen träumen". Auszeichnungen: 1998 Goldener Löwe als beste Serienschauspielerin für "Tanja", 2007 Bambi-Sonderpreis für "Contergan", 2008 Nominierung für die Goldene Kamera und den Deutschen Fernsehpreis als beste Schauspielerin in "Contergan" und "Mein Mörder kommt zurück" und für den Grimme-Preis für ihre Darstellung der Boxerin Johanna. Privat: Wackernagel ist unverheiratet und lebt seit 1998 in Berlin. teu

Angenommen, man würde einen Film über Katharina Wackernagel drehen. Welchen Titel könnte er tragen?

Eine ungewöhnliche Frage. (überlegt)

Sollen wir sie nach hinten verschieben?

Ja, bitte.

Dann eine andere Frage: Was macht Sie stolz?

Meine Arbeit. In den meisten Fällen. Meine Regiearbeit zu dem Film "Wenn Fliegen träumen" hat mich sehr stolz gemacht. Ansonsten … ich bin nicht sehr oft stolz auf das, was ich tue. Doch wenn ich das Gefühl verspüre, dann hat es mit der Arbeit zu tun.

Und im Privaten?

Da bin ich eher etwas ungnädig mit mir. Irgendwie denke ich häufiger: Es ist nicht gut genug.

Wer lobt Sie?

Meine Eltern! Meine Mama, zu der ich einen sehr engen Draht habe. Und mein Vater ruft mich nach jeder Ausstrahlung an. Wenn ich nicht erreichbar bin, hinterlässt er mir eine Nachricht. Er lobt mich immer sehr.

Ist Ihr Vater auch vom Fach?

Ich habe zwei Väter, der eine war Regisseur, das ist aber nicht der, der anruft. Der, der anruft, war ganz früher Schauspieler, hat dann umgesattelt und war Sonderschulpädagoge.

Ist er der biologische Vater?

Irgendwie gibt es das bei uns nicht: Der eine ist der richtige und der andere der falsche. Beide sind richtig. Mit dem Lehrervater bin ich auf jeden Fall aufgewachsen.

Von mütterlicher Seite kommen Sie ja aus einer Schauspielerinnen-Dynastie. Was haben Ihre Großmutter Erika Wackernagel und Ihre Mutter Sabine Wackernagel Ihnen mitgegeben?

Zu der Erika hatte ich gar nicht so einen engen Draht. Als Kind habe ich sie nur ein bisschen erlebt. Sie starb 1995, da hatte ich noch gar nicht angefangen zu drehen. Sie hat mich also als Schauspielerin nicht wahrgenommen. Meine Mutter war eigentlich der Auslöser dafür, dass ich gesagt habe: Ich werde Schauspielerin. Weil ich es als Kind so schön fand, mit ihr ins Theater zu gehen, in der Maske und in der Garderobe dabei sein zu dürfen. Und wenn ich sie dann auf der Bühne sah – da war ich stolz.

Seit mehr als zehn Jahren stehen Sie als Kommissarin Nina Petersen für die "Stralsund"-Krimis vor der Kamera. Könnten Sie sich vorstellen, gegen Ihre Mutter zu ermitteln? Wenn sie in einer Folge eine Mörderin spielen würde?

Das fände ich super. Ich könnte mir vorstellen, mit meiner Mutter zusammen eigentlich alles zu spielen. Es ist ein sehr respektvoller Austausch. Sie behandelt mich jetzt nicht anders, weil ich ihre Tochter bin. Wenn wir zusammen arbeiten, bin ich ihre Kollegin. Natürlich wissen wir schneller, von was wir reden, was wir meinen, wenn wir über die Arbeit sprechen.

Sie beobachten gern Menschen. Wer ist Ihnen zuletzt aufgefallen?

Das war eine Frau in einer Straßenbahn. Von der Kleidung her hat sie mich an meine Grundschullehrerin erinnert. Sie zog einen Piccolo-Sekt aus der Tasche und trank ihn in einem Schluck runter. Ich habe überlegt: Macht sie das jetzt, weil sie einfach Lust hat, sich so einen Sekt reinzugießen? Oder hat sie gerade was ganz Anstrengendes erlebt und denkt: Ich muss jetzt einen Sekt trinken? Ich kann eine Bahnfahrt damit verbringen, mir zu überlegen, wo kommt sie her, wo fährt sie hin, was macht sie eigentlich? Mir macht das einfach Spaß, solche Leben auszudenken, auch, wenn ich keine Auflösung dafür bekomme.

Sie sagten einmal, dass Sie von einer Rastlosigkeit getrieben sind. Wo finden Sie Momente der Ruhe?

Das mit der Rastlosigkeit stimmt. Richtig zur Ruhe komme ich, wenn ich joggen gehe. Was mir am wenigsten bringt, ist mich hinzusetzen und die Augen zuzumachen. Da geht erst recht die Gedankenmühle los. Was mir wirklich hilft, ist in Bewegung zu kommen. Wenn ich Zeit habe, so ein, zwei Stunden laufen zu gehen. Hinterher lösen sich die Knoten meiner Gedanken.

Wo ist Zuhause für Sie?

Meine Wohnung in Berlin. Meine Eltern haben noch das Haus in Kassel, in dem ich aufgewachsen bin. Da bin ich Weihnachten und im Sommer. Sie wohnen direkt am Wald, das gefällt mir. Aber mein Lebensmittelpunkt ist Berlin. Und das auch schon sehr lange. Ich bin mit 18 hierher gezogen.

Mit 17 standen Sie bereits als Protagonistin der 39-teiligen Serie "Tanja" vor der Kamera ...

Ich glaube, dass ich bei "Tanja" 90 Prozent von dem gelernt habe, was ich fürs Drehen brauche. So eine Serie erfordert viel größere Disziplin als bei einem Fernseh-Film. Man hat drei, vier Geschichten, die man parallel erzählt, und man muss sehr, sehr viel Text parat haben. Es ist immer mit frühem Aufstehen und spätem Nachhausekommen verbunden.

Eine Schauspielschule haben Sie nie besucht?

So ist es.

Hat das Leben Sie die Schauspielerei gelehrt? Oder war es Ihre Mutter?

Ich glaube, die Mischung macht’s. Das frühe Seriendrehen hat mir die technische Grundlage vermittelt. Mit meiner Mutter konnte ich immer über das reden, was ich gemacht habe. Aber schließlich heißt es: Machen, machen, machen! Gut, ich habe es auch manchmal bereut, keine Schauspielschule besucht zu haben. Vielleicht hätte ich da noch andere Abgründe in mir erfahren, die mir beim Drehen nicht zugetraut werden.

Vor zwei Jahren waren Sie als Verlegerin Aenne Burda im Fernsehen zu sehen. Sohn Hubert Burda wurde vor kurzem 80, hat er Sie zum Geburtstag eingeladen?

Eingeladen war ich nicht. Aber ich war sehr erleichtert, dass er den Film mochte. Man will ja nicht jeden seine Mutter spielen lassen.

Sprechen wir über die Liebe. Die Drehbücher lassen die Fernsehkommissare immer beziehungsuntauglich werden. Sehnen Sie sich nicht mal nach einer wirklich großen Liebesgeschichte in Stralsund?

Wenn man sich das Leben anschaut, so wie es im Film gestaltet ist, fragt man sich: Wann sollen die denn mal Zeit für ihre Liebesbeziehung haben? Es gibt aber schon Beziehungen. Scheitern die jetzt in den Krimi-Serien mehr als in den Arzt-Serien? Vielleicht ist es aber auch das Gegenprogramm zu den Liebesgeschichten, die immer erfolgreich ausgehen müssen.

Hat die Rolle der Kommissarin Nina Petersen Ihren Blick auf das Gute und Böse verändert?

Ich glaube nicht, dass Menschen entweder nur gut oder nur böse sind. Jeder ist innen beides. Der Blick auf das Gesetz ist natürlich in so einer Figur als Kommissarin interessant. Aber wir halten uns nicht immer daran, wie eine Polizeiarbeit vonstattengeht. Was ich übrigens für mich spannend finde: dass es mich wieder an die Küste verschlagen hat. "Tanja" spielte ja schon in Warnemünde. Ich komme da ja gar nicht her. Ich bin in Freiburg geboren und in Kassel aufgewachsen. Aber ich mag es, dort oben zu sein.

Gibt es eine Figur, die Sie gern mal spielen würden?

Ja, Rosa Luxemburg. Jetzt bin ich schon zu alt — aber die hätte ich gern gespielt. Oder die Dichterin Else Lasker-Schüler. Ich habe von ihr zwar noch nie eine Biografie gelesen, aber ich weiß, dass sie eine Riesengeschichte mit ihrer Mutter hatte. In erster Linie kenne ich ihre Gedichte. Sie muss ein spannender Mensch gewesen sein. Ich lese übrigens kaum Biografien — weil ich mir lieber meine Variante der Geschichte ausdenke.

Was sind Ihre Stärken und was Ihre Schwächen?

Meine Stärke ist, dass ich gut beobachten und zuhören kann. Meine Schwäche ist definitiv, dass ich irrsinnig ungeduldig bin. Und mich dann auch teilweise übernehme, weil ich alles gleichzeitig haben möchte, mir dann zu viel auflade und den Fokus verliere. Aber ich lerne jetzt, mich immer wieder selber einzunorden.

Noch mal zurück zur Eingangsfrage: Welcher Filmtitel könnte zum Leben von Katharina Wackernagel passen?

Ach je. Ich finde "rastlos" muss vorkommen. "Rastlos zwischen Auf und Ab"? Bisschen spröde, nicht? Besser wäre: "Katharina Wackernagel – trotz alledem und alledem".

