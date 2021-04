Von Alexander R. Wenisch

Stuttgart. Die Bilder der Montagsdemos in Leipzig kennt man, die des Mauerfalls ebenso. Wie dieser historische Umbruch jedoch begonnen hat, ist eher unbekannt. Dieses Manko will der sehr gelungene ARD-Film "Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution" beheben. Erzählt wird die Geschichte einer Gruppe von jungen Leipzigern, die sich 1988 im Schutz der Kirche für Umweltschutz eingesetzt hat. Daraus wurde bald ein politischer Protest gegen das SED-Regime – immer montags vor der Kirche. Der Rest ist Geschichte. Alexander R. Wenisch sprach mit Janina Fautz, die in dem Film eine Aktivistin verkörpert. Sie ist in der Pfalz großgeworden, in Speyer zur Schule gegangen und lebt heute in Stuttgart.

Nehmen Sie uns kurz mit in Ihre Rolle: Diese Franka Blankenstein, die sie verkörpern, was treibt die junge Frau um?

Franka macht im Laufe des Films ja eine sehr große Entwicklung durch. Ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt in ihrer Familie ein Tabuthema, einen Schicksalsschlag, über den nicht gesprochen werden darf. Das beschäftigt Franka schon lange. Dieses Schweigen bedrückt sie und sie will, dass sich etwas ändert. Es wird ihr aber suggeriert: Das geht nicht! Dann trifft Franka zufällig Stefan. Der eröffnet ihr eine neue Welt. Sie sieht: Man kann seine Meinung sagen, man kann etwas verändern. Und es gibt andere Menschen, denen es genauso geht wie ihr. Die ihre Lebenssituation auch nicht akzeptieren können. Franka erkennt die Chancen, die das für sie hat.

Aber sie bringt mit ihrem jugendlichen Freiheitsdrang auch sich und ihre Familie in Gefahr.

Ja, das merkt sie natürlich. Ihre Mutter ist Vorsitzende des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands und damit Teil des Systems. Frankas Rebellion wird so zur Auflehnung gegen die Mutter und gegen den Staat. Aber sie sieht keinen anderen Weg für sich. Sie kann nicht länger schweigen. Und in der Gruppe der Umweltaktivisten lernt sie Leute kennen, die haben die gleichen Ängste, Sorgen, Hoffnungen und Wünsche für ihr Leben wie sie.

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Janina Naomi Fautz Geboren am 31. Mai 1995 in Mannheim; aufgewachsen in dem Örtchen Hanhofen bei Dudenhofen. Eltern: Der Vater ist Vertriebsleiter eines Mobilfunk-Unternehmens, die Mutter Schulbegleiterin. Janina Fautz hat einen jüngeren Bruder. Werdegang: Schon als Achtjährige setzt [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Janina Naomi Fautz Geboren am 31. Mai 1995 in Mannheim; aufgewachsen in dem Örtchen Hanhofen bei Dudenhofen. Eltern: Der Vater ist Vertriebsleiter eines Mobilfunk-Unternehmens, die Mutter Schulbegleiterin. Janina Fautz hat einen jüngeren Bruder. Werdegang: Schon als Achtjährige setzt sie sich bei einer Aktion des "Tigerenten Clubs" für Kinder in der Dritten Welt ein und wird Tigerenten-Reporterin. 2005 wird sie von Joseph Vilsmaier entdeckt, bekommt eine erste Rolle in dessen Märchenfilm "Der Weihnachtsbrei". Ab 2007 verkörpert sie Klette in "Die Wilden Kerle". Michael Haneke besetzte sie 2009 in seinem Oscar-nominierten Film "Das weiße Band". Fautz dreht mit Sönke Wortmann, spielt an der Seite von Bastian Pastewka und Nadja Uhl. 2015 wird sie als "Beste Nachwuchsdarstellerin" geehrt. "Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution" – nach dem gleichnamigen Sachbuch von Peter Wensierski – ist bereits ihr 57. Film. Privat: Janina Fautz hat bis letzten Herbst in Speyer gewohnt und lebt momentan in Stuttgart. Sie ist Unicef-Juniorbotschafterin und Botschafterin des Kinderhospiz Sterntaler. Seit dem Herbstsemester 2020 studiert Janina Fautz an der Schauspielschule in Stuttgart. (lex)

[-] Weniger anzeigen

Die Umweltaktivisten in Leipzig gab es ja wirklich. Wussten sie von diesem Teil der Vor-Wende-Geschichte, bevor sie das Filmprojekt starteten?

Ja, ich kannte die Geschichte schon. Aber nicht aus der Schule, sondern auch durch einen Film. Ich hab vor ein paar Jahren den ZDF-Dreiteiler "Der Preis der Freiheit" gedreht. Darin hatte sich meine Figur auch einer Umweltgruppe angeschlossen, der "Umweltbibliothek" in Berlin. Darum hatte ich mich schon damals intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und ich habe das Glück, zufällig mit dem damals jüngsten Mitglied der Umweltbibliothek befreundet zu sein: Tim Eisenlohr. Er hat mir bei der Vorbereitung sehr geholfen.

Inwiefern?

Ich habe natürlich auch selbst recherchiert, war im Stasi-Museum in Berlin oder in der "Runden Ecke" in Leipzig. Aber es ist doch noch mal was anderes, wenn dir jemand ganz persönlich seine Erfahrung berichtet. Und das hat Tim gemacht. Er hat mir erzählt, wie es damals war, in der Gruppe aktiv zu sein, welche Stimmung herrschte, welche Ängste die Aktivisten hatten. Aber auch, wie man zusammen gefeiert hat, wie sie zusammengehalten haben, was für ein tolles Gemeinschaftsgefühl das war. Und: Warum diese jungen Leute bereit waren, mit ihrem Engagement so viel zu riskieren.

Sie sagen es: Die Umweltaktivisten waren bereit, Repressalien der SED-Diktatur in Kauf zu nehmen für ihre Überzeugungen. Wären Sie persönlich auch so mutig?

Puh, das kann ich ehrlich nicht sagen. Ich war, Gott sei Dank, ja noch nie in einer ähnlichen Situation. Wir haben das große Glück, dass wir in einer Demokratie leben in der ich meine Meinung sagen und demonstrieren kann, ohne dass ich meinen Beruf, mein soziales Umfeld, meine Freiheit aufs Spiel setzen muss. Aber ich finde es wahnsinnig beeindruckend, dass es wirklich Menschen gab, die so mutig waren. Die so viel riskiert haben für ihre Überzeugung – obwohl die Situation so ausweglos erschien, obwohl so viel dagegen gesprochen hat. Das ist ja auch ein wahnsinniger Beweis dafür, dass sehr wenige sehr wohl viel verändern können.

Wann haben Sie zuletzt rebelliert?

(Lacht) Rebellieren ist zu viel gesagt, ich bin ja schon erwachsen. Dass ich zum Beispiel gegen meine Eltern rebellieren musste, das ist schon lange her. Ich wohne ja schon seit fünf Jahren nicht mehr daheim.

Okay, dann frage ich andersrum: Sie haben in Speyer ein Abi mit 1,3 gemacht und gleichzeitig ihre Schauspielkarriere verfolgt. Das klingt nicht nach jugendlicher Rebellion, sondern nach einem disziplinierten Charakter.

Das hing tatsächlich zusammen. Ich hatte eine Direktorin, die sehr großzügig war, die mich unterstützt hat. Ich wurde oft für Dreharbeiten freigestellt, aber unter Bedingungen. Der Deal war: Ich musste den Schulstoff nachholen – dafür hatten wir Lehrer am Set –, ich musste alle Prüfungen mitschreiben und ich durfte mich nicht verschlechtern. Wäre das passiert, hätte ich nicht mehr drehen dürfen. Das war für mich Motivation, viel zu lernen. Vor allem in der Mittelstufe, wo einem Schule ja eher nicht so wichtig ist, hätte ich sonst bestimmt viel weniger gemacht (lacht).

Der Film wurde in Leipzig gedreht. Auch an Original-Schauplätzen, also in der Mariannenstraße, wo die Gruppe lebte?

Nee, leider nicht. Das Zuhause der Gruppe haben wir in Weißenfels gedreht, das ist in der Nähe von Leipzig. Da stand ein Abrisshaus, das von unserer Ausstattung unfassbar großartig eingerichtet wurde. Die hatten im Innenhof und im Haus so eine wunderschöne Kulisse kreiert – wir waren alle verzaubert. Ich wäre da am liebsten sofort eingezogen.

Konnten Sie in Leipzig Aktivisten der damaligen Gruppe persönlich treffen?

Nein, leider auch nicht. Das war eigentlich schon alles geplant. Und ich hatte mich total darauf gefreut, über die echte Geschichte unseres Films mit den Leuten zu reden, die sie erlebt haben. Das wäre bestimmt spannend geworden. Aber dann kam uns Corona dazwischen.

Man erkennt einige Parallelen. Nicht nur die Mode. Auch heute gehen junge Menschen wieder auf die Straße.

Es wäre wahnsinnig großartig, wenn jemand durch unseren Film motiviert werden würde, sich für die Umwelt oder politisch zu engagieren. Die reale Geschichte hinter unserem Film macht Mut, dass man in einer Gruppe etwas an den herrschenden Verhältnissen verändern kann. Das zeigt doch, was für eine Verantwortung wir haben. Dass Menschen damals unter so schweren Bedingungen dafür gekämpft haben, dass wir alle heute in einem freien Land leben! Da ist es doch das Mindeste, das zu beschützen, was wir haben. Und es nicht als selbstverständlich hinzunehmen.

Ich dachte an Fridays for Future.

Ja, natürlich. Aber wie oft mussten die jungen Leute sich anhören: "Das ist ja totaler Quatsch, was ihr da macht, glaubt ihr wirklich, dass ihr damit irgendwas erreichen könnt?" Die Geschichte zeigt, dass man sich von solchen Sprüchen nicht entmutigen lassen soll.

Die Umweltaktivisten in Leipzig in den Achtzigern hatten ein konkretes Ziel: Der verschmutzte Fluss Pleiße, die verpestete Luft aus Bitterfeld. Heute geht es schlicht um das Weltklima. Macht dies den Protest nicht ungleich schwer?

Der Konsens unter Klima-Experten ist, dass wir dringend handeln müssen. Die Hauptforderung ist darum: Die Politik soll sich endlich nach der Wissenschaft richten!

Sind Sie in der Friday-Bewegung aktiv?

Ich bin jetzt nicht in der Organisation aktiv. Aber ich war schon auf einigen Demos mit dabei, hier in der Region, aber auch in Wien, Hamburg oder Berlin.

Ich habe mal nachgezählt: Sie haben schon in über 50 Filmen mitgespielt. Und trotzdem haben Sie gerade in Stuttgart an der Schauspielschule angefangen. Können Sie da überhaupt noch was lernen?

Ja, natürlich! All meine Erfahrungen habe ich bis jetzt ja ausschließlich beim Film gesammelt. Ich bin aber auch sehr neugierig auf das Arbeiten am Theater. Eine Schauspielausbildung an einer staatlichen Schule setzt hier ihren Fokus drauf. Hinzu kommt, dass ich ja schon als Kind angefangen habe zu drehen. Und als die Schule endlich zu Ende war, wollte ich mich ungestört auf den Film konzentrieren. Da fiel es mir schwer, aufzuhören. Mittlerweile ist mir klar, dass ich diesen Beruf mein Leben lang machen will. Und da ist eine solide Ausbildung definitiv nicht verkehrt.

Info: "Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution" steht ab 21.April in der ARD-Mediathek. Am 28.4. wird der Film im Hauptprogramm gezeigt (20.15 Uhr).