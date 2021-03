Von Daniel Schieferdecker

Hamburg. Rolf Zuckowski ist in deutschen Kinderzimmern omnipräsent. Seit mehr als vier Dekaden prägt der Hamburger mit seinen Liedern Generationen von Kindern – und deren Eltern. Gerade hat er mit der Designerin und Illustratorin Sarah Settgast das tönende Bilderbuch "Rolfs Liedergeheimnisse" veröffentlicht. Im Interview mit Daniel Schieferdecker spricht der 73-jährige Liedermacher über das Aufwachsen mit Musik und das Liederschreiben, über Erziehungsliteratur und die Akustik in alten Intercity-Zügen.

Herr Zuckowski, Sie haben 2004 eine Stiftung namens "Kinder brauchen Musik" gegründet. Einmal naiv gefragt: Warum brauchen Kinder Musik?

Wenn wir in Musik eintauchen, spüren wir etwas, für das wir keine Worte finden – ich will das mal die Seele nennen. Die wird durch Musik berührt, Kinder sagen manchmal: "Da wird mir so warm." Da entdecken sie etwas in sich, das sie sich nicht erklären können, was sie aber fühlen und auch in anderen Kindern erahnen. Dadurch wächst gegenseitiger Respekt dafür, diese Seele zu spüren und sie auch anderen zuzutrauen. Das ist eine ganz wichtige Funktion, die meines Erachtens nach nur durch Musik geweckt wird.

Kann sie auch die Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen?

Selbstverständlich. Durch Musik werden Kinder immer weiter vorangetragen, wenn sie sie früh und aktiv erleben: selber singen, selber spielen oder tanzen. Der Zweck unserer Stiftung ist daher, Kinder zu einem aktiven Musikleben zu führen. Es geht um das Miteinander, dass man beim Musizieren auch anderen zuhören und sich einordnen lernen muss. Wenn Kinder sensibel und kreativ sind, und merken, dass sie aus ihren Ideen etwas machen können, dann trägt Musik zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung immens bei. Und nicht zu vergessen: Kinder können über Musik unüberhörbar ihre Meinung äußern, Dinge sagen, die sie loswerden möchten.

Sie haben kürzlich das Buch "Rolfs Liedergeheimnisse" veröffentlicht. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Sarah Settgast?

Sie hatte im Internet meine "Liedergeschichten aus dem Dachstübchen" gesehen und mir vorgeschlagen, gemeinsam ein Buch zu machen. Wir haben uns getroffen, eine künstlerische Verbundenheit festgestellt und uns entschieden, etwas auf die Beine zu stellen.

Welche Idee liegt dem Lieder-Bilderbuch zugrunde?

Wir wollten zu einigen meiner unbekannteren Lieder einen neuen Zugang gewinnen; Lieder, bei denen man den Text wie eine sich öffnende Tür sehen muss, hinter der es viel zu entdecken gibt wie "Ich schaff das schon". Darin erzähle ich von einem Mädchen, das zur Frau wird. Unter dem Titel "Ich schaff das schon" schlummert eine ganze Welt von Herausforderungen, mit denen jeder von uns täglich konfrontiert ist. Letztlich haben wir uns auf eine Liste von Liedern geeinigt, zu denen Sarah gute Bildideen hatte. Die waren sehr bereichernd ...

Inwiefern?

Viele Kinderbuchillustrationen sind sehr klar und erzählen "nur" das, was man sieht. Sarahs Zeichnungen hingegen haben etwas Rätselhaftes, spielen mit Farben und Figuren, sie ist mit viel Fantasie herangegangen. Sie hat Zwerge gezeichnet, die in den Liedern nicht vorkommen oder auch eine Vielfalt von Kindertypen mit unterschiedlicher Herkunft herausgearbeitet, was ich sehr schön fand.

Passiert es häufiger, dass Sie Ihre eigenen Lieder durch die Ohren anderer noch mal neu entdecken?

Ja, sowohl musikalisch wie auch textlich. Meine Lieder werden oft anders arrangiert, zum Beispiel als Blasmusikversion für Spielmannszüge. Dadurch werden musikalische Dimensionen spürbar, die in dem Lied geschlummert haben. Ich bekomme auch häufig textlich veränderte Versionen meiner Lieder zur Genehmigung vorgelegt, die an eine Personengruppe gerichtet sind, die ich in meinem Text nicht benannt habe. Im letzten Sommer gab es etwa eine Initiative zur "Pflege in der Corona-Zeit", zu der eine Pflegerin mein Lied "Leben ist mehr" in "Pflege ist mehr" umgewandelt hat. Ich finde es spannend, wenn Lieder so ein Eigenleben entwickeln.

Hat sich Ihre Art, Lieder zu schreiben, über die Jahre verändert?

Natürlich. Am Anfang meiner Karriere habe ich auf der Gitarre vor mich hin gespielt, bis eine Textidee durchkam, die aus der Gitarrenspielerei einen Song gemacht hat. Als meine Tochter aber mit acht Jahren anfing, Klavier zu spielen, sollte sie sich daran frei entfalten, losgelöst von mir und meiner Musik im Haus. Daraufhin habe ich angefangen, nicht mehr mit dem Instrument in der Hand, sondern im Kopf zu komponieren.

Wie muss man sich das vorstellen?

Ich habe auf Autofahrten vor mich hin gesungen, auf Spaziergängen, sogar in der Bahn. Wenn ich dort mal etwas lauter singen wollte, bin ich zwischen zwei Waggons gegangen. Damals gab es da einen sehr lauten Bereich über der Wagenkupplung, wo man mal singen konnte – das wäre heute nicht mehr möglich. (lacht)

Haben die Lieder auf diese Weise anders geklungen?

Ja, weil dadurch Lieder entstanden sind, die ich an der Gitarre so nicht hätte schreiben können. Das war für mich ein wichtiger Schritt, um zu meinem heutigen Repertoire zu kommen.

Was macht ein gutes Kinderlied aus?

Musiktheoretisch kann ich das nicht erklären. Folgendes habe ich aber gelernt: Ein Kinderlied, das Erwachsene nicht mögen, hat keine Zukunft. Nur, wenn ein Kinderlied auch Erwachsene berührt, wird es auch weitergegeben.

Und musikalisch?

Kleinere Kinder brauchen immer eine enge Verlinkung von Musik, Text und Rhythmus. Nehmen Sie "Alle meine Entchen": Da kriegen Sie Text und Melodie nicht auseinander. Und Sie brauchen für ein gutes Kinderlied im Grunde keine Instrumentierung, weil kompositorisch schon alles drin ist, sodass die Kinder sich dazu bewegen, spielen und tanzen können. Wichtig ist auch, dass der Text eine Fantasie- und Spielwelt eröffnet und dass sie sich die Lieder schnell aneignen können, sodass Kinder das Gefühl bekommen: Dies ist mein Lied – auch wenn es sich jemand anderes ausgedacht hat.

Haben Sie Ihre Lieder früher auch an den eigenen Kindern "getestet"?

Meine Kinder haben oft mitbekommen, wie ich zu Hause komponiert oder mich mal mit der Gitarre aufs Sofa gesetzt habe, wenn ich eine Eingebung hatte. Wenn sie das auf dem Weg in ihr Kinderzimmer dann vor sich hin gesummt haben, wusste ich: Ich bin auf dem richtigen Weg.

Sie schreiben Kinderlieder bereits seit über vier Jahrzehnten. Verbinden Sie damit eine bestimmte Absicht?

In allererster Linie muss ich selbst an einem Lied Freude haben – schon alleine deshalb, weil ich es im Anschluss ja oft singen muss. Dafür ist es wichtig, selbst noch Kind genug zu sein.

Und eine pädagogische Zielsetzung?

Mir ging es immer darum, Lieder in die Welt zu setzen, die Kindern gut tun. Als Vater schwingt ein pädagogischer Ansatz immer mit, weil man natürlich seinen Teil dazu beitragen möchte, dass die Kinder zuversichtlich bleiben und nicht in Gefahr geraten – darum ja auch meine Lieder zur Verkehrssicherheit.

Haben Sie den Eindruck, dass Belange von Kindern heute ernster genommen werden?

Die Welt, in der ich aufgewachsen bin, war – trotz aller Liebe – relativ autoritär. Diese Strenge gibt es heute hierzulande kaum noch. Dadurch sind die Kinder selbstbewusster geworden und wagen mehr. Erwachsene halten das heute besser aus als früher, weil sie sich mehr auf der Seite des Kindes sehen, das sich entfalten darf und sich nicht kleingemacht fühlen soll. So gesehen hat sich die Welt meiner Ansicht nach eher zugunsten der Kinder entwickelt.

Als mehrfacher Großvater: Welche Veränderung in der Kindererziehung nehmen Sie wahr?

Meine Tochter erzieht ihre Kinder nicht grundsätzlich anders als wir sie erzogen haben. Wobei ich das Wort Erziehung schon nicht sonderlich mag: Man lebt mit den Kindern. Man hat sie lieb und lässt es sie spüren. Manchmal muss man sie sicher auch korrigieren und lenken, damit sie keinen Schaden nehmen, aber man muss ihnen den Raum geben, sich frei entfalten zu können. Die größte Herausforderung für Eltern heute ist es, mit den vielen Möglichkeiten der Ablenkung umzugehen – vom Handy bis zum Videospiel.

Woran haben Sie sich bei der Erziehung Ihrer drei Kinder orientiert?

An unserer Intuition – und wir haben uns mit Freunden und Familien ausgetauscht. Die Erziehungsliteratur, die heute ja massenhaft existiert, gab es früher noch nicht.

Also gibt es kein Buch, das Sie empfehlen können?

Doch: "Wie man sein Kind lieben soll" von Janosz Korczak. Der Autor war ein polnischer Kinderarzt, der in Auschwitz mit seinen Kindern in die Gaskammer gegangen ist. Der hat einen Satz geschrieben, der sich mir eingebrannt hat: "Kindheit ist nicht nur der Wartesaal des Lebens." Jeder Tag ist ein Tag, der vielleicht der letzte sein könnte – auch für Kinder. Deshalb haben auch Kinder ein Recht darauf, dass jeder einzelne ihrer Lebenstage als wichtig angesehen wird.

Gibt es ein Lied von Ihnen, das Ihnen am meisten am Herzen liegt?

Ich arbeite gerade an meiner Autobiografie, die nächstes Jahr erscheinen wird. Als Vorwort habe ich mich für den Liedtext meines Stücks "Einmal leben" entschieden – ein erwachsenes Lied, das sehr viel von meiner Grundhaltung ausdrückt und mir deshalb besonders viel bedeutet.