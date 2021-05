Von Jan Draeger

Musiker haben es momentan schwer. Keine Auftritte, keine Gagen, kein Applaus. Auch Christoph Reuter, Komponist, Pianist und Kabarettist, ist davon betroffen. Aber in der Not hat er einfach mal ein Buch geschrieben: "Alle sind musikalisch – außer manche". Mit Witz und Charme führt er den Leser darin an seine Leidenschaft heran. Seine Botschaft: "Singen Sie! Spielen Sie ein Instrument! Es ist nie zu spät!" Unser Mitarbeiter Jan Draeger sprach mit Christoph Reuter darüber, warum singen gegen Stress hilft, wie man in zwei Minuten einen Akkord auf dem Klavier lernt – und was Hip-Hop bei Käse bewirkt.

Christoph Reuter. ​Foto: Frank Eidel

Herr Reuter, wie geht es Ihnen?

Kennen Sie den klassischen Jazzmusiker-Witz? "Wie geht’s Dir?" – "Meine Freundin ist gesund und hat Arbeit." Früher war das normale Konzert-Konversation, aber jetzt hat das wegen Corona eine ganz andere Brisanz. Je nach Kontostand steht ein Künstler heute vor der Frage: Habe ich große Panik? Mittelgroße? Oder keine?

Und in welcher Panikstufe befinden Sie sich?

Den ganzen Tag heulen macht auf Dauer keinen Spaß. Die finanzielle Ebene kann ich nicht beeinflussen, aber die mentale. Also habe ich angefangen, so viel zu komponieren wie noch nie in meinem Leben. Zwei Oratorien sind entstanden. Außerdem habe ich bei einem Professor für klassische Improvisation Unterricht genommen. Und schließlich habe ich ein Buch geschrieben. Das waren meine drei Lebenselixiere, um in dieser fremdbestimmten Zeit durchzukommen.

BIOGRAFIE Name: Christoph Reuter Geboren: 1977 in Dessau. Werdegang: Die Liebe zur Musik entdeckt Reuter schon als Kind und nimmt Klavierunterricht. Zu seiner früheren Lehrerin hält er bis heute den Kontakt. Nach dem Abitur studiert er an der Musikhochschule Hanns Eisler in Berlin und an der Hochschule Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig. Seine Fächer: Jazzpiano und Musikpädagogik. In den folgenden Jahren, nach dem Examen, zeigt sich die Vielfältigkeit Reuters. Als Komponist verfasst er Klavierkonzerte, Oratorien und auch ein Musical. Als Pianist tritt er europaweit auf. Und auch als Kabarettist sieht man ihn auf der Bühne. Etwa bei Auftritten mit Eckart von Hirschhausen als musikalischer Sidekick, aber auch mit seinen Soloprogrammen. Aktuell: Das Buch "Alle sind musikalisch – außer manche: Alles über die wunderbare Welt der Musik – und der Beweis, dass wir viel musikalischer sind, als wir denken" (Heyne, 368 Seiten, 20 Euro) beruht zu einem kleinen Teil auf seinem gleichnamigen Soloprogramm, für das er schon mit dem Thüringer Kleinkunstpreis ausgezeichnet worden ist. Privat: Christoph Reuter lebt in Berlin.

Können Sie jetzt von Musik leben?

Nein. Aber ich habe das Glück, dass durch die letzten Jahre noch ein bisschen finanzielle Toleranz da ist. Doch sie schwindet von Tag zu Tag. Das größte Problem ist die Perspektivlosigkeit. Mal denkt man, es geht wieder weiter, dann ist das aber doch nicht so.

Wie verkraften Sie diese Unsicherheit?

Mein Leben vor Corona war sehr angenehm. Viele Jahre mit schönen Auftritten. Deshalb begegne ich der Situation mit Statistik: Wenn jetzt ein oder anderthalb Jahre Mist sind, waren doch die vorigen Jahre immer noch toll und die will ich nicht missen. Verstehen Sie, was ich meine? Theoretisch ist alles furchtbar, aber man kann es sich auch anders zurechtlegen. Und damit kommt man besser durch die Krise.

Klingt optimistisch!

Sagen wir lieber rational. Sicher muss jeder seinen Weg finden, wie er mit der Krise umgeht. Aber mein Weg war, einfach in eine Aktivität zu kommen. Letzte Woche durfte ich auch mal wieder bei einem Online-Event fünf Minuten live spielen. Das war für mich, wie wenn man den besten Glückshormon-Cocktail zusammenmischt und auf einmal in sich reinkippt. Musik kann so viel auslösen: Ich übe gerade eine Sonate von Mozart, Köchelverzeichnis 333, ein wunderschönes positives Stück, das macht etwas mit mir …

Mit Mozart gegen die Krise – was Musik bewirken kann, schildern Sie ja auch in Ihrem Buch. Sie haben ihm den Titel gegeben "Alle sind musikalisch – außer manche". Wer taugt denn nicht zur Musik?

Es geht um den Umkehrschluss. Wenn Sie musikalisch sind, können Sie zwei Töne auseinanderhalten. Summen Sie einfach mal die ersten Töne von "Happy Birthday". Wenn Sie diese beiden Töne treffen, müssen Sie musikalisch sein. Dagegen nehmen amusikalische Menschen Musik nur als Krach, als Geräusch wahr. Sie können die Tonhöhe nicht einschätzen. Das war zum Beispiel bei dem Komponisten Maurice Ravel und auch bei Bundeskanzler Helmut Schmidt am Ende des Lebens so. Ihre Gehörzellen waren derart kaputt, dass sie diese Töne nicht mehr unterscheiden konnten.

Wenn ich Ihr Buch in die Hand nehme, sollte ich dann nicht mindestens schon ein Instrument spielen können?

Ich möchte nicht die Fachwelt ansprechen, sondern "normale" Menschen in die Musik hineinführen. Ich habe meinem Buch beispielsweise eine Postkarte beigelegt, die zeigt, wie man mit der von mir sogenannten C-Kralle in zwei Minuten das Klavierspielen lernen kann. Sie müssen nur drei Löcher ausschneiden, die Karte aufs Klavier legen und dann Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger in die Löcher stecken – das ist der einfachste Weg, schnell einen Akkord auf dem Klavier zu spielen. Da ist natürlich auch immer ein Augenzwinkern mit dabei und nicht alles ist total ernst gemeint.

Und wie kann ich singen lernen?

Singen ist natürlich ein bisschen komplizierter, doch in meinem Buch gibt es auch ein Kapitel, das beschreibt, wie Sie Stimmübungen machen können. Wer sich aber ernsthaft mit Musik auseinandersetzen will, sollte sich einen Lehrer holen. Wünschen Sie sich zu Weihnachten oder zum Geburtstag doch mal eine Unterrichtsstunde. Singen lernen kann man immer, auch mit 85. Mit einem Musikinstrument ist es genauso. Selbst wenn man 65 ist und denkt, ich wollte schon immer Fagott spielen, ist es nicht zu spät. Dann sollte man einfach damit anfangen. Ein Neurowissenschaftler hat mir mal erzählt, was Musik im Gehirn auslösen kann. Sie aktiviert die Zellen, schafft neue Verknüpfungen da oben. Musik spricht alle Regionen im Gehirn an. Also: Vergessen Sie Sudoku! Lernen Sie ein Instrument! Fangen Sie an zu singen!

Wie kamen Sie zur Musik?

Mein Vater spielte Klavier und ich sagte zu ihm: "Ich will genauso spielen wie du." Da war ich fünf Jahre alt.

Ist Ihr Vater auch Berufsmusiker?

Nein, er ist Naturwissenschaftler, Doktor der Chemie. Er liebt aber Musik.

Manche Eltern halten ja Musik für brotlose Kunst. Sie wollen ihre Kinder nicht dabei unterstützen, Berufsmusiker zu werden.

Dabei ist die Prägung durch die Eltern extrem wichtig. Sie entscheiden, ob ihr Kind an eine Musikschule oder zu einem Tennis-Klub kommt. Sie bezahlen auch die Musikschule. Und vor allem ertragen sie die Anfänge eines Klavierspielers oder Geigers.

Musik fördert gesellschaftliches Em-pfinden, schreiben Sie in Ihrem Buch.

Wenn ich mit jemandem zusammen singe, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich mich mit ihm kloppe. Musik beruhigt! Wenn man Kindern was vorsingt, sind sie viel ruhiger, als wenn man ihnen sagt: Nun schlaf endlich mal! Eltern müssen einfach nur singen, egal, ob es schief klingt. Dem Baby ist das komplett wurscht. Singen macht einen ja auch selbst entspannter. Sie schaffen es beispielsweise schwer oder gar nicht, gestresst zu sein, wenn Sie einen Ton singen sollen.

Auf Musik reagiert sogar Käse …

Das ergab eine Studie der Hochschule der Künste in Bern. Die Studenten fragten sich: "Warum sollen Schallwellen nicht auch die Mikroorganismen im Käse beeinflussen?" Und so beschallte man Käselaibe jeweils getrennt mit Hip-Hop von Eminem, Mozarts Zauberflöte und Led Zeppelins "Stairway to Heaven". Nach einer Blindverkostung erwies sich, dass Hip-Hop die Lieblingsmusik von Käse ist. Die Jury bezeichnete ihn als besonders fruchtig. Bei Pflanzen hat man übrigens festgestellt, dass ihnen harter Rock nicht gefällt, dafür aber Mozart. Sie sind dann zu der jeweiligen Klangquelle hin- oder weggewachsen.

Die Musik, die wir zwischen 15 und 25 hören, speichern wir für immer ab, sagen Sie. Es ist sozusagen der Soundtrack unseres Lebens. Was ist Ihrer?

Bei mir ist das ziemlich weit gestreut. Zum Beispiel gehört dazu eine Band, die "Keimzeit" heißt. Ich wollte als Jugendlicher unbedingt wie der Sänger werden. Außerdem war ich ein großer Glenn-Gould-Fan. Seine "Goldberg-Variationen" waren für mich eine Offenbarung. Parallel dazu habe ich angefangen, Jazz zu studieren, und liebte die Musik von Keith Jarrett. Auf der Popebene haben mich Peter Gabriel, Sting und Joni Mitchell geprägt. Der Punkt ist aber: Ich lebe in verschiedenen musikalischen Welten, und kann Ihnen nicht sagen, was ich am liebsten mag. Es muss mich berühren, mit mir irgendwas machen. Mein Soundtrack des Lebens ist gemischt.

Genauso gemischt ist ja auch Ihre Musik.

Ja, mal bin ich der seriöse Klassikkomponist, ein anderes Mal der durchgeknallte Kabarettist oder dann einfach der Jazzpianist. Ich bin aber auch mit meiner Band, dem "Cristin-Claas-Trio", als Keyboarder und Mitkomponist an der Seite einer tollen Singer-Songwriterin unterwegs. Und dann hatte ich auch noch eine dunkle Seite: 20 Jahre spielte ich regelmäßig nachts in Klubs Live-Techno gemischt mit Jazz. Das war mit der Band "ye:solar". Für mich ist es herrlich, zwischen diesen Welten hin und her zu wandern.

Wie würden Sie Beziehung zwischen einem Musiker und seinem Instrument beschreiben?

Man wächst mit seinem Instrument zusammen. Wenn Anne-Sophie Mutter mit ihrer Geige auf die Bühne geht, denkt man sofort, diese Frau hat ihr Leben mit der Geige verbracht. Diese Verbundenheit des Körpers mit dem Instrument finde ich faszinierend.

Noch immer wird klassische Musikszene von Männern dominiert. Warum?

Die Quote der Männer an Musikhochschulen ist immer noch ein bisschen höher. Musiker zu werden bedeutet, dass man viel unterwegs ist – und das fällt Männern vielleicht immer noch leichter als Frauen. Aber zum Glück steigt der Anteil der Frauen. Sie heben Musik noch einmal auf ein ganz anderes Level. Frauen sind oftmals zielstrebiger und emotionaler in ihrer musikalischen Umsetzung, das sieht man bei den großen Pianistinnen. Nehmen Sie zum Beispiel Martha Argerich. Ich hatte das Glück, sie einmal zu erleben. Sie hat in ihre Musik so viel Herz reingelegt, dass ich weggeschmolzen bin.

Wenn man älter wird, hört man angeblich lieber klassische Musik. Ist das so?

Man dachte immer, dass es so ein Klassik-Gen gibt. Gefunden hat man es aber nicht. Sie werden nicht mit 60 abrupt Ihren Musikgeschmack ändern. Die Chancen stehen gut, dass Sie zu Ihrem 80. Geburtstag die gleiche Musik hören wie zu Ihrem 18. Geburtstag. Wenn Sie mit "Nirvana" aufgewachsen sind, wird Ihnen diese Musik sicher auch noch mit 40 oder 50 gefallen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie dann auf einmal die "Morgenstimmung" von Edvard Grieg auflegen und dazu tanzen.

Wo kann Sie Musik heute überraschen?

Viele Leute glauben, dass "Voice of Germany" oder "Deutschland sucht den Superstar" die heutige Musikszene repräsentieren. Es gibt aber Tausende von wundervollen Musikern, die hoffentlich bald wieder in kleinen Klubs spielen und ihre Musik verwirklichen können. Die überraschen mich. Sie sieht man nicht im Fernsehen, das ist eine komplett unter dem Radar laufende Szene. Das ist auch eine Botschaft von meinem Buch: Seien und bleiben Sie neugierig!