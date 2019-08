Peter Kraus frönt weiter dem Rock’n’Roll – so lange der Hüftschwung klappt. F.: van der Voorden

Von Steffen Rüth

Weiter, immer weiter. Im März feierte Peter Kraus seinen 80. Geburtstag, doch der Mann, der einst als Teenager den Rock’n’Roll in den deutschsprachigen Raum brachte, denkt gar nicht daran, sich aufs Altenteil zurückzuziehen. Lieber rüstet er sich für seine nächste große Tournee im Herbst. Beim Interview macht Peter Kraus einen sehr drahtigen, agilen und aufgeweckten Eindruck. Der Schalk sitzt ihm eindeutig im Nacken.

Herr Kraus, vor fünf Jahren tourten Sie unter dem Motto "Das Beste kommt zum Schluss". Jetzt folgt "Die Große Jubiläumstour" auf Basis Ihres Programms "Schön war die Zeit! Die Kulthits der wilden 50er & 60er". Das klingt nicht nach Abschied?

Peter Kraus: Die Fans lassen mich nicht aufhören! Vor fünf Jahren hatte ich wirklich den Gedanken, es langsam ausklingen zu lassen. Aber dann kam die Idee, eine Tournee mit meinen liebsten Klassikern aus den 50er und 60er Jahren zu machen, darunter sind Stücke von Bill Ramsey, Tom Jones oder Vico Torriani und natürlich auch einige von mir. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß, die alten Lieder zu singen. Im Programm werden wir auch "Die Straße der Vergessenen" haben, das ist der erste Song, den ich überhaupt in meinem Leben aufgenommen habe. Das war 1956.

Aber so richtig ernsthaft wollen Sie auch gar nicht Schluss machen, oder?

Nein, eigentlich nicht. In meinem Alter kann immer was passieren, und wenn ich es auf der Bühne nicht mehr bringe, den Hüftschwung nicht mehr packe, dann höre ich wirklich auf. Nur dafür bewundert zu werden, noch gerade stehen zu können, das ist nicht mein Ziel. Jetzt freue ich mich jedenfalls, die alten Nummern aufleben zu lassen.

Sind Ihre Fans so alt wie Sie?

Einige schon. Viele Hardcorefans sind seit mehr als einem halben Jahrhundert dabei. Aber zu mir kommt ein relativ junges Publikum. Das ist mir auch wichtig. Die Musik war früher einfach gut. Sie war facettenreicher, und ich finde es schön, den jungen Leuten diese Lieder näherzubringen. Was heute produziert wird, ist oft sehr einheitlich, besonders in der Schlagerwelt.

Wer sind denn Ihre Hardcorefans?

Das sind hauptsächlich Frauen.

Ist das Gefühl für Sie da oben auf der Bühne noch dasselbe wie mit 17?

Ja. Das verändert sich nicht. Zu singen und in die Gesichter glücklicher Frauen zu blicken, das ist mit 80 genauso schön wie als Teenager. Es fliegen sogar noch Schlüpfer auf die Bühne. In allen erdenklichen Größen (lacht).

Wundern Sie sich manchmal, wie schnell die Zeit vergangen ist?

Ja, aber ich kann sagen, dass ich mein Leben bis hierhin wirklich ausgekostet habe. Ich habe viel erlebt. Das Leben war und ist sehr bunt.

Sie waren in den 50er Jahren mit dafür verantwortlich, dass der Rock’n’Roll auch in Deutschland populär wurde. Was war der Rock’n’Roll für Sie?

Ein richtiger Aufstand. Eine Revolution. Plötzlich mussten wir nicht mehr die Musik unserer Eltern hören, sondern hatten unsere eigenen Hits. Ich habe den Rock’n’Roll mit 15 entdeckt und war sofort begeistert. Mit 16 wollte ich zusammen mit Freunden eine Band gründen. Es gab noch nicht mal E-Gitarren, also habe ich mir meine erste Gitarre selbst gebastelt, mit einem zum Verstärker umgebauten Radio. Das war ein Riesenspaß. Dann kam die Schauspielerei, und eigentlich wollte ich ja am liebsten Regisseur werden. Dass ich im reifen Alter noch auf der Bühne stehen und Rock’n’Roll-Songs singen würde, hat sich damals keiner vorstellen können - ich auch nicht. Doch ich bin immer wieder zu dieser Musik zurückgekommen, und nach wie vor gefällt sie mir besser als alles andere.

Wird die Rockmusik mit Ihnen alt?

Ich sehe das nicht so dramatisch. Es gibt immer noch viele junge Leute, die in Rockbands spielen. Rock’n’Roll ist heute eine etablierte Musikrichtung wie Blues und Jazz. Aussterben wird er sicher nicht.

Warum sind so viele Lieder aus der damaligen Zeit Klassiker geworden?

Mein Produzent sagte immer: "Einen Hit erkennst du daran, dass du ihn auch auf einem Kamm blasen kannst". Früher war die Melodie das Entscheidende, heute geht es vor allem um technischen Firlefanz. Alles muss Remmidemmi sein, egal, ob Protestsong oder schnulzige Liebesballade.

Auch Ihre gleichaltrigen Kollegen wie Tom Jones, Cliff Richard, Rod Stewart oder Adriano Celentano sind nach wie vor aktiv. Warum macht euch das Älterwerden so wenig aus?

Wir sind gute Jahrgänge. Aufgewachsen mit viel Schwung und einem positiven Lebensgefühl. Der Krieg war noch nicht lange vorbei, wir wollten etwas aufbauen und mit Ehrgeiz, Fleiß und Disziplin viel erreichen. Die Aufbruchstimmung in den 50er Jahren hat mich stark geprägt.

Sie sagen "Aufbruchstimmung", heute spricht man auch oft vom "Mief" der 50er. Wie haben Sie das empfunden?

Es heißt ja heute oft, die 50er seien prüde gewesen - aber das stimmt nicht. Wir hatten unseren Spaß. Man hat eben nur nicht alles an die große Glocke gehängt, sondern einfach den Mund gehalten. Früher gab es noch Geheimnisse. Heute weiß ja wegen Internet und Handy immer sofort jeder über alles Bescheid. Schrecklich. Also, die 50er waren eine wilde Zeit.

Gab es eigentlich schon Drogen?

Nein, die Zeit war sehr clean. Wir haben uns auf den Alkohol beschränkt (lacht laut).

Ein Traum für einen Teenager, so ein Leben wie Ihres.

Ja, schon. Ich habe das genossen. Heute hast du ja schon Neunjährige, die werden auf Youtube schwerreich. Aber damals war so eine Karriere für einen 16-Jährigen eine Sensation. Ich habe so viele schöne Erinnerungen, auch an meine Arbeit als Schauspieler. Größen wie Heinz Rühmann und Hans Albers waren gewissermaßen meine Lehrer.

Sie singen gern Ihre alten Lieder. Aber was ist mit den Filmen wie "Das fliegende Klassenzimmer" oder "Der Pauker". Schauen Sie sich die heute noch an?

Nein, gar nicht. Vielleicht mache ich das, wenn ich älter bin.

