Thomas Hermanns castete die fünf Darsteller der Show, schrieb die Moderation und führt Regie. RNZett-Autor Simon Michaelis sprach mit dem Entertainer über große Gefühle, feuchte Musikvideos und den beliebten Badboy.

Herr Hermanns, wie ernst meinen Sie es mit Ihrer Boyband-Show?

Wir sind schon eine humorvolle Show und machen uns auch über das ganze Phänomen lustig. Bei uns kannst du aber in einem geschützten Raum für einen Abend wieder Boyband-Fan sein, ohne dich lächerlich zu machen. Noch mal 16 sein, und nach der Show bist du dann wieder die erwachsene, starke, schlaue Frau. Aber wir können auch komplett ironiefrei: "Larger than Life" führen die Jungs eins zu eins auf, wie die "Backstreet Boys" in den 1990ern.

Wann kamen Sie denn zum ersten Mal mit dem Phänomen in Berührung?

Das war mit "New Kids on The Block" Ende der 80er. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie Freunde von mir in ihren Jugendzimmern kreischend in Ohnmacht fielen. Ich dachte mir: Ach guck an, was ist denn das? "Step by Step" war natürlich eine Mördernummer, aber wenn ich mir das Konzertpublikum angeschaut habe, wusste ich: Da geht es nicht nur um das Lied.

Wie kamen Sie auf die Idee der Show?

Ich bin ein absoluter Pop-Nerd, habe auf meinem MP3-Player bestimmt 3000 Titel aus 100 Jahren, die ich immer im Zufallsmodus höre. Eines Tages hörte ich auf dem Laufband "Breathe easy" von "Blue", eine wahnsinnig schöne Ballade. Da dachte ich mir: Wenn man das mal live singen würde, könnte man zeigen, dass die Lieder viel besser sind als man sie in Erinnerung hat. Das war die Initialzündung. Dann habe ich mich in sämtliche Songkataloge hineingearbeitet. Da bin ich Streber, bin in die Tiefe gegangen, in Abgründe gestiegen. Um vergessene Titel auszugraben, musste ich eben auch die Songs von "Bed & Breakfast" oder "Touché" durchhören.

Nicht zu beneiden.

Das war schon harte Arbeit, eine schwere akademische Prüfung (lacht). Aber ich kam zum Fazit, dass es teilweise die besten Popsongs der 90er waren. Keine Party, die vor sich hin darbt, bleibt müde, wenn "Everybody" gespielt wird. Hinter dem schlechten Image der Boybands stecken richtig gute Popsongs - das will ich mit der Show geraderücken.

Und hinter jeder Band steckte immer ein männlicher Macher.

Genau, das waren eigentlich alles schwule Männer, die diese Bands erfunden haben. Sie wussten anscheinend am besten, was Frauen oder Mädchen wollten. Die Schwulenästhetik hat die Boybands definitiv sehr beeinflusst.

Und ihre Musikvideos.

Diese Videoästhetik war enorm wichtig für den Erfolg der Gruppen. Damals war ja jedes zweite Video im Musikfernsehen ein Boyband-Video. Und immer war Wasser im Spiel: Regen, Meer oder ein Pool. Dazu gibt es eine schöne alberne Geschichte: 1995 bekam ich einen Preis von Radio Luxemburg und übernachtete im gleichen Hotel wie Caught in the Act, die auch ausgezeichnet wurden. Ich lag gerade im Poolbereich, als es plötzlich hieß: Ihr müsst jetzt alle gehen, die Band dreht hier ein Video. Natürlich wieder am Wasser. Ich habe mich geweigert, blieb einfach liegen, während die Band gedreht hat.

Sind Sie im Video zu sehen?

Ja, ich war der schlecht gelaunte unbezahlte Statist, der im Hintergrund rumlungerte (lacht). Leider weiß ich nicht mehr, welcher Song das war.

Tanzen Ihre Darsteller denn die Original-Choreografien aus den Videos?

Ja, aber wir haben sie an das heutige Niveau angepasst. Inzwischen tanzt du schneller und härter. Und gleichzeitig singen sie auch noch. Das ist unheimlich schwierig. In den 90ern sah das ja niemand - alles wirkte leicht, fluffig und trashig. Aber in Wahrheit ist das richtig schwere Arbeit und große Kunst. Bei unseren Castings habe ich einen ganz neuen Respekt vor diesen Gruppen entwickelt.

Neben den Choreografien war auch die Typologie der Boybands exakt kalkuliert.

Ja, es gibt das klassische Rezept mit diesen fünf Typen. Wir haben immer den Schwiegersohn, der oft auch Leadsänger der Gruppe ist, den sportlichen Bruder-Typ, der trotz Sixpack eher Brother als Lover ist. Dann haben wir das feminine Sweetheart, der niedlichste von allen, und den Badboy, über den Mama sagt: "Mit dem gehst Du auf keinen Fall irgendwohin, schon gar nicht Backstage." Zu guter Letzt gibt es den Fünften, den man immer vergisst. Wer war das noch mal? Und wie hieß er? Ihm haben wir die Show gewidmet.

Wie, denken Sie, sieht die Boyband der Zukunft aus?

Nach "One Direction" herrscht gerade wieder eine Atempause. Sie haben auf das übliche Rezept zurückgegriffen, sind allerdings etwas rockiger. Aktuell haben wir für diesen Markt eher Solisten am Start: Shawn Mendes zum Beispiel - der Kerl ist eine One-Man-Boygroup. Wenn wir den einfach mal fünf nehmen - das würde funktionieren.

Wie setzt sich Ihr Publikum zusammen? Wen wollen Sie kreischen sehen?

Am besten sollen alle kreischen, lachen und weinen, dann habe ich meinen Job gut gemacht. Wir haben 80 Prozent Frauen, zehn Prozent homosexuelle Männer und zehn Prozent tapfere Heteros, die sich am Ende des Abends trauen, zuzugeben, dass sie Boybands gut finden. Den Anteil wollen wir noch erhöhen, wir wollen mehr Outings von Heteros (grinst). Am Ende des Abends können sie ja mit ihrer Freundin nach Hause gehen und sagen: Na, welchen Typ soll ich Dir jetzt machen? Und sie wird antworten: Sei der Badboy!

Info: Die Show "Boybands Forever" gastiert am 26. Februar und nochmals am 9. November im Mannheimer Rosengarten sowie am 3. März in der Harmonie in Heilbronn, jeweils 20 Uhr. Karten ab 37,90 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.