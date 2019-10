Mit den Rattles haben Sie 1963 gemeinsam mit den Beatles den hippen Hamburger Star-Club gerockt. Jetzt spielen Sie solo in der feinen Elbphilharmonie. Kommt das Beste zum Schluss?

Achim Reichel: (lacht) Naja, am Anfang war ich selbst mehr Fan und noch ein unbeschriebenes Blatt. Zum Ende meiner Karriere blicke ich zurück und bin nicht ganz unzufrieden, weil ich vielerlei Dinge gewagt und mich nie an irgendwelche Trends gehängt habe. Insofern ist der Blick zurück sicherlich der interessantere.

Mit 75 Jahren - wie viel Rock’n’Roll-Potenzial steckt noch in Ihnen?

Das relativiert sich. Rock’n’Roll ist nur eine pubertäre Anwandlung. Die Rattles-Zeit sehe ich als meine Kinderstube, erwachsen geworden bin ich erst später. Wenn man Musik zur Lebensmaxime macht, kann man nicht nur die Musik spielen, mit der man angefangen hat, als man gerade erst den kurzen Hosen entfleucht war. Man muss das finden, was ehrlicherweise zu einem passt. Wenn man seine Fahne nur in den Wind hängt, wird es schnell peinlich. Natürlich gehören Mut und Glück dazu, was mir beides vergönnt war. Mit 75 Jahren einen wilden Ausfallschritt auf der Bühne hinzulegen, ist nicht mein Ding. Ich bin keiner, der sich nur Oldies verpflichtet fühlt. Aber der Rhythmus des Rock’n’Rolls hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Egal, ob ich Shanties modernisiert, Balladen vertont oder Volkslieder reanimiert habe, stets stand das unter einer rockigen Prämisse. Ohne Brechstange, frei aus dem Bauch heraus.

Ihre Deutschland-Tour im Herbst ist schon zur Hälfte ausverkauft. Warum ist Ihr Publikum so treu?

Das Schöne an der modernen Kommunikation ist, dass man auch E-Mails von Menschen bekommt, die man nicht kennt. Manche Leute machen mir Komplimente von der Sorte wie: "Toll, du hast dich von dieser Kommerzwelt nicht verbiegen lassen, sondern bist nur deinen Weg gegangen." Dass ich neben dieser Eigenwilligkeit ein gewisses Talent und Potenzial habe, gehört dazu, um sich solange im Geschäft zu behaupten.

Vom Beat sind Sie beim Krautrock, bei Shanties, bei vertonter Literatur, bei Schlager, Rock und Volksliedern gelandet. Was sagten Ihre Plattenfirmen zu diesem Zick-Zack-Kurs?

Wenn man einmal richtig Erfolg bewiesen hat, gibt es immer eine zweite Chance. Eine Zeit lang war ich so drauf, dass ich dachte: Ein veritabler Hit pro Jahrzehnt reicht. Manchmal war es einer mehr geworden (lacht). Plattenfirmen denken nicht künstlerisch, sondern rein kaufmännisch. Insofern wollen sie auf der Erfolgswelle von bestimmten Songs oder Interpreten mitschwimmen. Auf solche Avancen habe ich stets geantwortet: Kinder, ich bin kein Ersatzteillager, ich will das, was ich mache, selbst mögen, nur dann kann ich voll und ganz hinter der Sache stehen. Nur dann sind es meine Songs, die nicht geheuchelt oder nach stumpfer Routine klingen. Routine kann tödlich sein, wenn man nicht mehr merkt, dass man langweilig geworden ist.

Nach den Bands The Rattles, Wonderland und dem Psychedelic-Projekt A.R. & Machines haben Sie plötzlich deutsch gesungen. Warum?

Ganz einfach: Das englische Gesinge kam mir irgendwann wie eine Urkundenfälschung vor. Zu Rattles-Zeiten wurde uns attestiert, dass wir nicht wie eine Hamburger, sondern wie eine englische Band klängen. Was ist das denn, dachte ich? Man muss wissen, ob man sich diesen Schuh anziehen will. Soll die Musik, die man macht, nur unterhaltsam sein oder auch kulturell relevant? In den USA, England, Kanada oder Australien verstehen die Zuhörer alle englischsprachigen Texte. Das ist dort vollkommen normal, eben ihre Muttersprache. In Deutschland würde man sich sträuben, wenn nur deutschsprachige Songs im Radio liefen. Das sollte uns zu denken geben. Hierzulande haben wir ein kulturelles Identitätsproblem. Uns Deutschen fällt es schwer, stolz und zufrieden zu sein oder in uns zu ruhen. Die Nachwirkungen von zwei Weltkriegen mit dem Holocaust als Spitze des Eisbergs sorgen dafür, dass wir fremde Kulturen bevorzugen, statt unsere eigene kulturelle Identität in die heutige Zeit zu transportieren. Ich fand es spannender und reifer, hier meinen Beitrag zu leisten statt so zu tun, als ob ich noch ein Teenager wäre.

Sie mussten viel Kritik einstecken - der "Spiegel" meinte, beim Album "Blues in Blond" würde sich hohle Schlagerpoesie mit Peter Maffays Pathos verbinden. Ärgert Sie das?

Das ist ein gutes Beispiel, wie Musikjournalismus funktioniert. Zur damaligen Zeit war es verpönt, Deutsch zu singen. Wenn man auch noch eingängige, erfolgreiche Musik gemacht hat, galt das als kommerzielle Sünde. Das ist paradox: Über unkommerzielle Musik wird nicht berichtet. Nach den heutigen Maßstäben muss sich alles sofort vom Start weg in Mega-Superlativen bewegen. Wenn ein Song in England oder den USA in den Top Ten ist, genügt dieser Umstand, um hierzulande im Radio und Musikjournalismus Beachtung zu finden. Der Erfolg allein genügt, um darüber zu berichten, da braucht es bequemerweise kein anderes Beurteilungsvermögen mehr, und über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, dann schon lieber Friede, Freude, Eierkuchen. Für mich ist das fragwürdig, wenn Erfolg immer recht haben soll.

Wenn man über 40 Alben und 3000 Titel aufgenommen hat - welche Songs sind ihre Favoriten?

Ein Song wie "Aloha Heja He" von 1992 ist heute ein Evergreen. Als Hit war er längst abgefrühstückt, ich habe meine Goldene Schallplatte dafür bekommen und viele Leute haben die Nase gerümpft, weil ich kommerziell geworden sei. Aber der Song inspiriert Menschen, selbst etwas zu erfinden. Beispielsweise das Rudern auf der Tanzfläche. Als ich zum ersten Mal auf YouTube gesehen habe, dass ein paar Hundert Leute in der Diskothek auf dem Fußboden sitzen und zu meinem Song rudern, konnte ich es nicht glauben. Was für eine geniale Idee! Zumal die Melodie zum Song schon in den 70er-Jahren entstanden ist und ich erst viel später einen Text dazu geschrieben habe. Man kann nicht planen, dass Leute einen Song auf der Gitarre nachspielen oder dazu Ruderbewegungen machen.

