Von Benjamin Auber

Johannes, hat Dich die Corona-Zeit traurig gemacht oder inspiriert?

Johannes Oerding: Ach, eigentlich beides. Natürlich gab es Momente, die von Traurigkeit geprägt waren. Keine Tour, keine Zusammenkunft mit Menschen. Hart war, nicht mehr die Kontrolle in den Händen zu halten. Doch die Inspiration ist auch nicht zu kurz gekommen, vor allem mit anderen Künstler zu musizieren.

Beginnen "die guten Zeiten" für Dich also jetzt? Der EM-Song zusammen mit Wincent Weiss läuft momentan ja rauf und runter...

Die gute Zeit beginnt auf jeden Fall wieder mit Zuschauern auf den Konzerten, wie bald in Hirschberg. Auf der Bühne zu stehen, ist durch fast nichts zu ersetzen. Der Song ist mit Wincent an der Nordsee entstanden – aus dem Corona-Blues heraus. Ich als alter Mann beinahe väterlich mit dem Jungspund hat ganz gut funktioniert.

Du beweist auch Vielseitigkeit. Mit Gentleman und "Horizont" driftest Du auch mal in den Reggae-Bereich ab...

Dieser Typ ist so klasse. Mit Reggae hatte ich vorher gar nichts am Hut. Manchmal muss man einfach etwas gestupst werden.

Stehen bei Dir Features jetzt hoch im Kurs oder eher doch das Album?

So schön Features auch sind, ich bleibe auf jeden Fall der Album-Musiker, der stetig alles vorbereitet und sich auch damit entwickeln will.

So wie Deine Karriere? Dein Weg führt Dich an die Spitze der Pop-Szene...

Meine Achterbahn fährt seit Jahren nach oben und das macht mich sehr stolz. Mir ist es wichtig, dass sich die Leute mit mir identifizieren können. Es kommt mir nicht darauf an, wie viele Follower ich habe. Klar, keine zu haben, wäre auch doof. Aber es bedeutet mir viel, wenn die Follower die Songs mit ihrem Leben verbinden oder zu den Konzerten kommen.

Wie hat sich Dein Leben verändert?

Es sollte einen nicht verändern, ich bin gut erzogen und glaube, dass ich diesen Respekt für andere auch lebe. Aber natürlich gibt mir eine Popularität die Möglichkeit öfter Nein zu sagen und mehr mein eigenes Ding durchzuziehen. Das genieße ich sehr, so gefestigt zu sein.

Der Deutsch-Pop ist angesagt, hält die Erfolgswelle noch länger an?

Ich begreife ihn schon wieder etwas im Abschwung, weil der Markt etwas übersättigt ist. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht im Pop-Bla-Bla verhaken. Wenn sich im Radio alles gleich anhört, kann das nicht der richtige Weg sein.

Und wie willst Du das ändern?

Gute Qualität ist auf jeden Fall der Schlüssel zum Erfolg, vor allem auch textlich muss die richtige Botschaft rüberkommen. Dem ähnlichen Beat zu entfliehen und auch vermehrt auf Akustik-Sachen zu setzen, wird künftig mein Weg. Mit den Lagerfeuer-Acoustics in Hirschberg wird das auch zu hören sein.

Mittlerweile bist Du auf allen Kanälen omnipräsent – auch im Fernsehen. Bei "Sing meinen Song" bist Du jetzt sogar der "Gastgeber".

Natürlich haben wir einen genauen Plan, welche Kanäle wir bedienen. Und natürlich gehört da auch eine mediale Gesichtsbekanntheit dazu. Trotzdem gibt im deutschen Fernsehen nur wenige Musik-Formate, für die ich mein Gesicht hergeben würde. Hier hat es gepasst. Bei solchen Angelegenheiten entscheide ich aus dem Bauch heraus. Das führt mich oft zum Ziel. Respekt und Würde stehen bei mir an oberster Stelle.

Info: Das Konzert mit Johannes Oerding am 8. Juli im Sportpark Leutershausen ist ausverkauft. Für Revolverheld am 9. Juli gibt es noch Restkarten bei RNZ-Ticket Seite 2 für 54,15 Euro.

Revolverheld mischt auch mit

Johannes Strate (Foto: dpa) tritt mit seiner Band Revolverheld ebenfalls bei den Lagerfeuer Acoustics auf – einen Tag später als Johannes Oerding und zwar 9. Juli.

Der 41-Jährige Hamburger ist mit Revolverheld seit vielen Jahren unterwegs. Mit "Die Welt steht still" und vor allem mit "Freunde bleiben" gelang im Jahr 2005 der Durchbruch im deutschsprachigen Musikbusiness.

Neben harten Rocknummern verfügt Revolverheld auch über eine weichere Seite, die ideal in den Akustik-Bereich passt. In letzter Zeit ist Strate auch in Zusammenarbeit mit anderen Künstlern sehr erfolgreich. Wie aktuell mit der 15-Jährigen Sarah Hübers, die gemeinsam mit Strate die Castingshow "Dein Song" vom Kinderkanal Kika mit "Leise Worte werden laut" gewonnen hat.