Heather, wie sehr ergänzt "Pearl" Ihr erstes Album "Oyster" von vor 25 Jahren?

Heather Nova: Ich habe "Oyster" vergangenes Jahr auf meiner Tournee jeden Abend von Anfang bis Ende gespielt. Das fühlte sich unglaublich gut an und bestärkte mich darin, wieder mehr Intensität und Rock’n’Roll in meine Songs zu schreiben. Die letzten Alben waren stärker von akustischem Folk und Americana geprägt, doch meine ganz spezielle Form von Rockmusik fing an, mir zu fehlen. Und so ist "Pearl" Verneigung und Weiterentwicklung von "Oyster". Mir gefällt auch diese poetische Verbindung. In 25 Jahren kann sich in einer Auster ja durchaus mal eine Perle bilden.

Der gitarrenrockigste Song ist wohl "Rewild Me". Geht es um Ihre persönliche Auswilderung?

Ja. Ich finde es faszinierend, wie jetzt alle die Natur wiedererleben wollen und dafür teure Workshops mit Namen wie "Auswilderung", "Erdung" oder "Waldwellness" buchen. Das scheint mir ein Symptom unserer überdrehten Gesellschaft zu sein. Wir haben uns so weit von der Natur entfernt, dass wir scheinbar solche Seminare brauchen. Wie wäre es denn mal damit, einfach ein Wochenende im Wald zu verbringen? (lacht) Meine persönliche Auswilderung hatte ich schon vor 15 Jahren, als ich nach der Geburt meines Sohnes von London zurück auf die Bermudas zog, wo ich geboren und aufgewachsen bin.

Leben Sie denn in der Natur?

Kann man so sagen. Auf der einen Seite meines Hauses liegt das Meer, auf der anderen der Wald. Ich gehe jeden Morgen eine Runde spazieren, im Sommer auch schwimmen. Ich habe das Staunen nie verlernt, eine blühende Blume begeistert mich immer noch und erfüllt mich mit Freude. Vor allem seit meiner Scheidung sauge ich die Natur noch viel mehr ein. Als ich viel allein war, habe ich draußen Frieden, Trost und Beruhigung gefunden.

Sie thematisieren die Scheidung von ihrem langjährigen Ehemann auch auf "Pearl". "Some Things Just Come Undone" handelt davon, wie Sie ihrem damals zehnjährigen Sohn erklären, dass seine Eltern sich trennen.

Ich bin sehr stolz auf dieses Lied, es ist das intensivste des gesamten Albums. Sebastian mitzuteilen, dass sein Vater und ich uns scheiden lassen, war das Schwerste, was ich in meinem Leben je tun musste. Dein Instinkt als Elternteil ist es, dein Kind zu beschützen und Unheil von ihm fernzuhalten. Viele Paare bleiben ja auch nur deshalb zusammen, um ihren Kindern die Trennung nicht anzutun.

Heute ist Ihr Sohn 15. Wie reagiert Sebastian auf den Song?

Ganz cool. Ich habe ihm davon erzählt, aber er wollte ihn nicht einmal hören. Meine Musik interessiert ihn sowieso nicht. Er steht mehr auf Hip-Hop und hängt mit seinen Kumpels ab. Er ist in einer Phase, in der es für eine Mutter nicht immer einfach ist. Aber wir vertrauen uns.

Auf der anderen Seite drehen sich gleich mehrere der neuen Stücke um Neuanfänge, speziell um das sich neu Verlieben. Ist Ihnen das passiert?

Ja! Ich war drei Jahre lang solo und auch ganz zufrieden mit diesem Zustand. Ich war 20 Jahre verheiratet und dachte, das bleibt auch mein gesamtes Leben so, daher war ich überrascht, wie gut sich das Alleinsein dann anfühlte. Das Leben war einfach und friedlich, ich war glücklich und dachte "Na gut, vielleicht war es das mit Beziehungen."

Und dann?

Kam diese neue Liebe wirklich aus dem Nichts, aus dem Blauen heraus. Ich verliebte mich in diesen Mann nicht aus einem Gefühl der Einsamkeit oder der Bedürftigkeit heraus, sondern als unabhängige, freie Frau. In "Just Kids" geht es darum, wie ich nach langer Zeit wieder zu Spontaneität und einem wundervollen Gefühl von Jugend zurückfinde.

Wussten Sie noch, wie Verlieben geht?

Ich habe mir wenig Gedanken gemacht und auf diese Spielchen wie "Ich tue mal so, als sei ich nicht interessiert, obwohl ich es doch bin" verzichtet. Ich war ganz ich selbst, offen, ehrlich und verletzlich. Ich war bereit, dieses Risiko einzugehen, es hätte auch schmerzhaft enden können, aber die Belohnung ist nun echte Liebe.

Die Bermudas gehören zu Großbritannien. Sind Sie eigentlich vom Brexit betroffen?

Es ist komplizierter. Ich habe einen britischen Pass, aber die Bermudas haben ihre eigene Regierung, ihr eigenes Parlament. Wir sind technisch gesehen keine Bürger Großbritanniens, wir durften über den Brexit nicht mitentscheiden. Aber in Zukunft wird es für uns wohl schwieriger und komplizierter, etwa eine Arbeitserlaubnis in Europa zu bekommen. Wir baden diesen Mist jetzt mit aus.

Info: Das Album „Pearl“ ist vor kurzem erschienen. Live am 20. Oktober in Stuttgart. Karten ab 42 Euro bei RNZ-Ticketservice.