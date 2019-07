Walter Sittler zählt seit Jahren zu den beliebtesten Schauspielern im deutschsprachigen Raum und spielt regelmäßig Hauptrollen in Fernsehfilmen. Seine Karriere begann 1981 auf der Bühne mit Engagements am Nationaltheater Mannheim und am Staatstheater Stuttgart. Einem breiteren Fernsehpublikum wurde er schließlich durch die Hauptrolle in der ZDF-Serie „Girl Friends“ bekannt.

ZUR PERSON

Walter Sittler zählt seit Jahren zu den beliebtesten Schauspielern im deutschsprachigen Raum und spielt regelmäßig Hauptrollen in Fernsehfilmen. Seine Karriere begann 1981 auf der Bühne mit Engagements am Nationaltheater Mannheim und am Staatstheater Stuttgart. Einem breiteren Fernsehpublikum wurde er schließlich durch die Hauptrolle in der ZDF-Serie „Girl Friends“ bekannt. Darüber hinaus verkörperte er Dr. Robert Schmidt in der RTL-Comedy „Nikola“, die mit dem „Adolf-Grimme-Preis“ ausgezeichnet wurde und 1997 den Sonderpreis „Goldene Rose“ in Montreux erhielt. Seit einigen Jahren spielt er die Titelfigur in der ZDF-Reihe „Der Kommissar und das Meer“.

Sittler wurde 1952 in Chicago geboren. 1958 zogen seine Eltern, ein US-Literaturprofessor und eine deutsche Lehrerin, mit ihren acht Kindern nach Deutschland. Der Schauspieler ist seit 1985 verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

