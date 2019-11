Von Olaf Neumann

Kaum zu glauben, aber wahr: Vor 40 Jahren hat Campino seine erste Platte "Tip von Twinky" veröffentlicht. Heute macht er als Sänger der Toten Hosen Punkrock für Erwachsene. Auf ihrem neuen Album "Alles ohne Strom" spielt die Band ihre Klassiker und ausgefallene Coverversionen im Akustikgewand. Für 2020 ist eine Tour geplant. RNZett traf in Berlin einen energiegeladenen Campino alias Andreas Frege (57) zum Interview.

In der Doku "Weil du nur einmal lebst" beklagen Sie sich bei Ihren Bandkollegen, dass die Toten Hosen immer schlecht vorbereitet seien und viel mehr proben müssten. Wie lange haben Sie für "Alles ohne Strom" geprobt?

Campino: Sehr intensiv, aber es war wieder nicht genug, weil ich grundsätzlich denke, dass wir mehr hätten tun können. Ich habe mich damit abgefunden, dass es für mich in diesem Leben niemals perfekt sein wird. Als Kinder des Punkrock sind wir es gewohnt, mit unzulänglichen Mitteln rauszugehen und trotzdem die Menschen zu unterhalten. Und dennoch bereite ich mich gerne vor.

"Alles ohne Strom" ist eine Weiterentwicklung des Konzepts Ihres MTV-Unplugged-Albums von 2005. Wie sehr ist die Band an "Nur zu Besuch" gewachsen?

Dieses Album hat uns die Augen geöffnet. Es lohnt sich, immer wieder in die älteren Lieder einzutauchen, um aus ihnen Neues herauszuholen. Über eine veränderte Dynamik kann man völlig andere Intensitäten herstellen. Ein Text, der bisher von der Musik überschattet wurde, kann plötzlich im Vordergrund stehen, sodass die Hörer auch anders über ihn nachdenken. Wir haben in der Vergangenheit auch viele Konzerte mit Gerhard Polt und den Biermösl Blosn bestritten. Auf der einen Seite die elektrische Krachmacher-Band, auf der anderen die Volksmusiker aus Bayern. Mit der Zeit sind wir immer mehr zusammengewachsen. Diese Erfahrung hat uns ermutigt, weiter in diese Richtung zu gehen.

Wie kam es zu der überraschenden Neufassung von "Hier kommt Alex"?

Durch Ausprobieren. ZZ Top war hier die Inspiration. Darüber mussten wir selber lachen. Zunächst habe ich das Lied auf Kölsch gesungen, weil es irgendwie passte. Das fanden die anderen nach einiger Zeit aber nicht mehr so lustig. Diese Spielereien im Proberaum besitzen eine Leichtigkeit, die man bei so einem Projekt eher findet als bei einem Studioalbum mit neuen Songs.

Mögen Sie ZZ Top auch ein bisschen?

Man macht sich schon ein bisschen über sie lustig, aber dann stellt man fest: ZZ Top sind unglaublich wilde Burschen. Mit ihrem Style haben sie eine Marke besetzt. Damit ist ihnen ein fester Platz in der Musikgeschichte sicher. Abgesehen davon amüsieren wir uns gern über die Dinge und nehmen uns selbst nicht so ernst. Deshalb war auch ein Lied wie "Love Is In The Air" Teil des Sets.

Welche Beziehung haben Sie zu diesem Welthit von John Paul Young?

Als das Lied 1978 rauskam, fanden wir es ätzend. Der Begriff "schleimig" müsste für so was erfunden werden. Aber bei einer Punkrockveranstaltung hat es etwas unheimlich Lustiges und Ironisches. Nachdem wir es ein paar Mal gespielt haben, erkannten wir die Leichtigkeit, die es transportiert und gewannen es sogar lieb. Wir hatten eigentlich die Idee, in dem Moment wie Udo Jürgens mit Bademänteln auf die Bühne zu kommen. Leider war das der Anfang einer Zugabe - und nach vier Liedern kamen wir uns in diesen Bademänteln richtig blöd vor, deshalb haben wir sie nach dem ersten Abend für immer im Schrank gelassen. Auch Faith No More haben mit "Easy" ein Lied gespielt, bei dem man nicht weiß, ob es für sie eine Persiflage ist oder nicht. In diesem Geist ist auch unsere Coverversion zu verstehen.

Singen Sie die akustischen Fassungen Ihrer eigenen Songs mit anderen Gefühlen?

In bin mir darüber bewusst, dass meine Stimme an Akustikabenden nicht so von der Musik überlagert wird wie bei unseren normalen Shows. Da bin ich ja eher wie ein singender Marathonläufer. Das hat dann nichts mit filigraner Sangeskunst zu tun. Aber bei diesen akustischen Konzerten muss ich nicht so viel hin und her rennen und habe deshalb nicht solche Luftprobleme. Deshalb kann ich mich dann besser auf die Töne konzentrieren. Daher ist der Gesang anders. Ich habe auch vor diesem Projekt endlich wieder einmal Gesangsunterricht genommen und dabei viel gelernt.

Worauf kommt es beim Singen an?

Das ist ein sehr komplexes Thema, aber ich nenne ein Beispiel. Es hat damit zu tun, wie man seine Luft benutzt. Man kann auf der Luft mit dem Ton segeln. Es braucht aber Jahre, um das zu verinnerlichen.

Sind herausfordernde Projekte wie "Alles ohne Strom" dazu geeignet, einmal zu schauen, wie man in Würde altert?

Es ist keine Vorbereitung auf unsere Rente. Das wäre die falsche Richtung. Man sollte uns eher mit einer klassischen Balkanband vergleichen, die für alle Gelegenheiten gemietet werden kann. Die Energie darf nicht schlappmachen, nur weil wir die Verstärker weglassen. Die Herausforderung ist zu beweisen, dass man auch mit dieser Instrumentierung richtig Druck erzeugen kann. Die Rente stelle ich mir so nicht vor. Wir haben durch diese Konstellation zwar auch zusätzliche Musiker gefunden, aber die Toten Hosen selbst kann man natürlich nicht auf die Ersatzbank setzen. Wir müssen mit den Menschen arbeiten, die da sind. Und die werden mit der Zeit nicht schöner. (lacht) Aber Lebenserfahrung ist ein unterschätztes Gut.

Was war Ihre persönliche Herausforderung bei diesem Akustikprojekt?

Ich wollte bei den Fremdkompositionen nicht versagen. Die eigenen Lieder spielt eh niemand besser als wir. Es wäre unheimlich peinlich, bei einem Lied von den Foo Fighters oder Rammstein den Text zu versemmeln. Ich bin eitel genug, dass mir das nicht egal ist.

2020 gehen die Toten Hosen auf Akustiktour. Sie scheinen auch nach 40 Jahren im Musikbusiness noch große Lust auf Konzerte zu haben?

Wir sind nicht zufällig eine Band geworden und lieben es, unterwegs zu sein. Natürlich freut man sich heute über ein Hotelzimmer, was wir früher nicht hatten. Wir reizen das Touren nicht mehr so aus, sondern dosieren es so, dass wir uns am Reisen den Spaß erhalten. Soloplatten haben wir nie gemacht, stattdessen nehmen wir das Stromlos-Projekt quasi als gemeinsamen Seitensprung. Unter 16 Musikern herrscht eine ganz andere Chemie.