Von Steffen Rüth

"Vielleicht Irgendwann komm‘ ich an" singst Du im Titelsong. Wo denn, Wincent?

Wincent Weiss: Die Vorstellung, wie so ein Ankommen aussieht, ist tatsächlich sehr schwer für mich. Gerade weil ich noch so sprunghaft bin, ist dieses "Jetzt komme ich an" bei mir im Kopf noch nicht verankert. Vielleicht bleibe ich auch mein Leben lang ein rastloser Single, wer weiß das schon.

Muss aber nicht sein, oder?

Nein, muss nicht sein. Ich wünsche mir, irgendwann den Ort zu finden, an dem ich leben und bleiben möchte, mit einer Partnerin und vielleicht einem kleinen Garten. So etwas wie eine feste Bleibe wäre sowieso mal schön.

Wieso das?

Ich bin gerade vor einigen Monaten wieder nach München gezogen. Eigentlich bin ich nicht so der Fan von Großstädten, weil ich auf dem Dorf aufgewachsen bin. Doch München mag ich. Nach dem Abi habe ich hier schon vier Jahre verbracht, und es ist jetzt einfach praktisch für mich, weil auch mein Produzent hier lebt. Aber der Umzug in meine Zweier-WG nach München war der 15. Umzug meines Lebens. Das ist ein bisschen viel. Im Schnitt ziehe ich alle neun Monate um. Also, ich hätte schon gerne etwas mehr Standhaftigkeit in meinem Leben.

Woher kommt dieses Unstete?

Ich passe mich immer so ein bisschen meinem Umfeld an, will niemandem zur Last fallen. Ich denke, Mensch, dein Produzent hat Frau und Kind, da ist es doch einfacher, du ziehst zu ihm statt umgekehrt. Und manche Städte probiere ich auch aus und merke, die sind nichts für mich. Berlin hat mir gar nicht gefallen, in Köln fehlte mir der Anschluss, weil meine Freunde alle woanders sind, nächstes Jahr probiere ich vielleicht mal Hamburg aus.

Wie wichtig sind Freunde für Dich?

Extrem wichtig. Meine Freunde erden mich und bringen mich immer wieder zurück zur Normalität. Ein sehr guter Freund hier in München, bei dem ich Trauzeuge war, ist jetzt nach Rosenheim rausgezogen und pendelt. Bei ihm war ich vor ein paar Tagen noch zum Frühstück. Über Dinge zu reden, die nichts mit der Musikbranche zu tun haben, tut mir gut. Und meinen besten Freund aus Norddeutschland kenne ich seit 28 Jahren. Wir lagen nebeneinander zusammen im Brutkasten und sind im Zwillingswagen geschoben worden. Auch unsere Mütter sind beste Freundinnen. Er ist eigentlich eher wie ein Bruder als wie ein Freund.

Warum müssen Deine Freunde Dich erden?

Das Musikerleben ist nicht gerade das normalste der Welt. Besonders, wenn der Erfolg schnell kommt, ist das nicht ungefährlich, das sieht man ja auch an ehemaligen Teeniestars wie Justin Bieber. Du wirst gefeiert, dir wird immerzu der Hintern gepudert, und alles ist immer gratis. Dabei möchte ich am liebsten ganz normal behandelt werden.

Du sagst, Du fühlst Dich bisweilen wie ein "Affe im Streichelzoo".

Phasenweise ist es schon so. Du kommst mit dem Tourbus morgens irgendwo an, hast weder die Zähne geputzt, noch warst du pinkeln, und schon klopfen 50 Leute an die Scheibe und schreien deinen Namen. Das ist ein komisches Gefühl. Ich bin gar nicht jemand, der abseits der Bühne so gerne im Mittelpunkt steht. Je mehr Menschen auf mich zustürmen, desto einsamer fühle ich mich manchmal. Aber ich sehe auch ein, das ist Meckern auf sehr hohem Niveau.

Hat Dir das Corona-Jahr der Ruhe und Entspannung geholfen?

Total. Ich fühle mich fast schlecht dabei, wenn ich sage, dass mir die Pandemiezeit gutgetan hat – natürlich fernab von allen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Aspekten. Ohne Corona hätte ich mir so eine Pause nie genommen. Doch so hatte ich zum ersten Mal in fünf Jahren Gelegenheit nachzudenken, was alles passiert ist und was das mit mir gemacht hat. Meine Mutter hat mir gesagt, sie erkenne mich zum ersten Mal seit Jahren richtig wieder. Sie ist richtig happy, dass es mir wieder besser geht. Ich kam auch schon mal nach Hause, und sie sagte "Du gefällst mir gerade gar nicht."

Was hat diese Veränderung bewirkt?

Die Zeit. Quatschen, resümieren, sich mit Situationen auseinandersetzen, das Chaos der letzten Jahre ein bisschen ordnen. Sowohl im Studio mit meinen Produzenten und Co-Songschreibern als auch in der Therapie. Meine Therapeutin hat einfach die richtigen Fragen gestellt, und dann kommt man schon selbst auch irgendwann auf die richtigen Antworten.

In "Wie es mal war" beschreibst Du, dass Du eigentlich glücklich sein müsstest, aber stattdessen traurig und niedergeschlagen bist. Kannst Du Dein Leben inzwischen mehr genießen als noch vor ein paar Jahren?

Hundertprozentig glücklich mit mir selbst bin ich immer noch nicht, aber ich habe wieder mehr Zugang zu meinen Gefühlen. Mich hatte es total erschrocken, dass mich nichts mehr glücklich gemacht hat. Und bei negativen Erfahrungen, selbst, wenn jemand in meinem Umfeld schwer krank wurde, hat mich das nicht so mitgenommen, wie ich erwartet hätte. Irgendwann letztes Jahr konnte ich mich dann endlich mal wieder so sehr freuen, dass ich geheult habe. Ich war verdammt froh, als die Tränen kamen.