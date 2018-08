Herr González, Sie sind zum Fernseh- und Show-Star geworden mit Titulierungen wie "Der König der High Heels" oder "Der Maestro des Glams". Wie kommt es bei Ihnen an, wenn Sie so bezeichnet werden?

Was soll man da sagen? Ich fühle mich geehrt (lacht). Es ist mir lieber, wenn ich so bezeichnet werde, als wenn sie mich einen Paradiesvogel nennen würden - obwohl das auch okay wäre. Ich freue mich generell, wenn die Leute meine Person so kreativ umschreiben - von mir aus auch als "Fleischgewordener Stöckelschuh" (lacht). Das ist doch cool.

Sie haben für die neue Produktion von "Ballet Revolución" wieder die Kostüm-Designs ausgearbeitet. Was ist denn dabei anders als bei den bisherigen Shows?

Die Verwendung von leuchtenden Farben. Die Choreografie ist dieses Mal sehr von indischen Einflüssen geprägt - dies sollte sich auch in den Kostümen widerspiegeln. Das hat sich der Choreograf auch so gewünscht - er wollte bei den Kostümen einen indischen Look, also hat er ihn bekommen. Bei mir ist es immer so, dass ich mir anhöre, was das Team und der Choreograf wollen - und dann versuche ich, diese Wünsche umzusetzen.

Aber was hat denn Indien mit Kuba zu tun?

Na ja, das hab ich mich auch erst gefragt. Aber es handelt sich schließlich um eine "Ballet Revolución" - und da gibt es schon einige Ähnlichkeiten. Im Übrigen sollte man einer Choreografie immer wieder mal neue Elemente hinzufügen - das ist in der neuen Show umgesetzt worden.

Welche Bedeutung haben die Kostüm-Designs aus Ihrer Sicht für den Gesamteindruck einer solchen Show?

Die Kostüme stehen sicher nicht an erster Stelle. Es ist schließlich eine Tanzshow, und das Wichtigste dabei sind die Bewegungen der Tänzer und Tänzerinnen. Die Choreografie der Tänze und die Leistung auf der Bühne sind der Kern des Ganzen. Erst wenn da alles stimmt, kommen die Kostüme dazu, die die Bewegungen unterstreichen sollen.

Sie sind selbst ein leidenschaftlicher Tänzer. Juckt es Sie nicht, wenn Sie bei der Show zusehen, selbst auf der Bühne zu stehen?

Ja, auf jeden Fall, immer wieder. Ich tanze schließlich schon, seitdem ich auf die Welt gekommen bin, darum würde ich da oft gerne mal mittanzen.

Man sagt ja, die Kubaner tanzen anderes als andere. Was ist dieses "Andere" am kubanischen Tanz?

Ich denke, wir Kubaner haben das Tanzen einfach von Geburt an im Blut. Ich war kaum zwei Jahre alt, da hab ich schon mit meiner Mutter getanzt. Das Besondere dabei ist, dass tanzen es schafft - ebenso wie Musik - Generationen miteinander zu verbinden: Auf Kuba tanzen die Großmütter und Großväter mit den Enkeln, und alle sind glücklich dabei - genau so, wie sie alle zusammen in ein Konzert gehen.

Kuba macht derzeit eher weniger mit dem Tanzen als mit der politischen Situation Schlagzeilen. Das Land ist weitgehend im Umbruch. Wie sehen Sie die aktuelle politische Lage auf der Insel?

Da tut sich einiges. Momentan wächst eine neue Generation auf Kuba heran, die geprägt ist von einem neuen Geist - weg vom kommunistisch-sozialistischen System. Diese neue Generation wird ihre Spuren auch in der Politik hinterlassen. Wohin dann allerdings der Weg gehen wird, das muss man erst mal abwarten. Generell ist es gut für das kubanische Volk, dass sich etwas ändert - ich hoffe, zum Besseren.

Sie selbst leben ja seit langem in Hamburg. Ist es dort besser als auf Kuba?

Kuba ist mein Geburtsland und meine Heimat - da sind meine Wurzeln. Aber mittlerweile ist Hamburg mein Zuhause - ich lebe sehr gerne in Deutschland.

Sie sind letztes Jahr 50 geworden. Ist das Alter für Sie ein Problem?

Wie bitte? Auf Kuba ist man mit 50 blutjung (lacht). Mein Vater ist gerade 96 geworden - und hat mich zu seinem Geburtstag in Hamburg besucht. Da geht es doch erst richtig los. Das zeigt im Übrigen ja auch "Ballet Revolución": Wie groß die Lebensfreude auf Kuba ist und wie man mit diesem Rhythmus im Blut 100 Jahre alt werden kann.

Info: Ballet Revolución gastiert vom 9. bis 11. Februar im Mannheimer Rosengarten, Freitag 20 Uhr, Samstag 15 & 20 Uhr, Sonntag 14 Uhr. Karten von 37,50 bis 74,50 Euro beim RNZ-Ticketservice