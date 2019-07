Von Arndt Krödel

Stuttgart/Heidelberg. Doch, nach Aleppo würde er wieder gehen, sagt er. In der nordsyrischen Stadt wurde der langjährige ARD-Korrespondent für den Nahen und Mittleren Osten, Jörg Armbruster, am 29. März 2013 bei einem Hinterhalt lebensgefährlich angeschossen und überlebte nur dank zweier Notoperationen. Die journalistische Neugier hat ihn nie verlassen und immer angetrieben, auch jetzt, wo der 71-Jährige im sogenannten Ruhestand lebt.

Über lange Jahre stand sein Gesicht im deutschen Fernsehen für ebenso kompetente wie spannende Berichte und Reportagen von den Krisenherden im Nahen und Mittleren Osten, stets wohltuend unaufgeregt. Wir sprachen mit Jörg Armbruster über den Alltag eines Auslandskorrespondenten, über Risiken und psychische Spuren, die das erlebte Elend hinterlässt, über die aktuellen politischen Konflikte im Nahen Osten und sein heutiges Leben.

Herr Armbruster, Ende 2014 sind Sie offiziell in das Rentnerdasein eingestiegen. In diesem neuen Lebensabschnitt machen dann manche Kreuzfahrtreisen oder bestellen den Schrebergarten. Was machen Sie?

Ich schreibe Bücher. Ich habe auch gerade den Auftrag für ein neues Buch, das wird mich bis nächstes Jahr beschäftigen. Damit sind es dann vier Bücher, die ich bisher geschrieben habe. Ich habe mit Radio angefangen, dann lange Fernsehen gemacht und bin jetzt in der Phase des Schreibens. Das macht sehr viel Spaß. Außerdem halte ich Vorträge und schreibe Artikel für Zeitungen.

Hintergrund BIOGRAFIE

Name: Jörg Armbruster

Geboren am 22. November 1947 in Tübingen

Studium: von 1968 bis 1973 Sozialwissenschaften, Politikwissenschaft, Volkswirtschaft, Theaterwissenschaft und Sprachwissenschaft in Köln

Karriere: Ab 1974 zunächst Radio beim Westdeutschen Rundfunk und dem damaligen [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE

Name: Jörg Armbruster

Geboren am 22. November 1947 in Tübingen

Studium: von 1968 bis 1973 Sozialwissenschaften, Politikwissenschaft, Volkswirtschaft, Theaterwissenschaft und Sprachwissenschaft in Köln

Karriere: Ab 1974 zunächst Radio beim Westdeutschen Rundfunk und dem damaligen Süddeutschen Rundfunk (SDR) in Heidelberg. Ab 1982 beim SDR-Fernsehen u.a. Redakteur für die Innenpolitik, Auslandskorrespondent und -redakteur, Leiter der Auslandsabteilung. Von 1999 bis 2005 ARD-Korrespondent für den Nahen und Mittleren Osten. Ab September 2005 Leitung der Abteilung Ausland/Europa beim neu entstandenen Südwestrundfunk (SWR). Bis Januar 2010 Moderation des ARD-"Weltspiegel". Von August 2010 bis Januar 2013 erneut ARD-Korrespondent für den Nahen Osten mit Sitz in Kairo.

Besonderer Moment oder Reporterglück: Während einer Liveschaltung mit der ARD-"Tagesschau" am frühen Abend des 11. Februar 2011 aus Kairo sind plötzlich Jubelschreie im Hintergrund zu hören: Der ägyptische Präsident Husni Mubarak war gerade zurückgetreten und Armbruster konnte direkt vom Balkon seines Studios aus kommentieren, während die Kamera nach unten in die Menge schwenkte.

Auszeichnungen: Unter anderem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus (2013), Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten für sein Lebenswerk (Bayerischer Fernsehpreis 2015), Deutsch-Französischer Journalisten-Preis des Saarländischen Rundfunks (1989).

[-] Weniger anzeigen

Was ist das Thema Ihres neuen Buchs?

Es geht um den Arabischen Frühling, der sich im Jahr 2021 zum zehnten Mal jährt.

Sie leben heute in Stuttgart, das die Partnerstadt von Kairo ist. Nichts gegen Stuttgart - aber möchten Sie nicht lieber in der "Mutter der Welt", wie es in dem von Ihnen mit herausgegebenen Stadtlesebuch "Mein Kairo" heißt, leben?

Geht nicht, weil meine Frau hier arbeitet. Sie wäre auch sehr gerne in Kairo geblieben, aber sie ist Künstlerin und hat ihre Galerien in Baden-Württemberg. Deswegen mussten wir zurückgehen. Ohne Anschluss an Arbeitsmöglichkeiten wie Verlage und dergleichen ist es schwierig, in Kairo zu leben.

Eine tolle Stadt?

Ja, eine Superstadt. Es dauert lange, bis man sich an sie gewöhnt hat, man muss sich dann irgendwann mal entscheiden, ob man sie liebt oder hasst - irgendetwas dazwischen gibt es nicht.

Sie leben jetzt als Autor. Wenn Sie selbst zu einem Buch greifen - was lesen Sie gerne?

Sehr viele Sachbücher, weniger Romane. Ich lese zum Beispiel sehr gerne jüngere syrische Autoren, die das Land verlassen haben. Auch Daniel Kehlmann und Navid Kermani. Bei Sachbüchern versuche ich mich zu orientieren, wie man ein gut lesbares, spannendes Sachbuch schreiben kann.

Eine Zeit lang haben Sie auch in Heidelberg gelebt und gearbeitet, damals noch beim Süddeutschen Rundfunk in der Villa Bosch. Was ist Ihnen von Heidelberg in guter Erinnerung geblieben?

Die Stadt selber, eine sehr sympathische, überschaubare Stadt. Zuletzt wohnte ich mit einer Freundin am Philosophenweg mit Blick über das Rheintal. Das habe ich noch in sehr schöner Erinnerung. Es dauerte drei Jahre, dann haben wir uns getrennt und mussten aus der Wohnung raus. Ich bin heute noch ein großer Fan des Wunderhorn Verlags, der sehr kluge Bücher macht. Sicherlich wäre auch das Nacht- und Studentenleben zu nennen, aber da bin ich ja nun schon seit etlichen Jahren herausgewachsen.

Das "Cave" kannten Sie sicherlich auch?

Ja, da war ich damals auch, aber das war ja vor 100 Jahren. Schön zu hören, dass es das offensichtlich noch gibt.

Sie sind Jahrgang 1947. Waren Sie in Ihrer Jugend ein Rock’n’Roller?

Nein, war ich nie. Das hat mich nicht so erreicht. Ich habe mich sehr für Jazz interessiert, das war so meine Musik, mit der ich mich intensiv beschäftigt habe.

Insgesamt waren Sie ungefähr 20 Jahre als ARD-Korrespondent im Nahen und Mittleren Osten unterwegs. Die Konflikte dort sind mehr geworden, man kann sie heute förmlich mit den Händen greifen. Juckt es Sie nicht manchmal, einfach in den nächsten Flieger nach Kairo oder Bagdad zu steigen und sich vor Ort umzusehen?

Für mein neues Buch werde ich viel in der Region reisen, da freue ich mich auch drauf. Da werde ich altbekannte Orte und Menschen wiedersehen, das hoffe ich sehr.

Die diversen Konfliktkonstellationen im Nahen und Mittleren Osten sind so komplex und dauern schon so lange an, dass man als Beobachter nicht mehr an eine politische Lösung glauben mag. Nehmen wir mal den "Dauerbrenner" Israel-Palästina-Konflikt: Sehen Sie hier derzeit eine positive Perspektive?

Nein. Weil beide Seiten nicht wollen. Die israelische Regierungsseite redet ja inzwischen sogar über Annexionen von Teilen des Westjordanlandes, und die Palästinenser haben sich so in eine Sackgasse hineinmanövriert, dass sie kaum in der Lage wären, wirklich zu verhandeln. Es gibt da von keiner Seite Bewegung und die stärkere, israelische Seite bewegt sich schon gar nicht. Sie wollen eher das Rad zurückdrehen.

Könnte es nicht sein, dass Netanjahus Gegenspieler, der ehemalige Generalstabschef Benny Gantz, im Falle eines Sieges bei den kommenden Neuwahlen eine ganz andere Richtung einschlägt?

Nein. Beim letzten Wahlkampf hat der Gegenblock zu Netanjahu kein einziges Mal die Zwei-Staaten-Lösung erwähnt. Ich glaube, dass die Zwei-Staaten-Lösung für die großen bestimmenden Parteien Israels tot ist. Ich glaube auch nicht, dass der von Trump stammende Friedensplan für den Nahen Osten - soweit wir ihn überhaupt erahnen können - irgendetwas verbessert.

In Syrien hat sich allen anfänglichen Unkenrufen zum Trotz Machthaber Baschar al-Assad im Amt gehalten. Wie lange geht das noch?

Das entscheiden allein die Russen. Wenn Assad ihnen nützlich ist, kann er noch lange bleiben. Wenn er ihnen nicht mehr nützlich ist, werden sich die Russen sicher überlegen, wen sie an seine Stelle setzen. Er ist eine Marionette der Russen und vielleicht noch des Iran. Seine einzige Chance besteht darin, die beiden gegeneinander auszuspielen.

Der Konflikt zwischen dem Iran und den USA lädt sich gegenwärtig richtig auf, die Rede ist sogar von Kriegsgefahr. Aus dem 2015 abgeschlossenen Atomabkommen mit dem Iran, das die Hoffnung auf einen mittelfristigen Frieden in der Region stärkte, ist Trump wieder ausgestiegen. Was ist mit Europa? Sind die europäischen Vertragspartner zu schwach, um das Abkommen noch zu retten?

Der Iran fordert ja, dass sich Europa stringent dafür einsetzt, das Abkommen zu erhalten und vor allen Dingen den Handel mit dem Iran aufrechtzuerhalten, was die Europäer nur sehr unzureichend können. Ich habe den Eindruck, die Europäer haben zu wenig in der Hand. Die Möglichkeiten mit dem von ihnen geschaffenen Zahlungskanal Instex wurden ja bis heute noch nicht umgesetzt. Und da eine europäische Regierung europäische Unternehmer nicht zwingen kann, im Iran zu investieren, habe ich wenig Hoffnung, dass der Handel im großen Stil aufrechterhalten werden kann.

Das könnte dazu führen, dass der Iran die Urananreicherung wieder aufnimmt.

So etwas hat er schon angekündigt. Zumal orthodoxe Fraktionen innerhalb der iranischen Politik immer gegen das Abkommen waren und über die augenblickliche Situation froh sind. Sie sind so etwas wie die geheimen Bündnispartner von Trump.

Man kann aber auch nicht ausschließen, dass die Menschen in Teheran und anderen Städten auf die Straße gehen und ihre Wut wegen der wirtschaftlichen Not gegen das Regime richten.

Ich glaube eher, dass dann die entsprechenden Politiker versuchen, an das Nationalgefühl der Iraner zu appellieren und damit auch Erfolg haben werden und einen gemeinsamen Feind, den großen Teufel USA und den kleinen Teufel Israel, wieder an die Wand malen.

Über den Arabischen Frühling haben Sie bereits 2011 ein Buch geschrieben. War das nicht ein Traum, der weitgehend geplatzt ist, oder hat er wenigstens zum Teil doch zarte Früchte getragen?

Ich glaube nicht, dass der Arabische Frühling geplatzt ist. Ich glaube, dass er zunächst mal erstickt wurde und in irgendeiner Form, besonders in Ägypten, klein gehalten wird. Aber was erleben wir im Augenblick im Sudan oder in Algerien? Da sind es die jungen Leute, besonders auffällig viele Frauen, die den Aufstand proben und tatsächlich auch Erfolg haben. Ob das dann zu mehr Demokratie führt, muss man abwarten.

Sie haben mal gesagt, dass Sie zum Finanzbeamten nicht taugten und Ihren Beruf so mochten, wie er ist, nämlich in seinen Abläufen oft wenig geordnet. Das schließt auch riskante Situationen mit ein. Haben Sie mal richtig Angst um Ihr Leben gehabt oder sind das Gefühle, die man in solchen Momenten wegschiebt?

Ich habe lange gebraucht, bis ich mich überhaupt in solche Situationen hineinbegeben habe. Ich bin kein Kriegsreporter, der von Krieg zu Krieg hüpfen würde, sondern ich war dort Korrespondent und musste über die Gegebenheiten berichten. Gerade aus dem Nahen Osten gibt es so viele Geschichten zu berichten, um auch das Verständnis über diese Region zu erhöhen, und da hilft nun Kriegsberichterstattung überhaupt nicht weiter. Aber es war jetzt so, wie es war, und ich konnte mich dem nicht entziehen. Und da gab es schon Situationen, wo ich Angst hatte.

Wie haben Sie Ihr Risiko kalkuliert, wenn Sie in Gegenden unterwegs waren, die als gefährlich galten?

Wir haben das immer sehr gründlich vorbereitet, hatten immer Begleiter, die sich vor Ort auskannten und die auch einigermaßen die Gefährlichkeit der Lage einschätzen konnten und von denen wir wussten: Denen können wir vertrauen. Wie Sie selber wissen, hat das nicht immer hundertprozentig funktioniert.

Nach Aleppo würden Sie wohl nicht wieder fahren?

Doch. Ich wäre froh, wenn ich dort heute wieder hingehen könnte, um zu schauen, wie das Land aussieht, wie die Menschen denken, wie sie leben müssen. Da wird ja auch nicht mehr geschossen. Natürlich wäre es eine traurige Reise, denn die Stadt ist stark zerstört.

Wie sind Sie als Korrespondent mit all dem Leid, dem Elend und der Gewalt fertig geworden, die Sie mittelbar oder unmittelbar erlebt haben?

Wir sind immer als Team aufgetreten und haben über solche Fragen geredet, das hilft dann schon. Es gibt aber sehr viele Bilder, die ich nicht loswerde und die ich auch gar nicht mehr loswerden will. Ich erinnere mich an den ersten Abend in Aleppo, als wir in einem Lazarett der Rebellen gedreht haben. Da wurden zwei schwer verletzte Kinder eingeliefert, die durch eine explodierende Granate verletzt worden waren, die sie draußen beim Spielen gefunden hatten. Ich habe selten Kinder so entsetzlich schreien hören.

Gibt es in Ihrer Zeit als Auslandskorrespondent auch ein positives Erlebnis, das bei Ihnen besondere Spuren hinterlassen hat?

Als ich 1999 in Kairo angefangen habe, wollte ich Mitglied im Gezira Sporting Club werden. Die Aufnahmegebühr ist richtig teuer, das kostet 1000 Euro. Das Geld wollte ich bezahlen, und als ich auf der Zahlstelle war, stellte ich fest: Ich habe das Bündel Banknoten verloren. Zwei Tage später kommt ein Anruf aus dem Club - warum ich denn nicht vorbeikäme, mein Geld läge hier. Freudestrahlend bin ich hin, um zu erfahren, wer der Finder war. Doch der Finder hatte sich ausbedungen, namentlich nicht genannt zu werden und keinen Finderlohn zu erhalten mit der Begründung, dass seine Religion, der Islam, das eben so vorsehe. Das ist ein ganz anderes Bild vom Islam als dieses orthodox-fundamentalistische, das bei uns immer herumgeistert. Diesen Islam gibt es auch, und es gibt ihn in der Mehrheit.

Wenn Sie sich noch einmal für einen Beruf entscheiden müssten - würde es dann wieder der des Journalisten sein?

Ja.

Info: Jörg Armbruster ist am Montag, 8. Juli, Gesprächsgast bei der Präsentation des Films "Ein Jahr in der Hölle", der im Karlstorkino Heidelberg in der Reihe "Journalismus im Film" zu sehen ist. Beginn der Veranstaltung, die von der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) Rhein-Neckar initiiert wird, ist 19 Uhr.