Gossip sind jetzt Superstars. Wie kommst Du damit klar?

Daheim in Portland interessiert sich keine Sau für uns, wir haben in den USA null Erfolg. Das ist einerseits Mist, andererseits super. Wenn ich zu Hause bin, habe ich meine Ruhe und kann abschalten.

Hast Du Regeln für den Umgang mit Ruhm?

Ich google mich niemals selbst, nehme so wenig Drogen wie möglich und ich gehe heim ins Bett, wenn ich müde bin.

Beth, gehst du eigentlich oft auf Partys?

Nein. Ich bin gerne zu Hause auf dem Sofa und gucke diese mysteriösen, verschachtelten Krimiserien, wie sie die Engländer oder die Skandinavier so gut machen.

Warum habt ihr in den USA keinen Erfolg?

Zu fett, zu lesbisch, zu vorlaut, was weiß ich.

Hast Du dich mit deiner Rolle als Ikone angefreundet?

Ich bin noch dabei, mich mit der Rolle vertraut zu machen. Ich fühle mich etwas gehemmt, was bei mir nicht oft vorkommt. Aber ich fange an, diese Vorbildsache ernster zu nehmen. Die Qualität meines Lebens ist so viel höher, weil sich in der Generation vor mir die Homoaktivistinnen den Arsch aufgerissen und gekämpft haben, damit es vorwärts geht. Für mich war es, seien wir ehrlich, nie ein großes Drama, lesbisch zu sein, für meine Familie auch nicht.

Bist Du eigentlich schon so selbstbewusst zur Welt gekommen?

Ich wuchs mit zwei Schwestern auf, der Ton bei uns ist rau. Ich bekomme oft genug ein herzliches "Halt's Maul" entgegengeschleudert. Überwiegend verdientermaßen. Ich war immer schon eine laute, fast lächerlich selbstbewusste Person. Schon als Kind war es immer ich, die in der Schule den Ärger abkriegen sollte, aber dann doch nicht abkriegte. Weil ich nämlich mit einer tollen Gabe gesegnet bin: Ich kann mich aus jeder noch so ausweglosen Situation rausquatschen. Und irgendein Witz findet sich immer. Ich habe es meinen Lehrern immer sehr schwer gemacht, mich nachsitzen zu lassen.

Du hast vor einigen Jahren erzählt, dass deine Mutter bei McDonald's arbeitet. Ist sie noch dort?

Nein, Mum arbeitet seit zwei Jahren in einer Fabrik. Wir sind uns auf geradezu unheimliche Weise ähnlich, wie sind soziale Schmetterlinge. Wir reden mit jedem, wir sprechen wildfremde Leute auf der Straße an und sagen "Das ist ein hübscher Mantel". In ihrer Fabrik ist Mum eng mit zwei Schwulen befreundet, sie ist eine großartige Schwulenmutti.

Du verabscheust Sexismus, warst aber in den vergangenen Jahren zwei Mal nackt auf der Titelseite eines Magazins zu sehen. Wie passt das zusammen?

Eine fette Person zu sein und sich in der Öffentlichkeit nackt auszuziehen, das ist ein unglaublich feministischer und politischer Akt. Es ging mir nicht ums Scharfmachen, sondern um ein "Hier bin ich". Die Botschaft lautet: Du musst nicht dünn sein, um nackt auf dem Cover einer Zeitschrift zu landen. Ich war jedenfalls stolz darauf.

Du warst neulich mit deiner Mutter bei der Fashion Week in Paris. Wie war das für deine Mutter?

Ich sagte zu Mum: "Karl Lagerfeld hat uns eingeladen." Sie meinte bloß: "Liebes, wer ist das bitte?" Der Moment, in dem meine Mutter wirklich beeindruckt war im Zusammenhang mit meiner Karriere, das war, als ich ihr ein Foto geschickt habe, auf dem ich zusammen mit Paul McCartney drauf bin. Paul ist der Größte für sie. Danach konnte ich machen, was ich wollte. Mum wusste: "Beth hat es geschafft".