Von Peter Wiest

Tina, wo gehst Du eigentlich hin, wenn Du mal von der Bildfläche verschwinden möchtest?

Nicht weit weg. Ich geh ganz einfach in meine Musik rein.

Ist das die Story hinter dem neuen Album?

Nein, so einfach würde ich es nicht ausdrücken. Das fängt damit an, dass dies das erste Album ist, das ausschließlich und am Stück in einem Studio gemacht wurde, abgeschieden und in Ruhe, mit Helgi Jonsson, nachdem ich nach Island gezogen war. Alle andere Alben waren irgendwie Stückwerk, die Songs wurden unterwegs auf Tourneen geschrieben und dann nach und nach aufgenommen, oft in verschiedenen Studios. Jetzt haben wir endlich mal was am Stück gemacht - und ich denke, das merkt man.

Ja, schon. Das Album klingt anders als Deine bisherige Musik; irgendwie ernsthafter - ohne dass man allerdings auf Anhieb genau sagen kann, wieso eigentlich.

Ja, das sagen komischerweise viele Leute, und mir persönlich geht es genau so: Ich weiß, dass das anders ist als alles, was ich bisher gemacht habe, aber ich könnte Dir nicht exakt sagen, warum eigentlich. Vielleicht ist das aber ja auch gar nicht so wichtig.

Macht es so einen großen Unterschied, einmal über Monate hinweg einfach nur im Studio zu arbeiten, ohne irgend welche Ablenkungen und auch ohne Publikumskontakt?

Ja, das hab ich jetzt gemerkt. Und wenn man dann noch mit einem so hervorragenden Musiker wie Helgi Jonsson arbeitet, dann bekommt man ein Gefühl der absoluten Sicherheit, das dazu führt, dass man auch mal was Neues ausprobiert; dass man experimentiert - das lohnt sich.

Wie groß ist Helgi Jonssons Anteil am neuen Album?

Nun, die Arrangements, die Studio-Arbeiten, das kommt schon alles überwiegend von ihm. Und auch der Sound ist sein Verdienst. Aber die Songs sind natürlich meine.

Du wirkst auch auf dem Cover des neuen Albums ungewöhnlich ernsthaft: Die Haare streng zurückgekämmt, und kein Lächeln weit und breit.

Ja, stimmt schon, aber es sind wirklich nicht nur traurige Lieder drauf. In Wirklichkeit führe ich mittlerweile sogar ein Leben, das gar nicht mehr so ernsthaft ist wie vorher; wir haben im Gegenteil jede Menge Spaß und machen auch mal Blödsinn.

Heißt das, Du hast jetzt auch mehr Zeit für Dein Privatleben als früher?

Ja, auf jeden Fall. Zum ersten Mal seit zehn Jahren hab' ich jetzt ein Zuhause; ich fühl mich wohl in Island, schau jeden Tag aus dem Fenster und sehe das Meer und die Berge; das tut mir ausgesprochen gut.

Denkst Du, das Publikum wird anders reagieren als bisher, wenn Du die neuen Songs spielst?

Oh, ich glaube nicht; das wird nicht anders sein als bisher auch. Selbst wenn die Songs vielleicht ein bisschen ruhiger sind als bisher, wird das nichts ändern, da bin ich ziemlich sicher.

Wirst Du auch die alten Songs noch spielen?

Aber ja, natürlich. Wenn ich auf Tour gehe, spiele ich mindestens so viele alte wie neue Songs.

Kannst Du Dich noch an Deinen letzten Auftritt in Mannheim im Capitol erinnern?

Na klar, den werde ich niemals vergessen. Das war an meinem Geburtstag, und das Publikum hat ein Lied für mich gesungen, das war pure Magie damals in Mannheim. Schon allein deshalb freu' ich mich wieder wahnsinnig darauf, im Capitol aufzutreten.

Irgend eine Botschaft für das Publikum dort?

Ja, bitte kommt einfach wieder und seid genau so nett und freundlich zu mir wie damals, ich verspreche Euch eine tolle Show.

Welche Musiker werden Dich auf der neuen Tour begleiten?

Das werden exakt dieselben sein wie auf der letzten; natürlich ist auch Helgi Jonsson wieder dabei.

Hast Du eigentlich auch was gesehen von Mannheim und der Umgebung, als Du das letzte Mal da warst?

Nein, ehrlich gesagt nicht viel; wir haben in einem Hotel in Ludwigshafen übernachtet. Aber wir wollen das dieses Mal anders machen - wir werden uns Mannheim schon mal ein bisschen angucken.

Wo geht die neue Tour eigentlich sonst noch hin?

Wir haben alles in allem 17 Auftritte, aber nur in Deutschland, der Schweiz und in Österreich.

Du bis Dänin, singst aber nur auf Englisch. Warum eigentlich nicht auch mal in Deiner Muttersprache?

Das werd ich immer wieder gefragt. Ich mach das auch bestimmt mal, aber das wird schon noch ein bisschen dauern. Im Augenblick denk ich, Englisch ist einfach die richtige Sprache für meine Lieder - und nicht zuletzt verstehen das ja auch die meisten Leute; mehr jedenfalls, als wenn ich auf Dänisch singen würde.

Info: Mannheim, Sonntag, 7. Oktober, 20 Uhr, Capitol. Karten von 36,55 bis 40 Euro beim RNZ-Ticketservice in den RNZ-Geschäftsstellen.