Von Steffen Rüth

Eigentlich wollte Alanis Morissette, die Mitte der 90er mit dem Album "Jagged Little Pill" und Songs wie "Ironic" oder "You Outta Know" Musikgeschichte geschrieben hat, nach Berlin kommen, um dort über ihr neues Album "Havoc and Bright Lights" zu sprechen, das kommenden Monat bei uns erscheint. Kurzfristig entschloss sich die 38-jährige Kanadierin, die seit 2005 auch die US-Staatsbürgerschaft hat, daheim in Los Angeles zu bleiben - bei ihrem Mann Mario und dem rund 20 Monate alten Söhnchen Ever Imre. Am Telefon berichtet eine fröhliche Alanis, dass sie bereits um 4 Uhr in der Früh aufgestanden ist, zwei Stunden mit Ever gespielt hat und nach einem weiteren kurzen Nickerchen nun bereit ist für das Gespräch.

Alanis, verlieren Tageszeiten für eine junge Mutter an Bedeutung?

Total. Seit mein Sohn auf der Welt ist, bin ich eine tiefe, tiefe Liebesbeziehung zu Kaffee eingegangen. Man sollte etwas erfinden, womit man das Zeug intravenös einnehmen kann (lacht).

Das wütendste und am härtesten rockende Lied ihres neuen Albums heißt "Woman down". Sie attackieren Männer, die Frauen hassen und keine Gelegenheit auslassen, sie zu erniedrigen. Was hat Sie zu dem Song inspiriert?

Meine Augen und meine Ohren (lacht). Ich bin in einer Welt der Frauenfeindlichkeit, der Frauenunterdrückung, des Chauvinismus aufgewachsen. Als junges Mädchen hat mich das fertig gemacht, mein Selbstbewusstsein gekillt. "Woman down" ist einerseits meine Ermutigung an alle Frauen, stark zu sein und mit den eigenen Waffen zurückzuschlagen. Auf der anderen Seite möchte ich am liebsten die Friedensverhandlungen vorantreiben und in einer Welt leben, in der beide Geschlechter sich erhobenen Hauptes vertragen.

Sie haben eine Weltkarriere gemacht und in 20 Jahren über 60 Millionen Alben verkauft. Ist es für Frauen immer noch schwerer, sich in der Geschäftswelt durchzusetzen?

Ich habe es oft genug erlebt, wie Männer Frauen als Sexobjekte behandeln. Gerade in der Unterhaltungsbranche ist dieses Verhalten leider immer noch sehr weit verbreitet. Es gibt gläserne Decken, an die wir Frauen stoßen. Diese Decken hängen nicht mehr so tief wie vor 15 oder 20 Jahren, aber sie hängen immer noch. Ich werde weiter dafür kämpfen, dass sie ganz verschwinden.

Mit "Jagged Little Pill" wurden Sie zu einer Ikone für junge, wütende Mädchen und zu einer Wegbereiterin für viele starke Frauen in der Pop- und Rockwelt. Zu wem können Teenager heute aufschauen?

Immer noch zu mir! Meine Musik ist ja nicht die schlechteste, wenn du nach Inspiration, Anregung und intelligenter Unterhaltung suchst (lacht). Ansonsten gibt es noch eine Tonne von Leuten, die unterhalten können und nicht dumm sind. Eine Lady Gaga etwa sagt sehr schlaue Sachen darüber, wie sie auf sich selbst aufpasst und versucht, eine Balance im Leben zu bewahren.

In "Celebrity" werfen Sie einen kritischen Blick auf die heutige Prominentenkultur. Sie selbst sind in ihrer Heimat Kanada bereits mit 17 berühmt geworden. Ist es heute härter als früher, ein Star zu sein?

Damals war es cooler. Innerhalb weniger Monate lernte mich damals die ganze Welt kennen, aber ich war trotzdem noch sexy, geheimnisvoll, mysteriös. Die vollständige Durchleuchtung gab es noch nicht. Wenn ich heute mit meinem Sohn auf dem Spielplatz bin, stehen die Fotos eine Stunde später im Netz. Ich bin gerne transparent und sichtbar, und ich mag es, bekannt zu sein. Aber es ist schwieriger geworden, Grenzen zu ziehen und zu halten.

Auf "Havoc and Bright Lights" wiederum gibt es viele sanfte Pianoballaden wie "Win & Win", "Empathy", "Receive" oder "'Til You". Hat die Liebe Sie weich gemacht?

Sehr. Ich bin so viel umgänglicher und versöhnlicher mit mir selbst geworden. Zu mir selbst zuvorkommend zu sein fiel mir stets schwerer als nett zu anderen zu sein. Ich zerfleische mich nicht mehr so. Die Ehe ist herrlich schön und herausfordernd, in vielerlei Hinsicht hat sie mich geheilt. Eine komplette, hingebungsvolle, ernsthafte Partnerschaft ist ein wunderbares Vehikel, um zu wachsen.

Hatten Sie genaue Vorstellungen von der Ehe?

Weder mein Mann noch ich hatten Erfahrungen mit diesem Zustand. Da wir zwei sehr unterschiedliche Menschen sind, hatten wir es uns schwerer vorgestellt, in dauerhafter Harmonie miteinander zu leben. Wir sind beide sehr überzeugt von dieser Partnerschaft und vom Familienleben, das überdeckt unsere Inkompatibilitäten.

Worin unterscheidet ihr euch konkret?

Mein Mann ist sehr offen und geht auf alle Menschen zu. Er lädt seine Batterien mit Basketballspielen und Bewegung auf. Ich dagegen bin eher introvertiert und brauche häufig Ruhe sowie Zeit, in der ich nur für mich sein kann.

Was mit einem Kleinkind naturgemäß schwierig sein dürfte?

Na klar. Ever ist der Mittelpunkt.

Sie haben die neuen Lieder in den Monaten nach seiner Geburt geschrieben. Wie darf man sich das praktisch vorstellen?

Ich habe im Wohnzimmer komponiert und zusammen mit meinem Produzenten Guy Sigsworth in dem Studio aufgenommen, das wir zu Hause gebaut haben. Zum Glück gelang es mir wie immer, sehr schnell zu schreiben. Die meisten der Songs entstanden in einem Rutsch, innerhalb von ein bis zwei Stunden.

In ihrer Single "Guardian" singen Sie über Ever Imre und ihr Verhältnis zu ihm. Ist es etwas Besonderes, einen Song über den eigenen Sohn zu schreiben?

Oh ja, das kann man wirklich sagen. Die Strophen handeln von ihm, der Refrain handelt davon, wie ich mich um das innere Kind in mir selbst kümmere. Als Junggesellin bin ich immer einfach so durchs Leben gebraust, doch als Mutter bin ich sehr viel verantwortungsvoller und verantwortungsbewusster geworden. Wenn ich zu wenig schlafe oder mich vernachlässige, dann war das früher egal, weil es niemanden etwas anging. Aber jetzt ist es eben nicht mehr egal.

Hatten Sie schon vor der Geburt eine Vorstellung davon, was für eine Mutter Sie sein wollten?

Weitgehend. Wie üblich bei mir hat der Kopf alles intellektuell verstanden, die verschiedenen emotionalen und körperlichen Entwicklungsstadien begriffen und sich vorbereitet. Ich war sehr neugierig und voller Abenteuerlust, was das Muttersein angeht. Und ich bin es immer noch. Ever kommt gerade in seine Forscherphase, er will überall herumgucken und alles ausprobieren. Wenn meine Musik läuft, dann legt er seine Hände auf den Lautsprecher und ist ganz gebannt.

Stillen Sie noch?

Ja. Ich bin eine Glucke, und ich bin wirklich sehr gerne eine Glucke. Ich halte eine möglichst enge, vertrauensvolle Bindung zwischen Kind und Mutter für sehr wichtig. So Gott will, bin ich auch der Idee gegenüber sehr aufgeschlossen, noch weitere Kinder zu bekommen.

Spätestens, seit das "Time"-Magazin eine Titelgeschichte zu dem Thema brachte, wird langes Stillen in den USA sehr kontrovers diskutiert. Was ist ihre Haltung dazu?

Ich möchte so lange stillen, wie Ever es will. Das ist doch total normal. Hier in Amerika drehen die Leute noch durch, wenn sie stillende Frauen in der Öffentlichkeit sehen, als wenn Brüste etwas Krankes wären. Das finde ich verrückt. Europa ist auch in dieser Hinsicht sehr viel entspannter.

Apropos Entspannung. In gleich drei ihrer neuen Songs, nämlich in "Havoc", "Numb" sowie "Edge of Evolution" spielen Sie auf Bewusstseinserweiterung durch Drogenkonsum an. Ich dachte immer, Sie leben besonders gesund und vegan.

Veganerin zu sein, heißt ja nicht, dass man auf Genussmittel verzichten muss (lacht).

Also kennen Sie sich mit Alkohol oder Marihuana durchaus aus?

Oh ja. Ich habe so einiges ausprobiert, wobei es für mich Grenzen gibt. Ich habe viel Weisheit durch solche Erfahrungen sammeln können. Ich weiß, es ist eine Schwäche von mir, dass ich immer zur Perfektion neige, immer die Überfliegerin war und bin. Dabei bin ich weder die Supersauberfrau, noch scharf darauf, das perfekte Mädchen zu sein. Ich möchte einfach nur glücklich sein und mein Leben in Harmonie mit meiner Familie und mir selbst verbringen.