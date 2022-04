Von Christian Altmeier

Leipzig. Der Volkswirt Harald Simons gehört dem fünfköpfigen "Rat der Immobilienweisen" beim Zentralen Immobilienausschuss Deutschland (ZIA) an. Simons ist Vorstandsmitglied beim Forschungsinstitut empirica und Professor an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig.

Herr Professor Simons, die Bundesregierung will künftig 400.000 Wohnungen pro Jahr fertigstellen lassen. Klingt nach einem guten Plan, oder?

Ja, das Vorhaben ist gut. Es wird nur leider nicht gelingen die 400.000 zu erreichen – zumindest nicht mehr in dieser Legislaturperiode. Aufgrund der Baudauern, die wir haben, werden in dieser Legislaturperiode nämlich fast nur die Häuser fertiggestellt werden, die in der letzten Legislaturperiode genehmigt worden sind.

Foto: zg

Dauert das Bauen also zu lange?

Nicht unbedingt. Im Geschosswohnungsbau haben wir derzeit eine mittlere Bauzeit von zweieinhalb Jahren – zuvor muss der Bau aber auch noch geplant und genehmigt werden. Das alles dauert seine Zeit. Das Grundstück muss ja zunächst baureif gemacht werden. Gerade in den Zentren gibt es oft Vorgängerbauten oder Leitungen im Boden, die umgelegt werden müssen. Dann werden für den Rohbau und Ausbau der Wohnungen eine Vielzahl von Gewerken benötigt. Da sind zweieinhalb Jahre eigentlich gar nicht so lang. Bei Einfamilienhäusern geht es natürlich etwas schneller.

Wäre es denn möglich, kurzfristig schneller zu bauen?

Das könnte in der Tat schwierig werden. Die Baudauer hat sich in den letzten Jahren sogar etwas erhöht, um rund fünf Monate, weil die Baukapazitäten ausgelastet sind. Es sind ja kurzfristig kaum noch Handwerker zu bekommen. Und das gilt nicht nur für Dachdecker oder Klempner, sondern auch für die Baufirmen, die das Fundament gießen oder die Wände mauern. Auch daran wird in der aktuellen Legislaturperiode kaum noch etwas ändern lassen. Denn wir bräuchten mehr Bauarbeiter, aber der Arbeitsmarkt ist leer gefegt. Und selbst wenn es gelänge, mehr Menschen in eine Ausbildung zu bringen, würde es Jahre dauern, bis diese Fachkräfte dem Arbeitsmarkt voll zur Verfügung stehen.

Wie ist es mit den Baumaterialien?

Auch das ist ein limitierender Faktor. Es gibt zwar derzeit eine gewisse Entspannung beim Bauholz, das lange Zeit knapp war. Aber bei manch anderen Materialien gibt es weiterhin eine Knappheit. Auch das kann die Baudauer weiter verlängern.

Was kann die Bundesregierung überhaupt tun, um ihr Ziel zu erreichen?

Die Bundesregierung kann eigentlich nur wenige Faktoren beeinflussen. Sie kann etwa die Verfügbarkeit von Bauland verbessern oder die Zahl der Baugenehmigungen erhöhen, die erteilt werden. Auch über Fördermaßnahmen lässt sich etwas bewirken. Dann würden auch mehr Wohnungen entstehen – aber geplant, genehmigt und gebaut werden muss ja weiterhin. Wir müssen realistisch sein: Es wäre schon ein Erfolg, wenn sich die Baudauer nicht noch weiter verlängert und die Kapazitäts- und Materialengpässe etwas verringert werden könnten. Ein großer Sprung nach vorne ist nicht zu erwarten.

Sie haben im Frühjahrsgutachten der Immobilienweisen kritisiert, dass in den Zentren zu wenige größere, familientaugliche Wohnungen entstehen. Bauen wir also am Bedarf vorbei?

Ja, das ist so. Der gesamte Zuwachs im Neubau der vergangenen sieben oder acht Jahre hat ausschließlich bei den Ein-, Zwei- oder Dreiraumwohnungen stattgefunden. Die Küche ist in dieser Recheneinheit ein Raum. Zwei Zimmer, Küche, Bad wäre also eine Dreiraumwohnung. Von größeren Wohnungen sind hingegen nicht mehr gebaut worden, als zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts.

Warum wurde das gemacht?

Es wurde zum einen aus Gründen des Klimaschutzes und des Flächenverbrauchs begrüßt, dass die durchschnittliche Wohnfläche gesunken ist. Aber man hat übersehen, dass die Wohnungen nur deshalb kleiner geworden sind, weil man einfach die Kinderzimmer weggelassen hat. Zum anderen gab es die falsche Annahme, dass große Haushalte immer seltener und kleine Haushalte immer häufiger werden. Das stimmte zwar für die 80er, 90er und Nuller Jahre. Aber in den 2010er Jahren haben wir wieder einen Anstieg der Familien oder der Haushalte mit drei und mehr Personen gesehen. Und der fand vor allem in den Ballungszentren statt. Ein berühmtes Beispiel ist der Prenzlauer Berg in Berlin, wo die Zahl der Kinderwagen gefühlt plötzlich höher war als die der Autos. Gleichzeitig wurden übrigens Sonderprogramme aufgelegt für den Ausbau von Schulen und Kitas in den Städten. Aber niemand ist auf die Idee gekommen, dass dort, wo mehr Schulplätze gebraucht werden, auch mehr Kinderzimmer gebraucht werden.

Und diese Nachfrage hat nicht rechtzeitig zu einem Umdenken geführt?

Der Wohnungsmarkt ist ein Markt, bei dem die Nachfrage eine besonders geringe Rolle spielt. Auf anderen Feldern, etwa bei Konsumgütern, bestimmt die Nachfrage das Angebot. Aber auf den Wohnungsmärkten reden viele Leute mit und es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die den Bau beeinflussen.

Die Politik hatte auch kein Interesse am Bau größerer Wohnungen?

Die Politik hat den Bau kleiner Wohnungen gezielt gefördert. Die KfW-Förderung etwa betrug 22.000 Euro pro Wohnung. Für zwei 50-Quadratmeter-Wohnungen gab es also doppelt so viel Fördergeld wie für eine 100-Quadratmeter-Wohnung. Hinzu kommt, dass es oft einen allgemeinen Widerstand gegen Neubauten gibt, etwa weil eine Wiese oder ein Altbau dafür weichen muss. Und dann war es immer ein wichtiges Argument, wie viele neue Wohnungen dadurch entstehen. Und je kleiner die Wohnungen sind, desto mehr neue Wohnungen gibt es. Das gefiel auch wiederum der Politik, die so leichter ihre Ziele erreichen konnte.

Was machen Familien dann, die dringend eine Wohnung suchen?

Das Ergebnis ist, dass die Familien wieder ins Umland der großen Städte ziehen oder sogar richtig aufs platte Land. Die ländlichen Räume sind in der Zwischenzeit Wanderungsgewinner bei Familien. Hier steigen die Immobilienpreise prozentual inzwischen auch stärker als in den Ballungsräumen.

Die IG Bau fordert statt Neubauten eine Umbau-Offensive, um etwa aus Büros Wohnungen zu machen. Was halten Sie davon?

Das ist eine schöne Idee. Das zentrale Problem ist aber, dass die Bauvorschriften es nicht erlauben, einfach ein paar Wände einzuziehen, um aus Büros Wohnungen zu machen. Vom Lärmschutz bis zum Brandschutz gibt es da so viele Auflagen, dass das in der Regel genauso viel kostet wie ein Neubau – und vermutlich auch ähnlich lange dauert. Es gibt da sicher ein paar Ausnahmen. Aber in den meisten Fällen ist es besser, man reißt die Bürogebäude ab und baut gleich ein neues Wohnhaus, das allen Anforderungen entspricht.

Es wird immer wieder befürchtet, dass die Immobilienblase platzen könnte. Auch Sie haben das vor einigen Jahren bereits vorhergesagt. Wie groß ist die Gefahr heute?

Ich habe vor vier Jahren mit meiner Prognose bei den Preisen daneben gelegen. Aber meine Sorge, dass die Preise zu hoch sind, ist dadurch inzwischen noch viel größer geworden. Prognosen sind aber schwierig, wie man sieht: Denn auch wenn ich mich darüber wundere, steigen die Preise immer weiter.

Würde ein Platzen der Immobilienblase denn auch den Bau-Boom beenden?

Nein, nicht unbedingt. Wenn wir schauen, was in der letzten Krise in den Jahren 2008 und 2009 passiert ist, dann sehen wir zwar, dass nur wenige Projekte aufgegeben wurden und sich Investoren und Bauherren mit neuen Projekten also zurückgehalten haben. Gleichzeitig wurden aber die Wohnungen, die schon im Bau waren, auch fertig gebaut. Das ist in Deutschland anders als etwa in Spanien oder in China, wo halbfertige Bauruinen herumstehen. So was erwarte ich auch diesmal nicht, wenn es zu einer Stagnation oder einem Rückgang der Preise kommt. In Deutschland sind Banken und Investoren sehr konservativ.

In den neunziger Jahren sind wir im europäischen Ausland dafür belächelt worden, wie unglaublich restriktiv die Banken hierzulande beleihen würden. Finanzierungen mit bis zu 120 Prozent des Kaufpreises oder der Baukosten findet man in Deutschland in der Regel nicht. Auch dass die Zahl der Baugenehmigungen und Baufertigstellungen bei uns nur langsam und kontinuierlich steigt, sichert uns gegen einen echten Crash ab – auch wenn wir natürlich gleichzeitig bedauern, dass alles so langsam geht.

HINTERGRUND

Der Plan

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP will pro Jahr 400.000 neue Wohnungen bauen. Dadurch soll der Mangel an bezahlbarem Wohnraum auch in den Ballungsräumen gedeckt werden. 100.000 davon werden öffentlich gefördert, heißt es im Koalitionsvertrag. Damit sich mehr Menschen eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus leisten können, will die Koalition zudem die "Hürden beim Eigentumserwerb senken" – etwa mit Tilgungszuschüssen und Zinsverbilligungen bei Krediten für den Kauf. Im Koalitionsvertrag festgehalten ist auch, dass die Parteien serielles und modulares Bauen und Sanieren weiterentwickeln wollen. Das soll das Bauen günstiger machen. Die Vorgänger-Regierung hatte sich noch 380.000 neue Wohnungen zum Ziel gesetzt.

Der Status quo

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland so viele Neubauwohnungen genehmigt worden wie seit über 20 Jahren nicht. Die Behörden haben 380.914 neuen Wohnungen eine Genehmigung erteilt. Das war der höchste Wert seit 1999, als es rund 437.000 gewesen waren. Im Vergleich zum Vorjahr belief sich der Zuwachs auf 3,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden im vergangenen Monat berichtete. Der Zuwachs betraf zwar fast alle Gebäudearten. Besonders auffällig war er jedoch bei Zweifamilienhäusern: Hier stieg die Zahl der Genehmigungen um 25,1 Prozent auf rund 32.000. Dabei handelt es sich häufig um Doppelhäuser oder Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung. Laut Statistikamt war der starke Anstieg zum Teil auf das Auslaufen des Baukindergelds im ersten Quartal und auf das Ende der Förderung von Häusern mit Energieeffizienzstufe 55 zurückzuführen.

Der Überhang

Ganz so greifbar nah, wie die Zahl von 380.000 Genehmigungen suggeriert, ist das Ziel der Regierung, jährlich 400.000 Wohnungen zu bauen, allerdings noch nicht. Denn die Zahl der Baugenehmigungen ist zwar ein wichtiger Indikator zur Einschätzung der künftigen Bauaktivität. In Deutschland gibt es aber einen großen Bauüberhang. Längst nicht jede genehmigte Wohnung wird auch gebaut. 2020 etwa waren knapp 369.000 Genehmigungen erteilt worden, aber nur rund 306.000 Wohnungen wurden fertiggestellt. Die Zahl der Baufertigstellungen im Jahr 2021 will das Statistikamt erst Mitte des Jahres veröffentlichen. Nach Einschätzung von Experten dürfte der Überhang aber weiter gewachsen sein. Schon zum Jahresende 2020 betrug der Stau insgesamt rund 780.000 Einheiten.

Der Bedarf

Experten und Verbände kritisieren zudem, dass vielfach am tatsächlichen Bedarf vorbei gebaut werde. So erklärte der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, dass insbesondere Mehrfamilienhäuser in den Ballungsräumen fehlten, um den Wohnungsmangel schnell zu beheben. Auch der "Immobilienweise" Harald Simons kommt in seinem Beitrag zum diesjährigen Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft im Auftrag des Zentralen Immobilien Ausschusses zu dem Schluss, dass der Neubau in den Zentren an den Bedürfnissen der Familien völlig vorbei gehe (siehe Interview). Statt größerer familientauglicher Wohnungen würden überwiegend kleinere Geschosswohnungen gebaut. Die Zahl der Haushalte mit drei und mehr Personen wächst aber derzeit schneller als die Zahl kleinerer Haushalte. Familien müssen daher entweder viel zu beengt leben oder aus den Städten abwandern.

Das Potenzial

Der Vorsitzende der Gewerkschaft IG BAU, Robert Feiger, verlangte ein umfangreiches Umbauprogramm für bereits bestehende Gebäude, bei denen es ein Potenzial von rund 4,3 Millionen neuer Wohnungen gebe. "Notwendig sind Genehmigungen vor allem für mehr Dachaufstockungen von Wohnhäusern, für On-Top-Etagen auf Geschäftshäusern, auf Büro- und Verwaltungskomplexen, auf Parkhäusern und Einkaufsmärkten. Ebenso für den Umbau von Büros zu Wohnungen, denn Homeoffice wird auch nach Corona vielfach bleiben", erklärte der Gewerkschafter. Auch das Verbändebündnis Wohnungsbau sieht hier Potenzial. Rund 1,9 Millionen Wohnungen könnten nach dessen Ansicht durch den Umbau von Büros entstehen. Das sei zudem vergleichsweise günstig: Der Umbau von Büros koste pro Quadratmeter Wohnfläche knapp 1300 Euro – ein Neubau mehr als 3400 Euro.

Die Förderung

Zu Beginn des Jahres hatte es große Aufregung um einen Förderstopp für energieeffizientes Bauen gegeben. Zumindest für Sanierungen können aber wieder neue Anträge auf Zuschüsse durch die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gestellt werden. Und auch für Neubauten ist dies seit März wieder möglich – zunächst galt dies allerdings nur für den höchsten Standard EH 40, mit reduzierten Fördersätzen und gedeckelt auf eine Milliarde Euro. Im Entlastungspaket der Ampel-Koalition vom 24. März wurde dann festgelegt, dass im Wohnungsbau schon ab dem kommenden Jahr der Effizienzstandard EH55 gelten soll. Die Höhe der Unterstützung dafür ist jedoch noch offen. cal