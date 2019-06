Von Martina Farmbauer

Sao Felix. Ein Schachbrett, das für die Fenster und Türen eines Hauses steht, Pyramiden, die Tierzähne darstellen - diese und andere Muster prangen auf Evertons Unterarm. Der Indigene vom Volk der Mura hat sie mit Tinte aus der Jenipapo-Frucht gemalt. Everton hat die Körperbemalung als eine indigene Ausdrucks-, ja Kunstform gelernt, indem er sie von anderen abgeschaut hat.

"Früher haben wir uns dafür geschämt. Wenn jemand mit Jenipapo auf der Haut daherkam, war das das Letzte, von vorgestern", erzählt Everton, während er die Samenkerne von Babassu-Früchten freiklopft. Je mehr er sich heute damit beschäftigt, desto besser wird seine Malerei - und desto mehr gefällt ihm und der Jugend des Dorfes São Felix, mitten im Bundesstaat Amazonas im Norden Brasiliens gelegen, die indigene Kunst.

Everton aus dem Dorf São Félix auf dem Weg zur Schule. Foto: Farmbauer

Es war erst im zurückliegenden Jahr, dass Everton die Malkunst entdeckte. Er und andere Mura, deren Territorium nur teilweise als "Terra Indígena" (indigenes Land) bestimmt und demarkiert ist, haben in den vergangenen Jahren auch angefangen, gegen Tierzucht und Mineralien-Abbau auf ihrem Gebiet zu kämpfen. Dass sie hierbei die indigene Identität erneuert haben, hilft ihnen dabei, den Kampf zu führen.

"Man kann von einer Bewegung der Mura sprechen. Das ist die Wiedergeburt eines Volkes", sagt Edina Pitarelli, Koordinatorin des Indigenen-Missionsrats (Cimi), die für den Norden des Bundesstaates und Roraima zuständig ist. Pitarelli, die den Besuch der indigenen Gemeinschaft in São Felix an diesem Sonntag begleitet, erzählt: "Davor hat jeder geschaut, nicht als Mura zu gelten, jedes Dorf hat einzeln gekämpft."

Wie der ehemalige Lehrer Everton und der Indigenen-Anführer Sergio, deren Dörfer São Felix und Soares 100 Kilometer von der Amazonien-Metropole Manaus entfernt sind. Die Mura haben in der langen Geschichte des Kontakts mit Nicht-Indigenen schon viele Kämpfe ausgetragen und Verluste erlitten.

"Wir haben eine Geschichte von Konflikten", sagt Sergio. Sie haben sich mit Immigranten aus Brasiliens Nordosten, dem Bundesstaat Maranhão, dem Nachbarland Peru und anderen Nicht-Indigenen vermischt. Dadurch, und dass die Mura in einer urbanen Großregion leben, sprechen ihnen manche ab, Indigene zu sein.

Im 19. Jahrhundert nahmen die Mura an der "Cabanagem", einer berühmten Revolte teil, bei der sich Rebellen und Indigene dagegen erhoben, dass reaktionäre Kräfte die Region trotz der Unabhängigkeit Brasiliens von Portugal als Kolonie behalten wollten. Doch die kaiserlichen Truppen besiegten die Aufständischen, worunter die Mura mit am meisten litten.

Sie verleugneten ihre Identität, um zu überleben. Sie verloren ihre eigene Sprache ebenso wie das Nheengatú, eine allgemeine Sprache für Amazonien, weshalb sie wie Everton und Sergio portugiesische Namen tragen. Sie verloren ihre Kultur - die sie nun langsam zurückerobern.

Heute leidet das Volk der Mura - das auch schon im 18. Jahrhundert dafür bekannt war, Widerstand gegen das Kolonialsystem der Portugiesen zu leisten - erneut und leistet Widerstand gegen die Invasion von Wasserbüffeln und den möglichen Abbau von Kalium. 85.000 Büffel leben in der Region, die als größter Produzent von Büffelmilch in Brasilien gilt. Doch Fabio, Anführer des Dorfes São Felix, macht klar: "Dies ist kein Milch-Land, dies ist indigenes Land."

Die ewige Frage in Amazonien lautet also nicht nur: Wie stark bewahren Indigene ihre Identität? Vielmehr geht es immer auch um Territorium und natürliche Ressourcen. Da ist das "neue Amazonien" unter der Regierung von Jair Bolsonaro ganz das alte.

Während Indigene das Land als "Mutter Erde" betrachten und zum Leben nutzen, wollen Kolonisatoren aus dem Aus- und Inland, Militärs, multinationale Unternehmen, Großgrundbesitzer, Holzfäller, Goldsucher, Kraftwerksbauer und Sojapflanzer an seine Reichtümer heran. Die Gewinne fahren Nicht-Indigene ein, zurück bleiben die Indigenen, mit dem Abfall und der Zerstörung.

So verschmutzen etwa die vielen Büffel in São Felix das Wasser und zerstören die Pflanzen. Everton, der früher als Lehrer im Dorf arbeitete, machte darüber eine Studie - und wurde prompt von der Stadtverwaltung entlassen, schließlich sind viele Stadträte und andere Politiker auch Großgrundbesitzer oder Unternehmer.

Die Indigenen leben in diesen typischen Pfahlbauten. Foto: Farmbauer

Einer anderen Erhebung zufolge, die Fabio nennt, würden die beim Kalium-Abbau entstehenden Abfallstoffe im Wasser Dutzende Dörfer der Mura betreffen. Die Mura jagen, fischen und pflanzen vor allem zur Selbstversorgung an. "An Hunger sterben wir nicht, aber an Durst", betont Fabio. Ein intakter Wald und ein sauberer Fluss sind überlebenswichtig.

Und so haben sie mit den Großgrundbesitzern, denen die Büffel gehören, gesprochen. Als dies zu nichts führte, hätten sie den Büffel des zweiten Bürgermeisters gefangen, danach 80 Büffel getötet. "Irgendwann kommt der Moment, in dem der Dialog vorbei ist." Seitdem lebe man sogar wieder miteinander in Harmonie.

Der Norden ist so etwas wie der "Wilde Westen" Brasiliens. Er gilt als "terra sem lei", Land ohne Gesetz, wo das Recht das Stärkeren gilt. So scheinen aufsehenerregende Aktionen wie die Tötung der Büffel - abgesehen von internationalem Druck - die einzige Sprache zu sein, die man in Amazonien versteht, wo lokale Clans "Pistoleiros", also Auftragskiller, engagieren. Und so besetzen die Mura auch Büros und Gebäude in Manaus, blockieren Hauptstraßen, legen den Verkehr lahm.

Die Bewegung ist, auch aufgrund der neu gewonnenen Identität, stark. Heute ist klar, dass die meisten keinen Kalium-Abbau auf ihrem Gebiet wollen. "Mineração aqui não - resistir para existir" (Bergbau hier nicht - Widerstand leisten, um zu existieren) steht auf Fabios T-Shirt und dem seiner dreijährigen Tochter Nati. Die Dorfbewohner seien jetzt in der Realität angekommen, sagt er.

Politiker und Unternehmer hatten zunächst versucht, mit allen möglichen Mitteln die Indigenen zu gewinnen, versprachen Arbeitsplätze und Reichtum. Ganz im Sinne des neuen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, der sagt: "Die wahren Indigenen wollen elektrische Energie und Integration in die Gesellschaft." Der rechtspopulistische Politiker hat angekündigt, keine indigenen Gebiete mehr zu demarkieren, bestehende Gebiete zu reduzieren und für den Bergbau freizugeben.

"Es ist genau das, was der Präsident will: Amazonien ausbeuten", betont Fabio. In einer seiner ersten Amtshandlungen im Januar übertrug Bolsonaro die Zuständigkeit für die indigenen Gebiete dem Landwirtschaftsministerium und ordnete die Nationale Indigenen-Stiftung (Funai) dem neuen Ministerium für Frauen, Familie und Menschenrechte zu. Die Funai ist inzwischen wieder beim Justizministerium angesiedelt.

Aber im März kündigte Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta an, das Spezialsekretariat für indigene Gesundheit (Sesai) den Gemeinden zu übertragen, was quasi deren Abschaffung bedeutet.

Everton klpft die Samenkerne von Babassu-Früchten frei. Foto: Farmbauer

So ist die katholische Kirche beziehungsweise der "Indigene Missionsrat" nun eine der wenigen Institutionen, dem die Indigenen noch vertrauen. "Unsere Arbeit besteht in der Unterstützung dessen, was die Indigenen in ihrem Kampf brauchen", sagt Cimi-Koordinatorin Edina Pitarelli. Etwa, eine Anhörung zu bekommen, weil der Staat den Abbau von Kalium auf dem Gebiet der Mura genehmigt hat, ohne diese zu fragen. Oder, weil ein Mura, der sich gegen die Pläne wehrt, Morddrohungen erhalten hat. "Du wirst am Baum hängen", bekam Everton zu hören, der das Dorf nur noch mit bewaffneten Begleitern verlässt.

"Wir wollen nicht Reichtum, sondern unsere Erde", betont Fabio. Die Indigenen verstehen sich, auch wegen ihre Lebensweise, als "Hüter des Waldes", tragen durch dessen Bewahrung zum Klimaschutz bei. Das Amazonas-Gebiet ist der größte Kohlendioxid-Speicher der Welt und mit den Mura ist in diesem Zusammenhang weiter zu rechnen, vor allem, nachdem sie ihre indigene Identität wiederentdeckt haben.

Während Everton die Samenkerne freiklopft, erzählt er, dass auch Sergio aus Soares ihn gebeten habe, vorbeizukommen, um ihm das Malen mit Jenipapo-Tinte zu zeigen. Everton ist unter den Indigenen vom Volk der Mura inzwischen so respektiert, dass er sich im kommenden Jahr in den Stadtrat wählen lassen will. Die Wahlen zur Vormundschaftsbehörde in diesem Jahr sollen für den Lehrer und Vater dreier Kinder nur der Test sein.