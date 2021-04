Von Thomas Veigel

Die Globalisierung hat nicht nur positive Auswirkungen, wie wir alle gerade schmerzlich spüren. Der Mensch sucht deshalb zunehmend Orientierung in seinem näheren Lebensumfeld. Und er entdeckt dabei so manches Schöne, Wahre und Gute. Dazu gehören auch regionale Produkte.

Hier geht es um Wein und um die 14 Weingüter von der Badischen Bergstraße und aus dem Kraichgau, die seit bald sechs Jahren mit mittlerweile sichtbarem Erfolg den Weißen Burgunder als die typische Rebsorte des Anbaugebiets etablieren. "Der Weißburgunder ist typisch für uns", sagt Claus Burmeister, 1. Vorsitzender der Weiße Burgunder Charta und Geschäftsführer der Weingüter Heitlinger und Burg Ravensburg. "Das ist unsere Rebsorte". Die Bodenverhältnisse und das Klima seien ideal für die Burgundersorten.

Hintergrund Weißer Burgunder Der Weiße Burgunder, französisch Pinot Blanc, ist eine helle Mutation des Spätburgunders (Pinot Noir), mit dem Grauburgunder als wahrscheinlichem Zwischenschritt. Bis zur Traubenreife sind die drei Sorten im Weinberg schwer zu unterscheiden. Nachweislich bekannt ist der Weiße Burgunder seit dem 14. Jahrhundert, [+] Lesen Sie mehr Weißer Burgunder Der Weiße Burgunder, französisch Pinot Blanc, ist eine helle Mutation des Spätburgunders (Pinot Noir), mit dem Grauburgunder als wahrscheinlichem Zwischenschritt. Bis zur Traubenreife sind die drei Sorten im Weinberg schwer zu unterscheiden. Nachweislich bekannt ist der Weiße Burgunder seit dem 14. Jahrhundert, wahrscheinlich ist er aber viel älter. Mit bald 6000 Hektar hat Deutschland die größte Anbaufläche weltweit. Das Anbaugebiet Baden ist mit rund 1600 Hektar führend in Deutschland. Südtirol und die Steiermark sind weitere bedeutende Anbaugebiete in Europa. Leichte, nicht im Holz ausgebaute Weißburgunder sind im Duft eher zart und verhalten. Die Aromen erinnern an grüne Nüsse, Apfel, Birne, Quitte, Aprikose, Zitrusfrüchte oder frische Ananas. Trocken ausgebaut passt er mit mittlerem bis kräftigem Körper und einer oft deutlichen Säure zu vielen Speisen. Hochreifes Lesegut oder Trauben aus strikter Ertragsbegrenzung werden auch im Barrique ausgebaut.

Zum anderen hat das Typische auch mit der Genuss-Region Baden zu tun. Wo gut gegessen wird, wird meistens auch gut getrunken. Dort wird Wein zuallererst als Begleiter für Speisen gesehen. Hier kommt der Weißburgunder ins Spiel, denn er ist in seiner Unaufdringlichkeit der vielseitigste und damit ideale Essensbegleiter. "Weißburgunder geht immer", bringt es der Leimener Winzer Thomas Seeger, 2. Vorsitzender der Charta, auf den Punkt.

Wichtige Pionierarbeit in Sachen Weißburgunder als Essensbegleiter leistete Rüdiger Graf Hoensbroech aus Angelbachtal-Michelfeld im Kraichgau. Er reiste in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts durch die Lande und machte die Sorte in der deutschen Spitzengastronomie populär.

Seit der Gründung im Jahr 2015 war die Charta auf zahlreichen Veranstaltungen in der Region präsent. Größtes Event war bisher der Weißburgunder-Gipfel in Leimen mit fast 100 Winzern aus Deutschland, Österreich und Italien. Seit einem Jahr liegen alle weiteren Veranstaltungspläne auf Eis. Aber die Charta ist trotzdem aktiv, wie Friedhelm Koch aus Dielheim, in der Charta verantwortlich für Marketing und Vertrieb, berichtet. Der Online-Verkauf von fünf Charta-Probepaketen mit jeweils zwei Weinen von drei Weingütern laufe sehr gut. Im Internet findet man die Charta unter www.weisse-burgunder-charta.de

Die positive Resonanz ist Anlass, ein neues Projekt in Angriff zu nehmen. Geplant ist die Produktion eines gemeinschaftlichen Charta-Weines, also einer Winzer-Cuvée mit Weinen von allen 14 Weingütern. Es soll ein Weißburgunder sein, ausgebaut in Edelstahltanks, in der gehobenen Qualität der Ortswein-Kategorie. Auf diese Teamarbeit darf man gespannt sein!

CHARTA-WEINGÜTER

Weingut Bös, Malsch

info@weingut-boes.de

Tel. 07253-278818

www.weingut-boes.de

Weingut Bosch, Kronau

info@weingut-bosch-kronau.de

Tel. 07253-93 24 0 24

www.weingutbosch.com

Weingut GravinO, Kürnbach

info@gravino.de

Tel. 07258-7784

www.gravino.de

Weingut Heitlinger, Östringen

info@weingut-heitlinger.de

Tel. 07259-91120

www.shop.weingut-heitlinger.de

Weingut Burg Ravensburg, Östringen

weingut@burg-ravensburg.de

Tel. 07259-91120

www.weingut-burg-ravensburg.de

Wein-und Sektgut Hummel, Malsch

info@weingut-hummel.de

Tel. 07253-27148

www.weingut-hummel.de

Weingut Ihle, Rauenberg

weingut.ihle@t-online.de

Tel. 06222-64692

www.ihle.biz

Weingut Koch, Dielheim

mail@weingut-koch-baden.de

Tel. 06222-70344

www.weingut-koch-baden.de

Weingut Adam Müller, Leimen

verkauf@weingut-adam-mueller.de

Tel. 06224-97100

www.weingut-müller.de

Weingut Plag, Kürnbach

info@weingut-plag.de

Tel. 07258-234

www.weingut-plag.de

Weingut Rosenhof, Ladenburg

m.schmidt@weingut-rosenhof.eu

Tel. 0151-40524106

www.weingut-rosenhof.eu

Weingut Seeger, Leimen

info@seegerweingut.de

Tel. 06224-72178

www.seegerweingut.de

Weingut Winter, Heidelberg

hans.winter@weingut-hanswinter.de

Tel. 06221-336717

www.weingut-hanswinter.de

Weingut Adrian Zimmer, Östringen

info@weingut-adrian-zimmer.de

Tel. 07259-9259918

www.weingut-adrian-zimmer.de