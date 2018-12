Von Kathrin Hoth

Berlin. Merry Christmas and a Happy New Year". Der Spruch ziert heute viele Weihnachtskarten. Besonders innovativ ist er aber nicht. Denn exakt der gleiche Wunsch war vor 175 Jahren auch schon auf der ersten Weihnachtskarte der Welt zu lesen. Seither hat der Festtagsgruß im Kartenformat eine Erfolgsgeschichte hingelegt. Und das, obwohl eigentlich alles mit einem Skandal begann.

Es war 1843, als es dem englischen Staatsbeamten Sir Henry Cole allmählich zu viel wurde, Familie, Freunden und Geschäftspartnern alljährlich einen persönlichen Weihnachtsbrief zu schreiben - so wie es damals üblich war. Also beauftragte er den Illustrator John Callcott Horsley damit, eine Weihnachtskarte mit aufgedrucktem Wunsch zu gestalten, die man nur noch signieren brauchte. Und der lieferte ein skandalöses Werk ab: Inspiriert von einem Altarbild zeichnete er eine feiernde Familie, die dem Empfänger mit Wein zuprostet. Allerdings sah das für manche so aus, als würden auch die abgebildeten Kinder Alkohol trinken. Im sittenstrengen viktorianischen England der damaligen Zeit eine Schande.

Cole beeindruckte das wenig. Er ließ 1000 Exemplare seiner Weihnachtskarte mit Lithographietechnik drucken und von Hand kolorieren, verschickte einen Teil selbst und bot den Rest für einen Schilling zum Verkauf an. Für die damalige Zeit ein stolzer Preis, trotzdem waren die Menschen begeistert. Immerhin hatte England etwa zur gleichen Zeit die Briefmarke eingeführt, der Versand war auch für Bürger erschwinglich. Natürlich blieb es in den folgenden Jahren nicht bei dem umstrittenen Motiv.

Kurioserweise zeigten die Karten aber in der Anfangszeit vor allem Elfen oder Blumen - und sahen damit aus wie die in England bereits etablierten Valentinskarten. Hintergrund war ein cleverer Schachzug der Drucker, die noch nicht so recht an den Erfolg der Weihnachtskarte glaubten - und so ihre Druckplatten nicht hätten wegwerfen müssen, sondern notfalls zum Tag der Verliebten wiederverwenden können. Weihnachtliche Motive setzten sich erst ab 1850 durch.

Es war ein deutscher Auswanderer, der die Weihnachtskarte schließlich zum weltweiten Massenprodukt machte. Louis Prang gelang 1874 in den USA ein entscheidender Entwicklungsschritt bei der Farbdrucktechnik. Ein Meilenstein für die Weihnachtskarte. Schon 1880 verkaufte Prang fünf Millionen Stück davon in den USA.

In Prangs Heimatland Deutschland dagegen waren noch bis ins 20. Jahrhundert die traditionellen Wunschblätter als Weihnachtsgruß beliebt - schön gestaltete Briefbögen, auf denen man sich Gedichte oder Zitate zum 24. Dezember überreichte. Dabei wäre der Kartenversand mit weihnachtlichen Motiven theoretisch möglich gewesen. "Seit 1872 akzeptierte die Reichspost nicht mehr nur selbst herausgegebene Karten, sondern auch solche der Privatwirtschaft", sagt Veit Didczuneit, Postkartenexperte vom Museum für Kommunikation in Berlin.

Aber erst der Erste Weltkrieg verhalf der Weihnachtskarte auch in Deutschland zu massenhaftem Erfolg. "Freunde und Familien waren oft getrennt und hatten das Bedürfnis, zu kommunizieren. Das war der soziale Kitt, der die Familien, aber auch die Gesellschaft zusammenhielt", sagt Didczuneit.

Heute ist die Weihnachtskarte längst Tradition - trotz E-Mail und Whatsapp. In den Tagen vor Heilig Abend verdoppelt sich das Briefaufkommen in Deutschland, 100 Millionen Sendungen werden dann täglich verschickt, ein Großteil davon geschäftliche Weihnachtsgrüße.

Apropos Geschäft: Das lässt sich inzwischen auch mit der Ur-Weihnachtskarte machen. 2001 wurde ein Exemplar mit dem skandalträchtigen Motiv für 22.500 Pfund - umgerechnet rund 28.700 Euro - an einen unbekannten Bieter versteigert.