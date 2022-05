Von Alexander R. Wenisch

Tübingen. Am Anfang standen erstaunliche Beobachtungen: Dass Zwillinge die gleichen Interessen haben, ähnliche Partner wählen, gleiche Berufe ausüben, an den gleichen Krankheiten leiden. Wenn die Geschwister zusammen aufwachsen, mag das ja noch verständlich sein. Doch oft prägen sich die Vorlieben und Neigungen auch aus, wenn Zwillinge getrennt voneinander leben. Genforscher gehen mittlerweile ins Detail: Welche Eigenschaften sind tatsächlich angeboren, liegen dem Menschen also in den Genen, welche sind anerzogen, hängen also von der Umwelt ab, in der wir aufgewachsen sind oder heute leben?

Forschungsobjekte sind eineiige Zwillinge, die fast exakt die gleiche genetische Ausstattung haben, und zweieiige Zwillinge, die sich rund 50 Prozent ihrer Gene "teilen". Wenn sich zweieiige Zwillinge untereinander in Bezug auf ein bestimmtes Merkmal im Durchschnitt stärker unterscheiden als eineiige, kann dies als Hinweis gedeutet werden, dass das untersuchte Merkmal genetisch beeinflusst ist. Denn man geht davon aus, dass Geschwister, die zur gleichen Zeit geboren wurden, in derselben Familie unter sehr ähnlichen Umweltbedingungen aufwachsen.

Die Unterschiede zwischen eineiigen Zwillingen schreiben Wissenschaftler wiederum Umwelteffekten zu, da sich ihr Erbgut kaum voneinander unterscheidet. Nun lässt sich errechnen, wie hoch der genetische und wie hoch der Umwelteinfluss ist. Teils kann der Unterschied auch auf einzelne Gene zurückgeführt werden.

Einige Beispiele, die auf der Forschungsplattform "Zwillingsgesundheit" der Uni Tübingen zusammengetragen wurden.

01 Lust auf Süßes: Mögen Sie am Morgen Ihren Kaffee lieber schwarz oder mit Zucker? Lieber ein Marmeladenbrötchen oder ein Wurstbrot? Bisher dachte man, unsere Lust auf Süßes hänge mit den dafür zuständigen Geschmacksknospen auf der Zunge zusammen. Forscher der University of Queensland haben nun an 170.000 Zwillingen aus Europa, Australien, den USA und Großbritannien herausgefunden, dass unsere Gene zu 30 Prozent beeinflussen, wie Menschen die Süße von Zuckern oder Süßstoffen wahrnehmen. Verantwortlich ist ein bestimmtes Gen, das interessanterweise im Gehirn den Appetit regelt und den individuellen Energieverbrauch. Bisher wurde dieses Gen vor allem mit Übergewicht und damit einhergehenden Gesundheitsrisiken in Verbindung gebracht.

02 Achtung Karies! Wer zu viel oder zu wenig wiegt, lebt mit einem höheren Risiko für unterschiedliche Krankheiten. Ob das auch für Karies gilt? Naheliegend wäre ja: Wer eher übergewichtig ist, hat auch öfter Löcher im Zahn. Forscher der Uni Melbourne haben dazu über 500 Zwillinge kurz nach der Geburt und im Alter von sechs Jahren untersucht und ein erstaunliches Ergebnis zutage befördert: Die Kinder mit niedrigerem Körpergewicht haben öfter Karies. Die Forscher versuchen das mit der Annahme zu erklären, dass Kinder, die empfindlichere Zähne oder gar schon Löcher haben, seltener Süßes essen und also weniger wiegen. Eine schwedische Studie kommt aber zum umgekehrten Ergebnis: höheres Gewicht, mehr Karies. Hier bringen Forscher den Einfluss der Lebensumstände mit ins Spiel: "Deutlich mehr Karies wurde bei übergewichtigen und fettleibigen Kindern in Ländern mit hohem Einkommen festgestellt, nicht jedoch in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen."

03 Hundefreunde:Meerschweinchen, Hunde oder Katzen – die Vorliebe fürs Haustier liegt uns in den Genen. Das haben schwedische und britische Forscher der Universitäten Uppsala und Liverpool nach der Auswertung von Daten von gut 35.000 Zwillingen, die Haustiere besitzen, herausgefunden. Die Vorliebe für Hunde wird bei Frauen zu 57 Prozent vererbt, bei Männern zu 51 Prozent. Hundebesitzer entwickeln auch seltener Asthma, bewegen sich mehr und leben länger. Die Studie legt zudem nahe, dass diese gesundheitlichen Effekte weniger aufs Gassi-Gehen zurückzuführen sind, sondern dass Hundeliebhaber gleichzeitig "bessere Gene" mitbringen.

04 Eine Frage des Vertrauens: Sind Sie eher ein misstrauischer Mensch oder vertrauen Sie anderen schnell? Diese Charaktereigenschaften sind nicht nur geprägt durch die Erfahrungen, die man im Leben macht, oder gar vom Ur-Vertrauen, das einem die Eltern mitgegeben haben. Es mischen auch die Gene mit. Das haben Forscher aus Arizona – über einen wie ein Gesellschaftsspiel gestalteten Test – mit mehr als 500 weiblichen Zwillingen herausgefunden. Während Misstrauen überwiegend durch negative Erfahrungen geprägt wird, wird ein vertrauensvolles Miteinander zu 30 Prozent vererbt.

05 Müde Teenager: Als Eltern kennt man das: Der pubertierende Nachwuchs kommt unter der Woche kaum aus den Federn und schläft am Wochenende bis in die Puppen. Das ist aber keine Provokation. Denn der verschobene Schlaf-Wach-Rhythmus im Teenager-Alter wird zu 90 Prozent von den Genen ausgelöst. Das haben Schweizer Wissenschaftler an Zwillingen erforscht. Gesundheitlich wird dies interessant, weil es Hinweise gibt, dass Jugendliche, die ganz spät zu Bett gehen, ein erhöhtes Risiko für Depressionen haben.

06 Doch kein Zappelphilipp?Seit Jahren nehmen die Diagnosen zu: Ihr Kind hat ADHS. Vererben sich die Zappelphillip-Gene von Generation zu Generation und werden mehr? Oder beeinflusst unsere mediale Umwelt die Kinder entsprechend? Schwedische Forscher haben dazu Eltern-Interviews geführt und Gesundheitsdaten verglichen. Das Resultat: Zwischen 2004 und 2014 zeigten immer etwa 2,1 Prozent der Teilnehmer relevante ADHS-Symptome. Einen Anstieg gab es nicht. Trotzdem haben sich die von Ärzten gestellten Diagnosen in der Zeit verfünffacht. Als Erklärung kommen also keine genetischen Faktoren in Frage, sondern soziale: ADHS kommt in den letzten Jahren größere Aufmerksamkeit zu, die Menschen haben besseren Zugang zum Medizinsystem und Ärzte stellen Überdiagnosen bei eigentlich nur milden ADHS-Symptomen.

07 Der Kater in den Genen: Alkohol gehört seit Jahrtausenden zur Kultur des Menschen – genauso wie der dicke Kopf am nächsten Morgen. Doch woran liegt es, dass der eine mit einem Kater aufwacht und der andere eine durchzechte Nacht einigermaßen gut wegsteckt? An der Menge des konsumierten Alkohols, klar. Aber auch an den Genen. Das haben US-Forscher aus Missouri durch die Befragung von fast 4500 Zwillingen herausgefunden. Wie sehr man zum Kater neigt, ist bei Männern zu 45, bei Frauen zu 40 Prozent genetisch programmiert. Den Rest beeinflusst die "Umwelt", also der Freundeskreis oder die Art und Weise, wie man mit Alkohol aufgewachsen ist.