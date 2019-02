Von Michael Ossenkopp

Moliagul. John Deason war ein echter Glücksritter. Blechschmied war er von Beruf. Doch das war dem 25-jährigen Engländer nicht genug. Von den Goldsuchern in Australien hatte er gehört. Das roch nach Abenteuer - und mit etwas Fortune auch nach Reichtum. Doch was für ein Fund auf ihn wartete, das ahnte Deason natürlich nicht, als er sich 1854 in die entfernte britische Kolonie aufmachte.

Und wie viel Geduld er brauchte. Goldsucher, das war ein harter Job ohne Garantie auf Erfolg. Und auch Deason buddelte jahrelang im Dreck, hackte Erde auf, kniete jahrelang im Staub. Bis zu jenem Freitagmorgen des 5. Februar 1869 in der Nähe von Moliagul im australischen Bundesstaat Victoria.

"Es war zwischen 9 und 10 Uhr. Ich rammte meine Spitzhacke in den Boden, als ich auf etwas Hartes stieß. Beim zweiten und dritten Schlag war es ebenso, zuerst dachte ich, es sei ein Stein. Doch als ich mit der Hacke über den Boden kratzte, sah ich plötzlich ein Funkeln", erinnerte sich Deason später an den denkwürdigen Moment, "direkt über das Nugget hatte sich noch die zähe Wurzel eines Eukalyptusbaumes gelegt. Ich versuchte, den gewaltigen Klumpen mit der Hacke hochzuziehen, dabei brach jedoch der Schaft ab. Dann rief ich meinen Freund Richard zu Hilfe. Obwohl das Nugget lediglich drei Zentimeter unter der Erde lag, konnten wir es selbst gemeinsam nur mit Brechstangen an die Oberfläche befördern."

Kein Wunder, denn was sie da ausgebuddelt hatten, war schlicht: Der größte Goldklumpen, der jemals gefunden wurde. Mit dem ganzen Quarz drumherum wog der Brocken um die 120 Kilogramm, er war etwa 60 mal 50 mal 40 Zentimeter groß, das Gold befand sich auf der Unterseite.

Hier kann man auch die Dimension des Goldklumpens erahnen, der so schwer war, dass zwei Männer ihn gerade so tragen konnten. Foto: Museum Victoria Colletions/Dunolly

Die beiden Arbeiter packten den Klumpen in einen Rollwagen und transportierten ihn in Deasons Hütte. In seinem ursprünglichen Zustand hatten nur er, seine Frau und Richard Oates das Nugget zu Gesicht bekommen. "Zu Hause stellten wir es in den Kamin und entfachten ein Feuer. Es dauerte die ganze Nacht, um das Quarz vom Gold zu trennen.

Nach zehn Stunden ließen wir es zwei Stunden abkühlen", schrieb Deason in seinen Aufzeichnungen aus dem Jahr 1905 über den spektakulären Fund, "neben dem großen Goldbrocken mit einem Gewicht von etwa 50 Kilogramm gab es noch diverse einzelne Goldstücke. Auch das losgebrochene Quarz war teilweise von feinem Gold durchsetzt."

Mehrere kleine Fundstücke wurden abgespalten und an Freunde verschenkt. Aus Mangel an einer ausreichend großen Waage vor Ort konnte das Gewicht des Goldbatzens jedoch nicht bestimmt werden. Deshalb fuhren sie ins rund 15 Kilometer entfernte Örtchen Dunolly, wo Schmied Archibald Walls den Klumpen mit Vorschlaghammer und Meißel auf einem Amboss in drei Teile zerschlug. Diese Vorgehensweise war damals üblich, niemand kam auf die Idee, den monströsen Goldbrocken wegen seines potenziellen Sammlerwerts im Ganzen zu erhalten.

Der Fund hatte sich schnell herumgesprochen, bald schwärmten aus allen Richtungen Schaulustige herbei, um einen Blick auf den immensen Fund zu werfen. Schließlich brachten Deason und Oates ihr Goldstück zur lokalen Filiale der London Chartered Bank of Australia. Über das tatsächliche Gewicht gibt es verschiedene Berichte. Allgemein wird behauptet, das Nugget hatte ein Gesamtvolumen von rund 2280 Goldunzen (etwa 71 Kilogramm). Das bestätigt auch die zeitgenössische Publikation "Gold Nuggets in Victoria", herausgegeben vom örtlichen Minen-Department.

Die Goldsucher: John Deason, Richard Oates und Deasons Frau kurz nach dem gigantische Fund. Zum 100-Jährigen wurde das Ereignis nachgespielt. Foto: Museum Victoria Colletions/ Dunolly

Normalerweise gingen im 19. Jahrhundert Goldfunde an die Minenbesitzer. Deason und Oates schürften jedoch auf eigene Rechnung und erhielten von der Bank 9381 britische Pfund, was sie zu reichen Männern machte. Damals verdiente ein englischer Bergarbeiter in der Woche durchschnittlich nur etwa 30 Shilling (1,5 Pfund).

Umgerechnet auf den aktuellen Goldpreis hätte der Klumpen heute den stolzen Wert von knapp 2,9 Millionen US-Dollar. Und wäre er noch komplett erhalten, läge der Preis für das Sammlerobjekt noch wesentlich höher. Seinen Namen "Welcome Stranger ("Willkommen, Fremder") erhielt das Nugget übrigens von seinem Entdecker Deason: "Es war der erste Gedanke, der mir beim Anblick des riesigen Goldklumpens in den Sinn kam."

Schon innerhalb weniger Tage wurde der goldene Gigant eingeschmolzen und als Barren nach Melbourne gesandt. Gut zwei Wochen später brachten ihn die australischen Banker an Bord des Dampfers "Reigate" auf den Weg zur "Bank of England" nach London. An der Stelle, wo der "Welcome Stranger" entdeckt worden war, wurde 1897 zur Erinnerung ein Obelisk errichtet.

Anhand von Fotos und Gemälden, die vor der Zerteilung und dem Einschmelzen gemacht worden waren, entstand später ein Replikat des Nuggets. Eine Nachbildung des "Welcome Stranger" befindet sich im Treasury Place im Melbourner City Museum, eine weitere ist im Besitz von John Deasons Nachfahren. Außerdem erinnert eine Statue in Deasons alter Heimat, in der west-englischen Ortschaft Redruth, an den legendären Goldfund.

Als Goldnuggets werden natürlich vorkommende, einzelne Goldstücke bezeichnet, die sich durch Umwelteinflüsse wie Wind, Regen oder Strömungen ohne Zutun des Menschen aus goldhaltigen Gesteinsformationen gebildet haben. In der Geschichte des Goldabbaus erhitzen Funde wie der vor 150 Jahren in Australien immer wieder die Gemüter und beflügeln die Fantasie der Schatzjäger.

Absolut ungewöhnlich

Häufig sorgen sie ebenfalls für einen örtlichen Goldrausch, wie nach beachtlichen Nuggetfunden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Kalifornien, Alaska und Australien. Sie ziehen Abenteurer an, die auf spektakuläre Erfolge hoffen. Alle glauben, auf so einfache Weise könne man sonst nicht reich werden. Bei den meisten Hasardeuren stellt sich allerdings die Ernüchterung früher oder später ein.

Denn der Fund eines monströsen Goldnuggets wie 1869 in Australien ist absolut ungewöhnlich. Zum Vergleich: Das schwerste bisher in Deutschland gefundene Nugget wog nur 10,2 Gramm und wurde bereits im 16. Jahrhundert entdeckt. Statistisch gesehen enthält die Erde pro 1000 Tonnen Gestein nur vier Gramm Gold. Und laut den Daten der US-Geological Society lagern nur noch zirka 51.000 Tonnen des Edelmetalls in der Erde, demgegenüber wurden bereits mehr als 170.000 Tonnen gefördert.

Anfang Mai 2004 fand Rentner Heinz Martin aus Katzhütte im oberen Schwarzatal in Thüringen in einer Bachfurt zufällig ein glänzendes Goldstück mit einem Gewicht von 9,64 Gramm. Die Echtheit des Goldes sowie die wahrscheinliche Authentizität des Fundortes wurden durch den Experten Markus Schade verifiziert. Dabei handelt es sich um das schwerste in Deutschland gefundene Nugget seit 400 Jahren.

Goldschürfer Deason blieb auch nach seinem sensationellen Fund dem Bergbau treu, später arbeitete er in einem Laden in Moliagul. Den größten Teil seines Vermögens verlor er aber durch Fehlinvestitionen in Goldbergwerke. Er kaufte eine kleine Farm und lebte dort mit seiner Frau bis zu seinem Tod im Jahr 1915. Einen kleinen Goldklumpen aus dem Quarz des "Welcome Stranger" hob er noch bis ins hohe Alter auf. Der ist heute im Nationalmuseum in Melbourne zu bewundern.