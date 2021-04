Von Wolf H. Goldschmitt

London. "The Long And Winding Road" wird die letzte von 33 Singles der Beatles, die fast alle auf Platz 1 der Charts gelandet waren. John, Paul, George und Ringo gehen nach ihrer Trennung nie mehr gemeinsame Wege. Dennoch gibt es anschließend noch eine Art von Wiedersehen der erfolgreichsten Pioniere der Popmusik: Am 17. April 1971 heißt es "Come Together". Alle vier Musiker stehen mit ihren Post-Beatles-Solo-Werken in den Top 40 der britischen Charts.

Sieger dieses Rankings ist John Lennon, der mit "Power To The People" auf Platz 10 landet. Und damit eine Treppchenstufe vor Paul McCartneys Liedchen "Another Day". George Harrisons "My Sweet Lord" von seinem Dreifach-Album "All Things Must Pass" belegt den 25. Rang, wird später zur meistverkauften Single des Jahres und eine der charakteristischen Aufnahmen seiner legendären Solo-Karriere. Drummer Ringo Starr debütiert auf Nummer 29 mit seiner Single "It Don’t Come Easy" – ein Ohrwurm, geschrieben übrigens von Starr und Harrison. Die unbeschwerte Nummer ist von allen Ex-Beatles-Songs heute noch am häufigsten im Radio zu hören.

Wie weit sich das Kollektiv damals musikalisch auseinander entwickelt hat, kann niemand überhören. Während der smarte Geschäftsmann Paul musikalisch schlicht von seiner Ehefrau schwärmt, versucht sich Spaßvogel Ringo im Genre Country. Der stets unterschätzte Songschreiber George schwelgt in Mystik. Und John, schon immer ein Exzentriker, poltert messianisch über Frieden und Weltpolitik.

Ganz am Anfang ihre Karriere als "Pilzköpfe", präziser gesagt am 4. April 1964, schreiben The Beatles ihren ersten Rekord für die Ewigkeit. An diesem Tag besetzen sie die Top 5 der amerikanischen Billboard-Charts – und zwar komplett. Die Titel hießen "Can’t Buy Me Love”, "Twist and Shout”, "She Loves You", "I Want to Hold Your Hand” und "Please, Please Me”. Noch eine Höchstleistung: Bis heute sind weltweit 1,3 Milliarden Tonträger der Liverpooler umgesetzt. Über 50 Jahre nach der Trennung der Band kommen jedes Jahr zwei Millionen verkaufte Exemplare hinzu. "The Long And Winding Road" scheint lange noch nicht zu Ende.