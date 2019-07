Manfred Fritz hat gewacht, geglotzt, mitgefiebert, sich gefreut und gedruckt

Dass es, wenn alles klappt, ein Jahrhundert-Ereignis werden würde, war allen klar. Uns in der Redaktion der Rhein-Neckar-Zeitung, die wir dem Ereignis entgegenfieberten, natürlich auch. Und wenn es schiefginge - die russische "Luna 15" zeitgleich ihre unbemannte Mission erfüllen würde - erst recht. Denn Apollo 11, das ist heute fast völlig aus dem Bewusstsein verdunstet, war die bis dahin stärkste Waffe im Systemvergleich West gegen Ost. "Eagle", die Landefähre mit Armstrong und Aldrin, dieses lächerlich zerbrechliche Ding mit der Rechenleistung seiner Computer, die heute gegen kein Smartphone anstinken könnte, das waren "wir". "Luna 15", die später ungebremst auf dem Mond zerschellte, das waren die anderen.

An diesem Sonntag im Juli 69 - ich gehörte erst wenige Monate als Redakteur dem RNZ-Team an - war High Moon angesagt. Auch bei uns. Gerade bei uns. Denn mit dem Politikchef und späteren Chefredakteur Hans Ostl bestimmte der größte Raumfahrt-Fan, den ich je getroffen habe, die Agenda. Seine Beziehungen zur NASA, nach Cape Canaveral und zu Wernher von Braun persönlich waren ein Pfund, mit dem er oft für die RNZ wucherte.

Nachtschicht in der Neugasse 2, wo in der Politikredaktion im ersten Obergeschoss ein kleiner SW-Fernseher das Auge in den Orbit bildete. Eine gespannte, fast ehrfürchtige Stimmung. Ostl hatte den Mond-Fahrplan auf die Minute genau im Kopf. Dieser bestimmte auch, wann eine Runde Pizza (auf Verlagskosten) serviert werden konnte.

Nach der Landung der Fähre um 21.18 Uhr, ungefähr als Armstrong und Aldrin ihre erste Mahlzeit auf dem Mond einnahmen, war auch für uns Vesperzeit, nachdem die Montagsausgabe mit dem Stand bis dahin redigiert war. Die großen sw-Bilder auf Seite 1 mit Aldrin und Armstrong waren natürlich ebenso "Konserven" wie das Foto eines Simulationstrainings, auf dem Armstrong aus der Fähre steigt. Der Text war nur bis zum bestätigten Zeitpunkt der Landung Nachricht - der Rest musste Spekulation, Vorschau und Hoffnung bleiben, denn die Druckmaschine in der Hauptstraße 23 wartete.

Für uns paar Kollegen begann die lange Nacht mit rhetorischen Endlosschleifen aus der Glotze und Tickermeldungen, die lange wenig sagten. Bis sich um 3.56 die Luke der Fähre öffnete, zuerst Armstrong und dann Aldrin herauskletterten und Armstrong den lange vorher einstudierten Satz mit dem kleinen Schritt für einen Mann und dem großen für die ganze Menschheit sagte.

Das Gefühl, einer Zeitenwende per Live-Übertragung beigewohnt zu haben, hat wohl alle erfasst, die so lange ausharrten. Und für die anderen, die am Vormittag noch nicht auf dem Laufenden waren, produzierten wir am frühen Morgen noch ein einseitiges Extrablatt (Ausschnitt links) mit dem aktuellen Stand: "Die ersten Menschen auf dem Mond." Wir halfen bei der Verteilung vor dem Verlagsgebäude und auf dem Bismarckplatz.

Es hängt heute noch, als Erinnerung an das Jahrhundertereignis, aber auch als Zeugnis aus einer anderen Zeit, in der wichtige Nachrichten "schnell" verbreitet wurden, im Redaktions-Konferenzzimmer.

Hintergrund Geburtsstunde des Live-TV Ein Menschheitstraum als Reifeprüfung des Fernsehens: Die Mondlandung im Juli 1969 war das erste große Live-Erlebnis mit bewegten Bildern. Die Direktübertragung war zugleich das wohl teuerste TV-Event aller Zeiten. Die Nasa hatte sich die Realisation zwei Milliarden Dollar kosten lassen. Danach waren TV-Geräte aus Haushalten nicht mehr [+] Lesen Sie mehr Geburtsstunde des Live-TV Ein Menschheitstraum als Reifeprüfung des Fernsehens: Die Mondlandung im Juli 1969 war das erste große Live-Erlebnis mit bewegten Bildern. Die Direktübertragung war zugleich das wohl teuerste TV-Event aller Zeiten. Die Nasa hatte sich die Realisation zwei Milliarden Dollar kosten lassen. Danach waren TV-Geräte aus Haushalten nicht mehr wegzudenken, sie wurden zum Massenmedium. Es sind auch heute noch beeindruckende Zahlen: 600 Millionen Zuschauer in 49 Ländern verfolgten die ersten Schritte der Astronauten in 384.000 Kilometern Entfernung - etwa ein Fünftel der Weltbevölkerung. In Deutschland reisten 24 Millionen Zuschauer vor ihren Bildschirmen mit ins All. Wer kein TV-Gerät hatte, ging zu Nachbarn. Und ARD und ZDF erreichten eine unglaubliche Einschaltquote von 72 Prozent - mitten in der Nacht! Bereits 1967 hatte Vizekanzler Willy Brandt (SPD) symbolisch einen roten Knopf gedrückt und den Startschuss für das Farbfernsehen in Deutschland gegeben. Zu spät für die Mondlandung und die aufwendige Übertragung: In Farbe waren nur die Bilder von der Bodenkontrolle und die Studioeinspielungen der Sender.

[-] Weniger anzeigen

"Diese becheuerten Amis"

Peter Wiest erinnert sich an zwei schöne Sommernächte

Es war eine Nacht, in der alles anders war als sonst. Eine Nacht, wie meine vier Geschwister und ich sie nicht für möglich gehalten hätten – und so auch nie wieder zusammen erleben sollten. Schließlich mussten wir sonst immer früh ins Bett – zumindest meine damals 13 und neun Jahre alten Schwestern; die beiden erst sieben- und vierjährigen Brüder sowieso. Ich selbst war damals schon 17 – musste jedoch ebenfalls morgens früh raus, also abends auch früh rein.

Nicht so in der Nacht. Da waren sich meine Eltern der historischen Situation bewusst – und ermutigten sogar die Kleinen, wach zu bleiben vor dem Fernseher. Da wurden sie tatsächlich (fast) live übertragen – die ersten Schritte, die ein Mensch auf dem Mond unternahm. Und auch wenn wir Kinder mehr gähnten als zuschauten – es war faszinierend, dabei sein zu dürfen. Für uns und erst recht für unsere Eltern war es jenseits aller Vorstellungskraft, dass Menschen den Mond betreten sollten – und dass es dann auch noch vor dem Fernseher mitzuerleben war. Wir hielten durch – und brachen in Jubel aus, als Neil Armstrong seinen Fuß auf den Mond setzte.

Schwieriger wurde es dann allerdings am Morgen – Mondlandung hin oder her. Bei mir im Heidelberger Bunsen-Gymnasium waren die Lehrer ebenfalls sichtlich müde – und thematisierten im Unterricht das Ganze ausgiebig. So hatten meine Klassenkameraden, die auch alle wach geblieben waren, und ich reichlich Gelegenheit, die Bedeutung der Mondlandung einzuordnen – nur wenige Stunden, nachdem sie erfolgt war.

Unvergessen ist mir auch eine Szene, die mein bester Freund und ich zwei Wochen später. London, Picadilly Circus. Wir schauten in den Mond – genau wie zwei Engländer neben uns, die sich im tiefsten Cockney-Akzent unterhielten. „Just imagine those fucking Americans up there on the moon“ – „Stell Dir bloß mal diese bescheuerten Amis da oben auf dem Mond vor…“. Das klang für uns so cool, dass wir dieses Zitat nie mehr loswurden und es uns bis heute entgegenhalten, wenn wir uns treffen.

Für die Nacht zum morgigen Sonntag haben mein Freund und ich beschlossen, noch einmal in den Mond zu schauen. Punkt 3.56 Uhr werden wir auf die Landung anstoßen – und uns erinnern an diese „fucking Americans up there on the moon“ …

Dem Weltraum so nah

Heribert Vogt verbrachte die Nacht auf einer Almhütte



Emotional war mir der Weltraum nie wieder so nah wie in der Nacht der ersten Mondlandung. Selbst nicht, als ich 2012 das fantastische Very Large Telescope in der chilenischen Atacama-Wüste besuchte. Im Juli 1969 verbrachte ich als 14-jähriger Pfadfinder unvergessliche Ferienwochen auf einer Almhütte des 1522 Meter hohen Zwölferhorns am Wolfgangsee im österreichischen Salzkammergut. Da war man dem Himmel so nah wie nie zuvor. Aber gekrönt wurde dieses Gefühl, als am 21. Juli die ersten Menschen den Mond betraten.

Wir Jungen lagen während dieser Nacht mit Schlafsäcken im Strohlager und lauschten am Radio der Live-Sendung des Kultsenders Ö3 zu den ersten Schritten Armstrongs auf dem Mond. Ein unbeschreibliches Gefühl: Wir lernten gerade erst unsere Welt kennen, und schon stieß die Menschheit ins All vor. Es eröffnete sich eine Lebensperspektive ohne Grenzen. Allerdings blieb die Aussicht auf die unendlichen Weiten des Weltraums nach dem Apollo-Programm unerfüllt.

Aber im Kino ging die Reise weiter. In Stanley Kubricks Science-Fiction-Klassiker „2001: Odyssee im Weltraum“ wird auf dem Mond ein mysteriöser Monolith gefunden, es folgt eine atemberaubende Expedition zum Jupiter. „2001“ ist für mich der vielleicht beste Film aller Zeiten und die Mutter aller Weltraumabenteuer.

Während des größten Teils meines Lebens hatte ich dann als RNZ-Redakteur oft Begegnungen mit der Heidelberger Astronomie. Gipfelpunkt war das Very Large Telescope in Chile, aber auch gerade noch boten die Forscher Eva Grebel und Joachim Wambsganß mit Harald Lesch einen spektakulären Trip durch das Universum.

Hoffnungslos optimistisch

Gaby Booth über ein Referat zum Thema Völkerverständigung

Der Mann im Mond hat mich eigentlich nie besonders interessiert. Aber dann redete an diesen heißen Tagen im Sommer 1969 doch jeder über dieses Ereignis, das die Welt bewegte. Schon Tage vorher bestimmte es die Nachrichten und Schlagzeilen in der RNZ, die auf unserem Frühstückstisch lag.

Mich regte damals unglaublich auf, dass man aus experimentellen Gründen die Hündin Laika bewusst in den Tod schickte. Aber Satelliten in die Erdumlaufbahn zu schicken, das beeindruckte mich.

Auch in der Schule wurde das Thema besprochen. Ich erinnere mich an ein Referat, in dem ich für ein gemeinsames Vorgehen von Amis und Russen plädiert hatte. Ziemlich naiv, das war mir klar, denn es war die Zeit des Kalten Krieges. Dennoch: Ich glaubte an das Gute und war hoffnungslos optimistisch. An den Kommentar meines Lehrers kann ich mich nicht mehr erinnern, auch nicht an die Note, die ich für dieses verrückte Referat bekam.

Dann kam der 20. Juli 1969 und es gab nur dieses eine Gesprächsthema. Live-Übertragung der Mondlandung weltweit. Ich erinnere mich auch deshalb an diesen Tag, weil sich unsere Familie zu dieser ungewöhnlichen Zeit vor dem Fernsehapparat einfand. Üblicherweise wurde dieser erst abends mit der Tagesschau eingeschaltet. Tagsüber war Fernsehen tabu.

Ob unser kleiner Schwarz-weiß-Fernsehapparat die Bilder vom Mond wiedergeben konnte? Vierzig Zentimeter Diagonale, schlechte Auflösung. Dennoch: Da tapste Neil Armstrong und wenig später Buzz Aldrin in seinem Raumanzug über eine löchrige Landschaft. Wir waren in unserem Wohnzimmer dabei. Es war schon ein bewegender Moment, der sich den ganzen Tag über auf allen Fernsehbildschirmen wie in einer Zeitschleife wiederholte.

Und zu trinken gab es auch nichts

Rolf Kienle erlebte mit Freunden die Nacht der Mondlandung

Wenn damals nur einer aus unserer Gruppe eine Verschwörungstheorie in die Runde geworfen hätte – es wäre Leben in den ziemlich späten Fernsehabend gekommen. Aber es herrschte: ehrfurchtsvolles Schweigen. Nicht ein einziger Jugendlicher dachte im Traum daran, dass die Amerikaner inszeniert haben könnten, was wir da sahen.

Echte Amerika-Fans waren wir allerdings alle nicht. Wir waren durchweg um die 18, 19 Jahre alt und nicht einer bei der Bundeswehr. Erst Monate zuvor hatten GIs in Vietnam ein Massaker an der Zivilbevölkerung angerichtet, was die USA allerletzte Sympathien kostete. Es war die beginnende Zeit der Antikriegsdemonstrationen und nicht der Machtdemonstrationen, zu denen wir diese Mondlandung zählten. Klar war uns, dass sie eine logische Folge des Wettlaufs zwischen der UdSSR und Amerika sein musste. Washington war diesmal der Gewinner. Wir nahmen das kommentarlos zur Kenntnis, aber nichts in aller Welt hätte uns von jener denkwürdigen Fernsehübertragung abgehalten. Das war Pflichtprogramm wie später die Boxkämpfe von Muhammed Ali und rangierte unter „beste Unterhaltung“, wenngleich Boxen zugegebenermaßen den höheren Unterhaltungswert hatte.

Also saßen wir weitgehend stumm vor dem Schwarzweiß-Fernseher und staunten. Eigentlich war es ja ohnehin nicht die Tageszeit für angeregte Diskussionen. Entweder zu früh oder zu spät. Was sollte man auch diskutieren? Mir wäre nichts eingefallen. Dennoch ist mir diese Nacht in Erinnerung geblieben wie wenige andere. Wir waren dabei. Bei der großen Premiere der Mondmission. Das vergisst man ebenso wenig wie die Umgebung, in der wir damals vor der Glotze saßen: Ein schmaler Gang, rappelvoll mit Gleichaltrigen. Alle hatten eine Sitzgelegenheit mitgebracht, nur zu trinken gab es nichts. Auch so was vergisst man nicht.