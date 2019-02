Von Alexander R.Wenisch

Fett hat ein schlechtes Image. Es ist ungesund, macht krank, macht dick! Seit Jahren wird den Köchen und Konsumenten in den westlichen Industrienationen eingebläut: Möglichst fettfrei muss das Essen sein und tierische Fette sind des Teufels! Doch mittlerweile zeigt sich: Das ist alles falsch! Mehr noch: Hinter der Verbannung der guten Butter steckt eine riesige Werbekampagne, bei der es nie um gesunde Ernährung ging, sondern um Profit.

Fett-Fans

Wenn man sich aktuelle Kochbücher anschaut, erkennt man die gesellschaftliche Dissonanz sofort: Da steht neben dem "Fett-weg-Kochbuch" die Empfehlung für "Low-carb/High-fat", also eine - gerade bei Sportlern beliebte - Ernährung mit wenig Kohlenhydraten und viel Fett. Was stimmt nun? Ähnliche Verwirrung, wenn man in die Kantinen der Republik schaut. Da wurde in den letzten Jahren versucht, das Angebot fettfreier zu gestalten. Mit der Konsequenz, dass der Absatz in den Cafeterien gegen 16 Uhr anstieg. Klar, das Mittagessen hat dank weniger Fett auch weniger Kalorien, das Sättigungsgefühl hält nicht so lange an, der "kleine Hunger" kehrt frühzeitig zurück und wird mit Kaffee und Plunder gestillt. Was bleibt? Ein schlechtes Gewissen.

"Der Mensch ist kulturell und biologisch ein Fettfan", sagt Gunther Hirschfelder, Kulturwissenschaftler an der Uni Regensburg. Das sieht man schon in den frühesten Höhlenmalereien: Wollnashorn, Mammut und Elche sind dargestellt - allesamt Beutetiere und: Fett-Ikonen. Denn der Verzehr von tierischem Fett brachte dem Menschen einen evolutionären Vorteil, es förderte das Hirnwachstum, so Hirschfelder kürzlich im Rahmen einer Tagung bei der Heidelberger Wild-Stiftung. Das zeigte sich vor allem ab der Neolithischen Revolution vor über 10.000 Jahren. Bis dahin war der Mensch Jäger und Sammler, jetzt wurde er sesshaft, lebte als Bauer, baute Lebensmittel an und züchtete Tiere. Letzteres sicherte eine regelmäßige Fettzufuhr - beispielsweise in Form von Milch. Hirschfelder geht sogar davon aus, dass die über 3000 Jahre anhaltende Stabilität der Gesellschaft Ägyptens und Mesopotamiens auch wegen der guten Ernährungslage möglich war.

Man sollte tierische und pflanzliche Fette zu sich nehmen. Foto: dpa

Werbekampagne

"Über Jahrtausende hat sich der Mensch immer geärgert, dass er zu wenig Fett in der Nahrung hat", sagt Hirschfelder. "Und seit nun einer Generation herrscht die fast panische Angst, hoffentlich nicht zu viel Fett zu essen." Woher kommt diese Furcht?

Für Gunter Frank, Arzt aus Heidelberg, steckt dahinter die "erfolgreichste Marketingkampagne seit Ende des Zweiten Weltkrieges". Ihr Ziel: Das natürliche Fett verbannen, künstlich hergestellte Margarine in ein gesundheitlich positives Licht zu rücken. In den 50er Jahren gelang es, aus pflanzlichen Ölen gehärtete Margarine zu machen. "Im Gegensatz zum Naturprodukt Butter konnten sich Firmen wie Procter & Gamble ihre Margarine patentieren lassen", so Frank. Nun musste es darum gehen, diese Produkte auch in die Einkaufstaschen der Kunden zu bekommen.

Hilfreich waren dabei namhafte Wissenschaftler, die zeitgleich damit begannen, tierisches Fett schlechtzureden, "eine bis ins Unanständige abgleitende medizinische Lobbyarbeit", wie Frank sagt, bei der auch die Heidelberger Uniklinik eine unrühmliche Rolle gespielt habe. Frank kritisiert vor allem den damaligen Chef der Krehl-Klinik, Gotthard Schettler, dessen fachlich unhaltbare Warnungen vor der Butter ganz im Interesse des Nahrungsmittelkonzerns Unilever (Marken: "Becel" und "Du darfst") lagen. Unter Kollegen hatte der 1996 verstorbene Mediziner den Spitznamen "Fettler", weiß Frank.

Gefälschte Studien

Aber was ist mit den Studien, die zeigen, dass fettarme Ernährung gesund ist, dass sich vor allem der Verzicht auf tierische, gesättigte Fette positiv auswirkt auf Arterienverkalkung oder Herzgesundheit? Mediziner Frank nennt die Forschung dazu "grob irreführend, teils Fälschungen". Oft seien in den Studien Ergebnisse, die nicht zum gewünschten Ergebnis passten, einfach aussortiert worden. Und in einem der gravierendsten Beispiele wurden die Resultate einfach nicht veröffentlicht.

So geschehen beim "Minnesota Coronary Experiment", einer groß angelegten Studie Ende der 60er Jahre, mit der Forscher nachweisen wollten, dass pflanzliche Fette gesund, tierische ungesund sind. Doch die Ergebnisse verschwanden - und erst als einer der beteiligten Ärzte gestorben war, wurde klar, warum. Sein Sohn fand auf dem Dachboden die Daten der Fett-Herz-Studie und ließ sie auswerten. Ergebnis: Die Gruppe, die sich mit pflanzlichen Fetten ernährte, zeigte eine deutlich höhere Sterblichkeit gegenüber der Gruppe mit tierischen Fetten, bei gleichzeitig niedrigeren(!) Cholesterinspiegeln. Der Ruf der "bösen Buben" am Esstisch hat sich in der Zwischenzeit aber so verfestigt, dass die Veröffentlichung des Minnesota-Berichts 2016 nur kurze Irritation auslöste.

Mehr Fisch und mehr Gemüse schadet nicht.

Neues Wissen

"Man weiß heute längst, dass beim Thema Arterienverkalkung ganz andere Faktoren die Hauptrolle spielen, wie Vererbung, Entzündungen oder Infektionen. Ungesättigte, gesättigte, Omega-3, -6 oder welche Fettsäuren auch immer spielen nicht einmal eine Nebenrolle, sie sind Statisten", schreibt Frank in seinem aktuellen Buch "Karotten lieben Butter", das er mit der Sterneköchin Léa Linster und Michael Wink, Evolutionsbiologe an der Uni Heidelberg, veröffentlicht hat. "Alle Anwendungsstudien zeigen", so der Allgemeinmediziner, "dass tierische Fette keine allgemeine gesundheitsschädliche Wirkung haben."

Mehr noch: Wer weniger Fett isst, senkt sein Erkrankungsrisiko nur minimal, sagt Professor Hans Hauner, Ernährungsmediziner von der Uni München. Kein Zusammenhang sei zu finden zwischen Fettzufuhr und Übergewicht, Diabetes oder Krebs. Und auch bei den hochgelobten mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren konnte Hauner keinen Schutzeffekt für das Herz oder zur Prävention von Demenz finden.

Körper braucht Fett

Die Ansicht, "Fett ist Gift", stimmt so also nicht. Im Gegenteil: Der menschliche Körper braucht Fett. Erst mit ihm zusammen lösen sich verschiedene Nährstoffe aus der Nahrung und werden verwertbar - beispielsweise das Beta-Carotin aus den Karotten, das nur mithilfe von Fett zu Vitamin A wird. Fette sind zudem Träger von Aromen und erzeugen ein feines, fast süchtig machendes "Mundgefühl" - sprich: Sie sorgen dafür, dass uns das Essen schmeckt. Wer das Gegenteil behauptet, hat noch nie versucht, Kindern - die ja meist noch ein einigermaßen unverfälschtes Gefühl dafür haben, was ihnen guttut - Sellerie-Stängel mit Magerquark als Leib- und Magenspeise aufzutischen.

Auch bei der Frage, ob man tierische oder pflanzliche Fette zu sich nehmen soll, lautet die Antwort: beides. Biologe Wink macht das am Beispiel unserer Körperzellen deutlich. Um die Zellhüllen stabil zu halten, braucht es gesättigte, um sie durchlässig und geschmeidig zu halten, ungesättigte Fettsäuren.

Aber wie viel Fett darf unser Essen denn nun enthalten? Laut Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zwischen 30 und 35 Prozent. Und tatsächlich: Der in Ernährungsstudien gemessene Anteil liegt mit 35,5 (Männer) und 34,1 Prozent (Frauen) ziemlich nahe an den Richtwerten. Es zeigt sich zudem: Die höchste Lebenserwartung, das hat Professor Hauner analysiert, liegt bei einem Fettanteil der Nahrung von 35 Prozent.

Moralische Überlegenheit

Während ein fetter Leib früher als Zeichen von Wohlstand galt und mit Stolz getragen wurde, wird er heute als Ausdruck von Maßlosigkeit interpretiert. "In unserer modernen Gesellschaft müssen wir uns unsere Stellung und unser Ansehen erarbeiten, beispielsweise durch Mäßigung und Disziplin", so Johann Klotter, Ernährungspsychologe an der Hochschule Fulda. So wird gesunde Ernährung zur Pflicht, "Veganer und Vegetarier fühlen sich moralisch überlegen". Für Gunter Frank haben die aktuellen Ernährungstrends etwas kultisches, "wie die Zehn Gebote". Ernährung als Ersatzreligion. Eine neue Art von Puritanismus etabliere sich, verbunden mit der Sehnsucht, "zu den Guten zu gehören". Mit den Folgen: Wer zur Elite gehören will, muss sich ständig durch das "richtige" Essverhalten" ausweisen. Wer dagegen einfach nur still genießt, habe sich offensichtlich "nicht im Griff" und gelte als minderwertig. Auf diese Weise produziere der gesellschaftliche Zwang zum Verzicht immer mehr Essstörungen, weil die Unsicherheit wächst, was man - moralisch korrekt - überhaupt noch essen "darf", berichtet Mediziner Frank von vielen Patientenerlebnissen.

Die Mischung macht’s

Der Wiener Ökotrophologe Ibrahim Elmadfa hat sich den aktuellen Ernährungstrend "Low carb/High fat" genauer angeschaut. Der sei zwar gut, um abzunehmen. Als Dauer-Diät aber nicht zu empfehlen, vor allem nicht, wenn man die Kohlehydrate massiv verbannt. Elmadfa rät zu einer "pflanzenbetonten Mischkost". Einmal in der Woche Fisch, einmal Fleisch sollten genügen, um den Bedarf an Fettsäuren zu decken. Ansonsten: Mehr Gemüse, mehr Obst, Nüsse und Vollkornprodukte. Das klingt bei allem Hype, der derzeit um richtige Ernährung gemacht wird, beruhigend normal.

Mediziner Frank sieht selbst solche Vorgaben inzwischen skeptisch und gibt moderne Ernährungsempfehlungen nicht mehr an seine Patienten weiter. Er empfiehlt stattdessen, sich wieder mehr auf die Großeltern zu besinnen: Handwerklich korrekt zubereitete Speisen aus möglichst naturbelassenen Grundzutaten. Das würde viele Verdauungsbeschwerden mindern. Er plädiert vor allem für Entspannung am Tisch: Gutes Essen sollte vor allem schmecken! "Lassen Sie sich kein schlechtes Gewissen einreden!"