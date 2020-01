Von Antje Urban

Heidelberg. Rund ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlaf. Laut Statistischem Bundesamt durchschnittlich 8,22 Stunden pro Nacht. Mal gut, mal schlecht, mal unbequem, mal krank oder gar mit Albträumen. Dabei ist eine erholsame Nacht für den Energiespeicher des Körpers von großer Bedeutung.

In der Nacht passiert im Körper einiges: Alle Körperteile erholen sich, vor allem die Wirbelsäule. Die Bandscheiben werden durch viele Belastungen während des Tages gestaucht, verlieren Flüssigkeit. In der Nacht nehmen sie wieder Flüssigkeit auf. Auch die Hormonausschüttung ist hoch beim Schlafen. Und das Gehirn verarbeitet die Geschehnisse des Tages und speichert Erlebtes und Gelerntes auf dem "Großrechner" ab. Zellen werden im Schlaf repariert, was das Immunsystem auf Trab hält.

Hintergrund Tipps für einen besseren Schlaf Für diejenigen, die nur ab und zu unter Schlafstörungen leiden, gibt es ein paar einfache Regeln: Wer ab mittags keine koffeinhaltigen Getränke und abends keine schweren Mahlzeiten mehr zu sich nimmt sowie [+] Lesen Sie mehr Tipps für einen besseren Schlaf Für diejenigen, die nur ab und zu unter Schlafstörungen leiden, gibt es ein paar einfache Regeln: Wer ab mittags keine koffeinhaltigen Getränke und abends keine schweren Mahlzeiten mehr zu sich nimmt sowie auf Appetitzügler verzichtet, der hat es schon mal leichter. Einen regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus einhalten mit einem möglichst gleichbleibenden Aufstehzeitpunkt. Mittagsschläfchen nicht länger als 10 bis 20 Minuten Alkohol ist, entgegen der allgemeinen Annahme, kein gutes Schlafmittel, im Gegenteil. Auch natürliche Heilmittel wie Baldrian-Hopfen oder Melissen-Tee können helfen. Den Geist lässt man am besten langsam zur Ruhe kommen, indem die Anstrengungen allmählich vor dem Zubettgehen verringert werden. Wie bei Kindern auch, eignet sich ein persönliches Einschlafritual. Und in der Nacht am besten nicht immer auf die Uhr schauen. Können Schlaf-Apps helfen? Bei vielen Menschen liegt das Smartphone sowieso auf dem Nachttisch und ersetzt schon lange den Wecker. Warum dann nicht auch eine App nutzen, die den Schlaf kontrolliert? Folgende Schlaf-Apps gibt es: "Sleep Better", "Beddit", "Sleep Cycle" und "Sleep as android" analysieren die Schlafphasen und unterstützen beim richtigen Weckzeitpunkt. Mit "Snore Clock" oder "Snore Lab" kann man feststellen, ob man schnarcht. Bei Verdacht von Atemaussetzern sollte aber auf jeden Fall der Hausarzt zurate gezogen werden. Die Apps "Sleep Bot" und "Pillow" werten sogar Geräusche während des Schlafs aus. Manche Apps wollen das Einschlafen fördern und erstellen in der Nacht Schlafanalysen. Hierzu liefern manche Anbieter Statistiken zu den Schlafphasen, Schlafdauer- und Zyklen. Dabei werden unter Umständen auch die Mondphasen berücksichtigt. Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung hat allerdings eine klare Meinung hierzu: "Diese Apps können nur mit Bewegungssensoren die Bewegungen im Schlaf messen. Aber viele Menschen bewegen sich natürlicherweise viel im Schlaf, das kann die App nicht differenzieren. Die Unschärfe der Diagnose ist daher enorm." Schlafmediziner messen zur Diagnose und Beurteilung der Schlafqualität daher die Hirnströme. Wer einen Schritt weiter gehen möchte, kann auch ein Fitnessarmband benutzen. Da diese direkt am Körper getragen werden, zeichnen sie alle Bewegungen zuverlässiger und genauer auf als nur auf der Matratze liegende Smartphones.

Guter Schlaf ist für viele Menschen aber keine Selbstverständlichkeit. Manch einer quält sich mit dem Einschlafen, andere wachen in der Nacht mehrmals auf und finden nur schwer wieder zurück in das Land der Träume. Und Eltern kleiner Kinder wissen meist ein Klagelied davon zu singen, was es heißt, regelmäßig und über Jahre nachts geweckt zu werden. Schlafstörungen sind in Deutschland heute der dritthäufigste Grund für einen Arztbesuch – Experten sprechen bereits von der "Volkskrankheit unserer Zeit".

Laut Manuel Eglau, Arzt am Zentrum für Schlafmedizin an den Schmieder Kliniken Allensbach, hat sich die Zahl der Schlafgeplagten in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt. "Sorge bereitet mir aber auch, dass sich die Zahl der Schlafmittelverschreibungen verdoppelt hat." 1,4 bis 1,9 Millionen Patienten seien von Schlaftabletten abhängig. Viel zu häufig würde nicht ursachenorientiert behandelt, bemängelt der Arzt.

Wer regelmäßig schlecht schläft, der büßt an Lebensqualität ein, weil er nicht fit startet und sich dies dann durch den ganzen Tag ziehen kann. Aber im Job dann einfach mal halblang zu machen, das kommt meist nicht in Frage. Gleichzeitig fehlt im leistungsorientierten Alltag Zeit für ordentliche Pausen. Zu wenige Ruhephasen aber wirken sich auf das gesamte Nerven- sowie Herz-Kreislaufsystem aus, was mittelfristig ein erhöhtes Krankheitsrisiko bedeutet. "Schlaf ist daher essenziell und kein Luxus", sagt Eglau, der als Neurologe, Psychiater und Somnologe seit 25 Jahren praktiziert. "90 Prozent aller Menschen auf der Welt schlafen zwischen sieben und acht Stunden", erklärt er. Nur ein paar wenige Menschen sind Kurz- oder Langschläfer, das liegt in den Genen. "Weicht man von dieser Schlafdauer aber langfristig ab, wird man krank."

Doch die Ursachen für Schlafmangel oder Schlafstörungen sind vielfältig. Zwei Drittel der chronischen Schlafstörungen sind psychischer Natur und ein Drittel organisch begründet. Zu ihnen zählt das sogenannte Schlaf-Apnoe-Syndrom. Hierbei handelt es sich um nächtliche Atemaussetzer. "Hier gibt es viele bewährte Methoden, die fast unmittelbar wieder zu gutem Schlaf führen", weiß der Schlafmediziner Eglau.

Eine weitere Ursache kann ein Dopamin-Mangel sein, der zu einem "Restless-legs-Syndrom" führt – den unruhigen Beinen, die es den Betroffenen sehr schwer machen, abzuschalten. "10 Prozent meiner Patienten leiden darunter, dabei ist der Dopamin-Stoffwechsel sehr leicht behandelbar und eine Medikation lindert sehr schnell die Beschwerden", erklärt Eglau.

Der größere Teil der Betroffenen aber leidet unter einer "primären Schlafstörung", wie schon seinerzeit Marilyn Monroe oder Konrad Adenauer. "Depressionen, Angststörungen oder Schizophrenie gehen immer mit einer Schlafstörung Hand in Hand. Wiederum können chronische Schlafstörungen auch eine Depression oder eine Suchterkrankung hervorrufen." Hier ist eine Psychotherapie anzuraten. Handelt es sich nur um eine negative Konditionierung, das heißt, der Patient hat sich über einen langen Zeitraum das schlechte Schlafen angewöhnt, greift oftmals schon eine einfache Verhaltenstherapie.

Als Richtschnur gilt: Zum Arzt gehen sollte, wer mindestens einen Monat lang entweder nicht gut einschlafen oder nicht durchschlafen kann und wer zwar lange genug schläft, sich aber nach jeder Nacht nicht erholt fühlt. Der Arzt muss dann eine umfassende Diagnose stellen. Dazu gehört auch eine Blutuntersuchung – oftmals kann auch eine Schilddrüsenüberfunktion zu Schlafstörungen führen. Auch Medikamente wie Cortison oder Betablocker gegen Bluthochdruck haben häufig als Nebenwirkung Schlafstörungen zur Folge. Der Schlafmediziner hat aber die Erfahrung gemacht, dass selbst langjährig chronische Schlafstörungen meist erfolgreich behandelt werden können.