Und in der Früh ein Sprung vom Bulli in die Memel, der "Vater der Litauischen Flüsse" bietet im Sommer willkommene Erfrischung. Foto: Heiko P. Wacker

Baltikum. Wer einmal im Baltikum unterwegs war, schwärmt zuverlässig in höchsten Tönen von den drei kleinen Staaten oben rechts auf der europäischen Landkarte. Wer noch nicht den Weg hierher fand, der mag das kaum glauben. Zeit also für eine Horizonterweiterung, Zeit für eine Bulli-Reise einmal rund ums Baltikum.

Drei Staaten sind es, die früh in den 90er-Jahren die Unabhängigkeit erlangten, und diese seitdem wie einen Schatz hüten: Estland, Lettland und Litauen sind längst auch in der EU, gezahlt wird ganz selbstverständlich mit dem Euro. Unterhalten wiederum kann man sich problemlos in englischer Sprache, die beherrscht eigentlich jeder. Denn außer Russisch, und das spricht man hier nicht mehr so gerne, gibt es sonst keine Chance für die Nachbarn, miteinander zu kommunizieren. Dafür sind die drei baltischen Sprachen viel zu unterschiedlich.

Ein "Hallo" als nette Begrüßung heißt in Litauen "Sveiki", in Estland "Tere" und auf lettisch sagt man "Sveicináti". Deutlich unkomplizierter begrüßt mich und meinen Bulli das Baltikum mit der Kurischen Nehrung: Von der hat man im Westen selbst im Kalten Krieg was in den Schulbüchern gelesen, Klaipeda, das frühere Memel, liegt direkt an der Mündung des Haffs in die Ostsee.

Die haben wir inzwischen verlassen, wie wir nach 20 Stunden Überfahrt von Kiel jetzt auch den Hafen zügig verlassen. Es geht Richtung Norden. Wir rollen eine Weile bis Liepaja - holla die Waldfee, da sind wir schon in Lettland, das mit seinem sommerlichen Touristentrubel an polnische Ostseebäder erinnert. Ja nun, die in der russischen Ära für Fremde gesperrte Stadt hat aber auch einen grandiosen Sandstrand.

Wer jedoch die Ruhe sucht, der sollte sich landeinwärts schlagen, und unbedingt in Kuldiga einen Stopp einlegen. Malerisch verwinkelt, die Fußgängerzone leuchtend und an vielen Ecken frisch herausgeputzt: Die ehemalige Residenz des kurländischen Herzogs hat ihre Holzhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert fast vollständig erhalten, und steht längst unter Schutz der Unesco.

Es macht einfach Laune, über das Kopfsteinpflaster zu schlendern, oder von der 165 Meter langen Backsteinbrücke den Ventas Rumba zu betrachten, den 240 Meter breiten Wasserfall. Die Fluten der Venta rauschen hier zwar "nur" zwei Meter in die Tiefe. Doch sie geben sich alle Mühe, und die Dorfjugend badet im kühlen Nass.

Das kann man natürlich auch als Tourist, an vielen Orten weht die blaue Flagge, Flüsse und natürlich die Ostsee sind auch für die Einheimischen ein sommerlicher Magnet. Selbst Großstädte wie Riga gönnten sich schon im 19. Jahrhundert ein eigenes Strandbad, Jurmala liegt nur 25 Kilometer westlich der lettischen Hauptstadt, und bietet das Kontrastprogramm zur ehrwürdigen Hansestadt, die schon immer vom Handel lebte, und vom Fall des Eisernen Vorhangs ganz besonders profitiert.

Ebenfalls als Weltkulturerbe anerkannt bemüht sich die weltoffene Metropole um die historische Bausubstanz, die noch immer von der stolzen Ära der reichen Kaufleute kündet, die sich vor allem mit den vielen hundert Jugendstilhäusern ein Denkmal gesetzt haben.

Junge Lettinnen mit ihren Pferden am Meer. Foto:

Ein Denkmal ganz anderer Art setzen sich eines Abends vier junge Mädchen aus einem Dorf an der Küste bei Tuja nördlich von Riga mit ihren Pferden: Camping- oder Stellplätze findet man hier allenthalben, der Weg zum Sundowner am Sandstrand misst keine zehn Meter. Passend schlendern die Mädels vorbei, um auf und mit ihren Pferden in die laue See zu reiten.

Ohne Sattel, ohne Zwang, den Vierbeinern macht es sichtlich Spaß, das fröhliche Lachen der Mädels ist Beweis, dass auch ihnen die Badeeinlage gefällt, mitunter hängen die zierlichen Lettinnen am Hals der schnell schwimmenden Pferde, die sich später im Sand wälzen - um dann noch einmal ins Wasser zu staksen. Ein sommerlicher Scherenschnitt jugendlicher Unbekümmertheit

Das Bild hallt bis Estland nach, dem nördlichsten der drei Länder, dessen Westteil ab Pärnu und dem beschauliche Haapsalu - der historische Bahnhof prunkte einst mit dem längsten überdachten Bahnsteig Europas, und dient heute diversen alten Lokomotiven als Alterssitz - unruhig und wild ist, wohingegen die Häuser gerne skandinavischen Bau- und Farbstilen huldigen.

Finnland ist denn auch nicht weit, bei Tallinn - dieser faszinierenden Stadt mit ihren mittelalterlichen Gassen, den Kirchen und Marktplätzen, die von den großen Zeiten der Hanse künden - kommt man Helsinki bis auf rund 80 Kilometer nahe. Und tatsächlich können Finnen Esten leidlich verstehen, es sei wie "wenn Oma erzählt".

Die See-Burg Araiši ist die einzige Rekonstruktion einer befestigten Siedlung in Europa aus der Zeit des 9. bis 10. Jahrhunderts: Der lettische Museumspark zeichnet sich durch seine einzigartigen archäologischen Funde aus. Foto: Wacker

Den Bulli wiederum, den zieht es fortan nach Süden. Nach Tartu, der charmanten Universitätsstadt: Der Eintritt in die See-Burg, die einzige Rekonstruktion einer befestigten Siedlung des 9./10. Jahrhunderts in Europa, kostet nur zwei Euro. Ein gutes Stück weiter erwartet uns Vilnius im Südosten Litauens, und damit die größte Altstadt in Zentral- und Osteuropa. Sie hat ein ganz besonderes Flair, erinnert an die alten Städte Italiens.

Zwischen Barockgebäuden trifft baltisches Handwerk auf die Leichtigkeit Südeuropas. Für Vilnius sollte man sich lieber eine Stunde mehr einplanen - für Kaunas aber auch. Man kann sich die Zeit leicht ansparen, belässt man es im Falle von Trakai bei einer Stippvisite: Die über ihrem See schwebende Wasserburg ist zwar zu Recht ein Postkartenmotiv, doch leidet der Ort massiv unter dem Touristentrubel. Welch Kontrast zu den oft menschenleeren Straßen des Baltikums!

Trubel gibt es auch 150 Kilometer nordwestlich von Kaunas, doch längst nicht so überbordend, auch weil es am "Berg der Kreuze" friedlicher zugeht: Zwar handelt es sich bei diesem nationalen Wallfahrtsort nahe Šiauliai eher um einen Hügel, doch das ändert nichts am starken Symbol gegen die kommunistische Herrschaft in Litauen, die die vielen tausend Kreuze mehrfach zerstören ließen, und den Berg selbst zu einem Manifest der Litauer machten. Heute kann jeder Besucher für einen Euro ein hübsches Holzkreuz im Besucherzentrum kaufen und aufstellen, der Berg selbst kostet keinen Eintritt: Daumen hoch!

Diese Geste der Freundlichkeit wird indes auch unserem Bulli immer wieder zuteil, der mit seiner rot-weißen Lackierung allenthalben für Aufsehen sorgt, gerade in den kleinen Städten und Dörfern abseits der Autobahn. Über die könnte man in zwei Stunden von Kaunas nach Klaipeda brettern. Das aber sollen andere machen, wir mäandern lieber an der litauischen Südgrenze entlang, hier grenzt Europa wieder an Russland, an Kaliningrad nämlich, jener russischen Exklave an der Ostsee, zu der auch knapp die Hälfte der Kurischen Nehrung gehört, jener Landzunge aus Sand, die die Natur vor das Haff geschoben hat.

Das Haff, in das auch die Memel mündet, die immer wieder zu einem Bad einlädt, hat heute nur noch bei Klaipeda einen Zugang zum offenen Meer, das Naturwunder steht längst unter strengem Schutz, von der Unesco als Weltkulturerbe geadelt. Einen perfekten Blick auf Nehrung und Haff hat man von Vente aus.

Wer auf die Landzunge will, der muss entweder über Kaliningrader Gebiet anreisen - oder ab Klaipeda die Fähre nehmen, die hier quer über den Hafen verkehrt. Wer sich das hingegen sparen will, der versüßt sich die letzten Stunden vor der Abreise mit langen Blicken auf das "Naturwunder Nehrung", das man eine Weile später auch vom Deck der DFDS-Fähre wieder erblickt. Und so, wie uns die Nehrung Tage zuvor - wie viele eigentlich, ich weiß es nicht mehr - begrüßt hat, so verabschiedet sie uns: würdevoll.

Wobei: Wenn man sich die 98 Kilometer lange Nehrung aus der Vogelperspektive anschaut, dann hat sie ein bisschen was von einer Hand, die zu sagen scheint: "Kommt doch bald mal wieder, Ihr und Euer Bulli. Ihr seid willkommen." Ja, das haben wir gespürt. Wir waren hier willkommen. Wohl kaum zum letzten Mal …