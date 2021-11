Ein medizinischer Angestellter (M) steht in der Intensivstation des Krankenhauses Lyon-Süd in Pierre-Benite hinter einem Patienten, der mit dem Coronavirus infiziert ist. Foto: dpa

Protokolliert von Marcus Imbsweiler

Region. Wie Ärzte und Pflegende aus der Region die Corona-Monate erlebt haben: Über Unsicherheit und Wut, Anspannung und Überlastung aber auch mehr Zusammenhalt auf den Stationen.

Erste Kontakte

Benjamin:An meinen ersten Covid-Patienten kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war eine Frau Anfang 80, relativ fit, nur etwas Bluthochdruck, ansonsten keine Vorerkrankungen. Im Nachhinein ein klassischer Verlauf: Sie hatte Fieber, etwas Atemnot, die Infektion war schon nachgewiesen – und sie hat sich innerhalb von fünf Tagen so verschlechtert, dass sie keine Luft mehr bekam. Ohne zusätzlichen Sauerstoff hatte die wirklich desaströse Werte. Mit Sauerstoff ließ sie sich auf gute Werte bringen, aber das Atmen fiel ihr so schwer, dass sie es aufgrund drohender Erschöpfung selbstständig kaum durchgehalten hätte. In meinem Dienst haben wir gesagt, wir versuchen es mit Inhalieren, mit zusätzlich Sauerstoff und maschineller Atemunterstützung – aber als ich nach dem Wochenende wieder zur Arbeit kam, war die Patientin intubiert und lag im künstlichen Koma.

Hintergrund DAS PROJEKT "Ganz nah dran" ist ein Rechercheprojekt des Heidelberger Autors Marcus Imbsweiler. Im August und September 2021 hat er mehrere Ärzte und Pflegekräfte zu ihren Erfahrungen während der Corona-Pandemie befragt. Die vom Landesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst geförderte Arbeit, aus der wir Auszüge drucken, [+] Lesen Sie mehr DAS PROJEKT "Ganz nah dran" ist ein Rechercheprojekt des Heidelberger Autors Marcus Imbsweiler. Im August und September 2021 hat er mehrere Ärzte und Pflegekräfte zu ihren Erfahrungen während der Corona-Pandemie befragt. Die vom Landesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst geförderte Arbeit, aus der wir Auszüge drucken, wird in ihrer endgültigen Form auf www.marcus-imbsweiler.de einsehbar sein. Dort findet sich bereits eine literarische Umsetzung des Stoffs, das Solostück fürs Theater "In besten Händen", das auf dem Material der Interviews beruht. Die Protagonisten:Georg (47), Leitender Oberarzt in einem Allgemeinkrankenhaus; Matthias (52), Krankenpfleger, stellvertretender Stationsleiter in der Geriatrie; Benjamin (31), Assistenzarzt Anästhesie und Intensivmedizin und Notarzt; Jürgen (45), Oberarzt in einer Lungenfachklinik; Valerie (29), Pflegefachkraft auf einer Intensivstation. Anonymisiert: Aus Gründen des Personenschutzes wurden die Namen der Interviewten geändert; die wahren Identitäten sind der Redaktion bekannt.

[-] Weniger anzeigen

Jürgen: Einer unser ersten Corona-Patient war aus Frankreich. Wir hatten insgesamt vier, aus Colmar und Mulhouse. Die wurden unter großem Aufwand, beatmet und in Vollschutz, zu uns verlegt. Von denen haben es drei geschafft, einer nicht.

Matthias: Bei uns lagen hauptsächlich Verdachtsfälle. Eine Zeit lang haben wir die Station um acht Zimmer für Neuzugänge erweitert. Dort sind wir nur mit Vollschutz hinein. Wir wussten ja erst nicht, sind die infektiös oder nicht. Bei jeder Kleinigkeit, ob ein Patient aufs Klo musste oder ob man einen Kaffee hineinbrachte, musste man Schutzkleidung anlegen, Kittel, Mundschutz, Haube, Brille, Handschuhe sowieso.

Materialprobleme

Matthias: Schwierig war die Sache mit der Schutzkleidung. Am Anfang war einfach nichts da! Material wurde bewacht wie Fort Knox. Nachts kamen die Lieferungen, und ein Wachdienst hat dafür gesorgt, dass nichts geklaut wurde.

Valerie: Das Material wurde anfangs zurückgehalten, wurde erst im Ernstfall ausgegeben.

Georg: Du packst neue Masken aus, auf denen steht KN 95, also äquivalent zu FFP2, und gleichzeitig steht auf jeder Maske "not for medical use". Dann beschwert man sich und bekommt die Antwort, das sei vom Land so abgesegnet. Das war dann maximale Verunsicherung in einer Zeit, wo die Angst einfach noch groß war.

Schutzmaßnahmen

Valerie:Du hast einen Plastikkittel, unter dem du ordentlich schwitzt, eine FFP3-Maske, eine Schutzbrille oder Visier und eine OP-Haube. Wir trugen immer zweifach Handschuhe, auch aus dem Grund, dass man nicht mehr gut in sie reinkommt, weil man ja schwitzt und sich desinfiziert. So konnte man nach Einsatz die obere Lage Handschuhe wegschmeißen und eine neue überziehen. Außerdem hatten wir, wenn wir zwischen den Patienten im Zimmer wechselten, eine zusätzliche Schürze an. Das war definitiv ein riesiger Plastikverbrauch.

Matthias: Es ist halt eine wahnsinnige Materialschlacht. Du denkst dann nicht mehr darüber nach. Am Schichtende ist der Mülleimer sowieso voll, dann wird halt noch ein Kittel mehr weggeschmissen. Es muss ja schnell gehen.

Szenen aus dem Corona-Alltag in Kliniken: Viele Betroffene rufen noch selbst den Krankenwagen, in der Klinik geht es ihnen dann rapide schlechter. Sie müssen auf Intensivstationen und mit Sauerstoff versorgt werden – und nicht wenige Infizierte versterben. Die Pflegenden sind ihre letzten Begleiter. Foto: dpa

Arbeitsalltag

Benjamin: Früher hatten wir nie Patienten mit einem so schweren Lungenversagen, dass man sie auf den Bauch drehen musste – und jetzt wurde jeder Patient 16 Stunden auf den Bauch gelegt, acht Stunden auf den Rücken und dann wieder zurück.

Valerie:Wir hatten die, die von Anfang an forcierte Atemtherapie brauchten: Atemmasken oder High Flow-Techniken.

Jürgen: Viele unserer Patienten hingen an der Lungenmaschine. Und wenn von denen einer 160 Kilo wiegt, muss man den ja trotzdem drehen, und zwar alle ein bis zwei Stunden. Da brauchst du schon mal sechs Personen, alle in Schutzkleidung – das ist ein Riesenaufwand.

Valerie: Bei manchen Patienten stand man vier Stunden im Zimmer, wurde ausgelöst, konnte eine halbe Stunde Pause machen und ist anschließend wieder für vier Stunden hineingegangen. Pro Zimmer lagen bei uns zwei Patienten.

Jürgen: Auf der Intensivstation haben wir generell Personalmangel. Die Schutzmaßnahmen kosten wahnsinnig viel Zeit. Den Aufwachraum über Nacht zu betreiben, erforderte natürlich auch mehr Personal.

Kontaktbeschränkungen

Matthias: Bis in den März hinein war alles relativ normal, dann kam das Besuchsverbot, und das war dramatisch. Gerade ältere Patienten sind darauf extrem angewiesen – wir auch! Natürlich nerven Besucher hin und wieder, aber sie sind eine unglaublich wichtige Unterstützung, seelisch vor allem. Wenn man sagen kann, heute Nachmittag kommt Ihr Sohn, Ihre Tochter zu Besuch, dann beruhigt das viele. Und auf einmal hieß es, das sei alles nicht mehr möglich.

Jürgen: Aber es hatte auch Einfluss auf die Pflegeteams; die waren plötzlich eine Art Familie für die Patienten.

Benjamin: In dieser Phase haben wir täglich mit Angehörigen telefoniert, die nicht auf die Intensivstation durften.

Matthias: Einmal brachte ich einen Patienten mit unklarem Befund zum CT, wir beide in Vollschutz, und als wir wieder in seinem Zimmer waren, sagte er: Da war doch eben meine Tochter. Und tatsächlich war die bis in die Eingangshalle gekommen, aber weiter halt nicht. Und dort hatten sie sich kurz gesehen. Das tat mir im Nachhinein richtig leid, dass ich das nicht bemerkt hatte und ihm so keine Gelegenheit geben konnte, ein paar Worte mit ihr zu wechseln, wenigstens aus der Entfernung. Der Mann war davor schon drei Wochen in einem anderen Krankenhaus gewesen und bei uns auch noch einmal zwei Wochen isoliert und konnte nur telefonieren.

Extremsituationen

Benjamin: Bei uns haben es von den Corona-Patienten auf Intensivstation nur etwa ein Drittel gepackt.

Georg: Wenn die Leute im Sterben lagen, haben wir immer versucht zu gewährleisten, dass die Angehörigen noch einmal kommen und sich verabschieden können. Natürlich mit Vollschutz und all dem Kram.

Georg: Ein Angehöriger bat uns, ein letztes Foto von der Hand des Patienten zu machen, um nicht das aufgedunsene Gesicht des Kranken sehen zu müssen.

Psychische Auswirkungen

Benjamin: Diese Unsicherheit war durch die Bank da. Auch weil es von Tag zu Tag unterschiedliche Regeln gab. Die Putzkräfte zum Beispiel wussten gar nicht mehr, wie sie ihren Müll entsorgen sollten. Dann die Frage, wie man die Patienten adäquat behandelt: Woran orientiert man sich? Wie wählt man die Beatmungsparameter? Muss ich zusätzlich eine Antibiose geben? Wie stelle ich den Kreislauf ein? Da war eine Menge Unsicherheit. Auch auf Seiten der anderen Patienten: Die hatten Bedenken, Ängste, sich mit Corona zu infizieren. Hinzu kamen Fake News. Da war es manchmal schwierig zu kommunizieren.

Georg: Im Team hat das zu großen Reibereien geführt. Alle, auch ich, wurden extrem dünnhäutig. Und das hat Spuren hinterlassen. Wenn man in den Medien hörte, die Teams brauchen mal Luft; genau das habe ich erlebt. Die psychische Belastung war für einige zu groß. Es sind Leute aus dem Beruf herausgegangen, weil sie gesagt haben, das halte ich nicht mehr aus.

Jürgen: Das hörte ja zu Hause nicht auf. Da gab es ja auch die Unsicherheit, den Lockdown, man konnte seinen Freizeitaktivitäten nicht nachgehen.

Valerie: Die Familie meines Partners hat uns ab dem Zeitpunkt, als wir Corona-Patienten auf Station hatten, gebeten, nicht mehr zu kommen.

Matthias: In der Anfangsphase war das private Umfeld ziemlich angespannt, allein durch den Lockdown. Dafür gab es im Team einen unheimlichen Zusammenhalt, befeuert durch die Zustimmung in der Bevölkerung, die plötzlich die Pflege wertgeschätzt hat. Wir waren auch froh, dass wir arbeiten konnten. Die allermeisten von uns gehen ja gerne zur Arbeit und machen den Beruf aus Überzeugung.

Valerie: Ich hatte das Gefühl, dass vor allem am Anfang eine große Bereitschaft da war einzuspringen. Bei uns waren gefühlt weniger krank als sonst. Man hat sich gegenseitig geholfen, das war schön zu sehen. Wenn du mal gerade draußen warst und dachtest, jetzt trinke ich was, und dann klingelte es, hat jemand für dich den Gang übernommen. Auf der anderen Seite haben wir Aufgaben der Ärzte übernommen, dass die nicht wegen einer Kleinigkeit ins Zimmer müssen.

OP-Verschiebungen

Georg: Bei uns gab es einen Riesenstau an Operationen. Viele Menschen sind aus Angst nicht zum Arzt gegangen – bis heute ist das so. Ich habe selten so extreme Stadien von Blinddarmdurchbrüchen gesehen. Eine Menge von Todesfällen in diesen anderthalb Jahren ist sicher dadurch entstanden, dass sich vor allem ältere Menschen nicht in die Klinik getraut haben.

Matthias: Alles, was warten konnte, wurde verschoben.

Jürgen: Covid-Patienten liegen halt über Monate auf einem Intensivbett. Man kann nicht einfach sagen, ich verschiebe jetzt alles auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Es gibt auch den betriebswirtschaftlichen Aspekt: Wenn keine Operationen stattfinden, entgeht den Kliniken Geld. Es gab glücklicherweise schnell die Hilfsfonds.

An der Lungenmaschine

Jürgen: Die Ecmo ist ein Lungenersatzverfahren. Da hängt der Patient 24 Stunden am Tag an der Maschine, mit zwei fingerdicken Schläuchen im Körper, durch die pro Minute fünf Liter Blut außerhalb des Körpers fließen, um es mit Sauerstoff anzureichern, weil das die Lunge nicht mehr geschafft hat. Wie bei einer Dialyse: Das Blut geht raus aus dem Körper, das Kohlendioxid wird entzogen, Sauerstoff zugeführt. Einer unserer ersten Patienten – 52, leichtes Übergewicht, keine relevanten Vorerkrankungen – hing sehr lange an der Ecmo, über 100 Tage. Er war wach, hatte immer wieder Sauerstoffmangel, wir haben ihn trotz Lungenersatzverfahrens jeden Tag aus dem Bett geholt, er hat viel mit der Familie gesprochen. Irgendwann kam es zu einer Komplikation und er verstarb, aber er war bis zu diesem Moment wach und ansprechbar. Alle anderen Organsysteme haben funktioniert – nur die Lunge hat nichts gemacht.

Georg: Die Erkrankung sorgt dafür, dass sich das Lungengewebe umbaut. Es findet kein Gasaustausch mehr statt, es wird kein Sauerstoff ins Blut abgegeben und umgekehrt kein Kohlendioxid in die Lunge abtransportiert – am Ende sieht die Lunge aus wie eine Leber. Wenn dieser Umbauprozess zu weit fortgeschritten ist, ist er auch irreversibel. Da bleibt im Extremfall nur die Transplantation der Lunge.

Jürgen: Allerdings gibt es auch einzelne Fälle, wo dieser Umbau zumindest teilweise rückgängig gemacht werden konnte. Wir hatten eine 65-jährige Patientin, die nach einer Lungenembolie recht lange bei uns an der Ecmo hing. Ihre Lunge, das sah man auf dem Röntgenbild, schien komplett zerstört. Da hatten wir die Hoffnung schon verloren. Wenige Tage danach hat sie sich wieder verbessert, und nach zwei bis drei Wochen hat sie sich komplett erholt. Warum, weiß man nicht.

Die Krankheit

Georg: Vor allem in der dritten Welle zeigte sich, dass Corona anders ist. Da hatten wir diese Patienten mittleren Alters ohne Vorerkrankung. Manche von den Jüngeren kommen mit unklaren Symptomen, Durchfall zum Beispiel. Und dann stellt man fest, dass die Sauerstoffsättigung nur bei 80 Prozent liegt. Aber Atemnot haben sie angeblich nicht. Einer unserer jüngsten Patienten zuletzt hat regelrecht randaliert, weil es ihm subjektiv gut ging. Irgendwann musste er intubiert werden und an die Ecmo. Wenn die Luft im Körper derart dünn wird, sind die Gedankengänge auch nicht mehr so klar. Jede andere Lungenerkrankung geht mit massiver Atemnot einher – Covid nicht unbedingt.

Benjamin: Solche extremen Verläufe, dass man an dem einen Tag noch mit einem Patienten gesprochen hat, der dann zwei Tage später beatmet wurde, kannte ich bisher nicht.

Valerie: Da rufen Patienten selbst noch den Rettungsdienst, treffen bei uns mit nicht-invasiver Beatmung ein, werden hier sofort intubiert und kommen innerhalb einer halben Stunde an die Ecmo. Dass es so schnell geht, habe ich noch nie erlebt. Bei Corona ist es eher so eine Fifty-fifty-Sache: Entweder du hast milde bis keine Symptome, oder dir geht es richtig schlecht. So ein bisschen ganz oder gar nicht.

Reaktionen der Bevölkerung

Jürgen: Ich habe totales Verständnis für diejenigen, die zu Hause Probleme hatten, mit geschlossenen Schulen und Kitas und der Angst um den Job. Aber wir haben genau das andere Extrem erlebt: dass die Leute vor unseren Augen in der Klinik sterben, und wir hatten anfangs keine Waffen gegen diese Krankheit. Da gab es eine riesige Diskrepanz in der Wahrnehmung.

Benjamin: Ich habe diese Leute nie verstanden, die gesagt haben, jetzt öffnet doch mal. Es hat mich auch geärgert, wenn ich gehört habe, dass manche ihre Maske nicht tragen wollten oder in Geschäften herumdiskutiert haben, weil es eine maximale Personenanzahl gab. Auf der anderen Seite gab es die, die geklatscht haben, dankbar waren. Aktuell frage ich mich, ob überhaupt etwas von dieser Wertschätzung bleibt …

Georg: Diese Schizophrenie war schwer zu ertragen. Du kommst völlig ausgelaugt und ausgepowert nach Hause und siehst in der Tagesschau Menschen, die in ein Mikrofon schreien: Corona ist nur erfunden! Da fragst du dich selbst, habe ich den Tag nur geträumt?

Jürgen: Ganz oft hatte ich das Bedürfnis zu sagen: Guckt es euch an, wie die Situation in den Kliniken ist. Vielleicht glaubt ihr es dann!

Georg: Zu mir hat nie einer gesagt, hey, ich habe da meine Zweifel, erkläre mir doch mal deine Situation. Diese Offenheit hat mir immer gefehlt. Es gab nur das Leugnen, verknüpft mit seltsamen Theorien.

Kapazitätsgrenze?

Georg: Als die erste Welle nicht so stark war wie erwartet, wurde ja viel berichtet, dass sich das Personal in den Krankenhäusern gelangweilt hätte. Das war mitnichten so.

Benjamin: In der Hochphase war die Arbeit auf Intensivstation kaum zu schaffen, die Betreuung ist einfach zu aufwendig.

Jürgen: Während der ersten Welle waren genug Betten frei, später nicht mehr. Ich erinnere mich daran, dass im Dezember 2020 Coronapatienten aus Heidelberg aufgrund von Bettenmangel in andere Bundesländer verlegt werden mussten. Und das aus einer medizinisch so gut aufgestellten Gegend wie der Rhein-Neckar-Region mit ihren Uni-Kliniken und zahlreichen anderen Krankenhäusern. Da habe ich richtig Angst bekommen. An einem meiner Wochenenddienste hatte unsere Klinik das einzige noch freie Intensivbett der ganzen Region ...

Matthias: Aktuell finde ich die Situation angespannt. Die Hoffnung, dass der Winter entspannter wird als der letzte, habe ich nicht.

Krankheitsfolgen

Georg: Natürlich macht der fehlende Sauerstoff im Blut etwas mit den Leuten: Unterversorgung der Organe, des Gehirns, katastrophale Blutwerte, dazu Symptome wie bei einem Herzinfarkt, weil auch die Herzmuskelzellen unterversorgt sind.

Jürgen: Und dann will man die Leute ja auch wieder ins Leben zurückkriegen, also weg von der Beatmung. Momentan ist es sehr schwer, einen Rehaplatz zu bekommen. Viele Kliniken nehmen gar keine Corona-Patienten, und die, die welche nehmen, sind voll.

Georg: Das flößt mir einen hohen Respekt vor dieser Krankheit ein: Menschen, die gar nicht im Krankenhaus waren und trotzdem Spätfolgen haben. Eine Freundin hatte eine beidseitige Lungenembolie durch Covid, war aber nicht im Krankenhaus. Mittlerweile schafft sie es mit Pausen, eine Flasche Sprudel eine Etage nach oben zu tragen – zwei Flaschen gehen nicht. Sie kann nicht Autofahren, ihr fehlt die Konzentration.

Impfungen

Matthias: Dass ich mich impfen lasse, sobald es die Möglichkeit gibt, war für mich ganz klar.

Valerie: Ich hatte nie Symptome, aber immer Angst beim Schnelltest. Die schnelle Impfung gab da eine gewisse Sicherheit. Wir wurden ja am ersten Tag geimpft, gleich am 27. Dezember.

Matthias: Das Beste war, dass man die Pflegeheime durchimpfen konnte. Diese schrecklichen Meldungen aus Würzburg, aus Bremen, dass da Dutzende gestorben sind – die gab es dann nicht mehr. Es sind immer noch einzelne gestorben, aber diese massiven Ausbrüche waren vorbei. Dann war klar, es gibt eine Rettung.

Georg: Deswegen war für mich die Impfung so wichtig. Auch was die genannten psychischen Herausforderungen im Team betrifft. Man hat sich einfach wieder sicherer gefühlt.

Jürgen: Ich war am 27. Dezember 2020 mit der Impfung dran. Das war der frühest mögliche Zeitpunkt in Deutschland. Ich habe auch keinen Moment überlegen müssen. Natürlich gibt es Komplikationen, aber so ist es in der Medizin, da gibt es nichts ohne Risiken und Nebenwirkungen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass eine Kopfschmerztablette oder eine Blinddarmoperation ein wesentlich schlechteres Risiko-Nutzen-Verhältnis hat als eine Impfung gegen Corona.

Georg: Und der Schutz ist eindeutig sichtbar. Wir haben durch die hohe Durchimpfung im Hochbetagtensegment in der dritten Welle eigentlich keine Aufnahmen aus diesem Bereich mehr gehabt.

Matthias:Ich habe eine Patientin in der dritten Welle gefragt, ob sie schon geimpft sei. Sie meinte: Ach, bei uns kriegt man das nicht. Sie kam halt vom Dorf und dachte, dahin kommt das Virus nicht.

Lehren, Wünsche, Hoffnungen

Benjamin: Ich bin gespannt, was von dem anfänglichen Beifall bleibt: Wird die Bezahlung besser, werden die Arbeitsbedingungen besser, wie wird die Wertschätzung durch die Gesellschaft?

Valerie: Was ich gehofft hatte: dass soziale Berufe stärker anerkannt werden, was zum Beispiel Lehrer und Erzieher leisten. Denn die waren in Schule und Kindergarten ja auch dem Virus ausgesetzt. Dass es da zu einem Umdenken kommt, dass die Leute begreifen, wie wichtig Theater und Konzerte sind – aber dann wurde immer mehr Geld in die Wirtschaft gepumpt.

Matthias:Die Wertschätzung der Pflegeberufe ist insgesamt gestiegen. Es wird jetzt gesehen, was allgemein im Gesundheitssystem geleistet wird. Nur in der Bezahlung schlägt es sich nicht nieder. Die Corona-Prämien haben irgendwie andere bekommen. Es wäre schön, wenn die Leute nicht immer nur schauen würden, wo ist die billigste Krankenkasse oder wie kann man die Lohnnebenkosten senken, sondern dass man sagt, okay, das Gesundheitswesen kostet einfach Geld.

Benjamin: Ich sehe, was Ärzte verdienen und was Pflegekräfte verdienen, ich sehe, was beide leisten, und da gibt es schon eine Ungleichbehandlung. Meiner Meinung nach sollten Pflegekräfte mehr Gehalt bekommen, es sollte in diesem Bereich mehr Personal geben und einen festen Personalschlüssel, auf der Intensiv eine Pflegekraft für maximal zwei Patienten.