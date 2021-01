Von Marion Gottlob und Ingeborg Salomon

Schwetzingen. Lange stand sie im Schatten ihres Mannes, des Kurfürsten Carl Theodor. Doch zu ihrem 300. Geburtstag an diesem Sonntag richten sich die Augen endlich auf Elisabeth Auguste. Dank intensiver Forschungen hat sich das Bild der Kurfürstin in der Wissenschaft verändert – und langsam erhält Elisabeth Auguste auch beim Laien-Publikum mehr Anerkennung. Die RNZ befragte dazu die Schwetzinger Historikerin Susan Richter, Professorin an der Universität Kiel, und den Kunsthistoriker Wolfgang Schröck-Schmidt von den Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in Schwetzingen.

Tatsächlich war der Ruf der Kurfürstin Elisabeth Auguste fast 200 Jahre lang nicht der Beste: Sie ist bisher bekannt als eine Frau, die ausschließlich das eigene Vergnügen im Sinn hatte, ohne Rücksicht auf die Finanzen. Auch ihr Liebesleben mit einigen Affären ist kein Ruhmesblatt. Wolfgang Schröck-Schmidt weiß das: "Doch jede Zeit betrachtet und interpretiert das Leben von historischen Ereignissen und Persönlichkeiten neu – das tun wir auch mit Elisabeth Auguste." Ihr Verdienst aus aus heutiger Sicht: "Sie hat dazu beigetragen, dass sich die Kurpfälzer mit der Kurpfalz identifizieren konnten."

So fürstlich lebte Elisabeth Auguste in Schwetzingen: Der Rittersaal im Schloss. Foto: Arnim Weischer

Elisabeth Auguste war früh Vollwaise. Geboren am 17. Januar 1721 im Barockschloss Mannheim wurde sie mit ihren Schwestern Maria Anna und Franziska Dorothea beim Großvater, dem amtierenden Kurfürsten Carl Philip, am Mannheimer Hof erzogen. Ihr Vater, Joseph Karl von Pfalz-Sulzbach, starb 1729, ihre Mutter, Elisabeth von Pfalz-Neuburg, bereits 1728. "Das bedeutete, dass das Mädchen mit den fast überholten Idealen des absolutistischen Standesbewusstseins groß geworden ist", erklärt Schröck-Schmidt. Zu der Kinderschar gehörten damals noch die Pfalzgrafen von Zweibrücken, Christian IV. und Friedrich Michael. Carl Theodor, Vollwaise und später Ehemann von Elisabeth Auguste, kam mit acht Jahren dazu. Obwohl sich Elisabeth Auguste und Carl Theodor von klein auf kannten, war es keine Sandkastenliebe. Im Gegenteil, Elisabeth Auguste soll Friedrich Michael sehr zugetan gewesen sein.

Doch Liebe war kein Kriterium: Elisabeth Auguste heiratete am 17. Januar 1742, ihrem 21. Geburtstag, ihren um drei Jahre jüngeren Cousin Carl Theodor. Es war eine reine Vernunftehe. Die jungen Menschen konnten kaum unterschiedlicher sein. Elisabeth Auguste war lebensfroh und extrovertiert, ihr Ehemann Carl Theodor neigte zu Vorsicht und zeigte sich oft eher zurückhaltend.

Zunächst konnte sich Carl Theodor durchsetzen: Als er die Herrschaft über die Kurpfalz antrat, trat er auch Schulden an. Sparen war angesagt, doch mit der Zeit gerieten diese Vorsätze außer Acht. Denn die Kurfürstin übernahm die Regie. "Es gab ausladende Feste mit Festessen, großen Bällen und Feuerwerk", erklärt Wolfgang Schröck-Schmidt. Vor allem Geburtstage wurden mit Opern-Aufführungen aufwendig gefeiert. Einmal schrieb Elisabeth Auguste: "Wir seynd dahier mitten in gröster Gala begriffen." Im bürgerlich geprägten 19. Jahrhundert verurteilte man die Fürstin für diesen ausschweifenden Lebensstil. Die Kurfürstin stand mit diesem Glanz und Glamour aber auch für die Macht ihres Staates und ihres Ehemannes.

Harmonisch war die Ehe nicht. Als Elisabeth Auguste von einem Gastspiel des Tänzerpaars Buqueton und Rey begeistert war, engagierte sie es in Schwetzingen. Das Duo sagte zu, obwohl es eine Verpflichtung bei Kurfürst Clemens August in Köln bereits gab. Die Kurfürstin bestand auf Schwetzingen, Carl Theodor konnte sich nicht durchsetzen. Es gab reichlich Ärger, und die Verwandten fragten süffisant: Wer hat in dieser Ehe wohl die Hosen an?

Das Kabinett der Herrscherin aus den 1760er Jahren, mit original Ausstattung, Mobiliar und Parkett. Foto: Günther Bayerl.

Elisabeth Auguste hielt die "inneren Geschäfte des Hofes fest in ihrer Hand", bis zur Geburt ihres heiß ersehnten Kindes, Franz Ludwig Joseph. Die 40-Jährige hatte am 28. Juni 1761 eine schwere Niederkunft, der heiß ersehnte Stammhalter war eine Zangengeburt und starb einen Tag später an deren Folgen. Die Kurfürstin erholte sich nur schwer und zog sich auf ihr Schloss in Oggersheim zurück. Als ihr Mann nach München umzog, folgte sie ihm nicht, sondern blieb in der Region. Sie gründete den Elisabethen-Orden, der sich um die Ausbildung von Hebammen bemüht. Am 17. August 1794 starb sie in Weinheim. Wolfgang Schröck-Schmidt: "Sie war eine Landesmutter und blieb ihren Pfälzern treu."

INFORMATION

Symposium und Podcast als Geburtstagsgeschenke

Das Corona-Virus macht auch vor einer 300 Jahre alten Kurfürstin nicht halt. Eigentlich hätte der Geburtstag von Elisabeth Augusta mit einer Matinee am 17. Januar und einem zweitägigen Symposium in Schwetzingen (Palais Hirsch) gefeiert werden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten beide Veranstaltungen auf 18. und 19. Juni verschoben werden. Ein Tagungsband ist derzeit in Arbeit. Veranstalter des Symposiums sind der Kunsthistoriker Wolfgang Schröck-Schmidt und die Historikerin und Prof. Susan Richter. Mehr Infos und Anmeldung unter Handy 0172-6244168 oder unter Email: regionaltouren@aol.com

Das Kurpfälzische Museum in Heidelberg wiederum hat zum Geburtstag einen (bebilderten) Podcast über das schicksalhafte Leben der Kurfürstin produziert. Abrufbar ab Sonntag auf www.museum.heidelberg.de