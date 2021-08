Mittelalterliche Entdeckungstour

Ein Tag in Bad Wimpfen - Blick vom Roten auf den Blauen Turm über die Altstadt von Bad Wimpfen. (Foto: pit)



Das mittelalterliche Städtchen Bad Wimpfen ist nicht zu übersehen: Stolz reckt die einstige Stauferpfalz und Reichsstadt ihr Wahrzeichen, den Blauen Turm, in den Himmel über dem Neckartal. Zwar kann der Turm aktuell wegen Sanierungsarbeiten nicht bestiegen werden, aber es gibt drumherum so viel zu sehen und zu erleben, dass ein Ausflug nach Bad Wimpfen immer lohnt. Am einfachsten: Das Burgviertel und die Altstadt auf eigene Faust erkunden.

Es gibt so viele schöne Gassen und Winkel zu entdecken. Hilfe bietet die Touristinfo entweder mit Stadtführungen oder einer Familien-Entdeckertour, die man sich vorab herunterladen kann – eine Art "Schnitzeljagd" quer durch die Stadt.

Unterschiedliche Themenführungen und diverse Museen sorgen für Abwechslung. Im Sommer besonders wichtig: Am Marktplatz lockt das Eiscafé La Piazza. Da kommt man beim Durchstreifen der Altstadt gerne ein zweites Mal auf ein Eis vorbei.

(www.badwimpfen.de)







Kultstätte?

Ein mystischer Platz im hessischen Odenwald - Verwunschener Ort im Wald: Der Götzenstein im hessischen Odenwald. (Foto: lex)



Ein paar wie hingeworfene Felsen mitten im Wald, umringt von majestätisch hohen Bäumen, die im Wind rauschen: Der Götzenstein bei Mörlenbach im hessischen Odenwald regt die Fantasie an. Was hier vor Jahrhunderten wohl passiert sein könnte? Der Überlieferung nach handelt es sich um eine keltische Kultstätte. Bewiesen ist das aber nicht. Ein paar Hippies aus der Region treffen sich trotzdem regelmäßig hier zu einem launig-friedlichen Beisammensein, hinterlassen kleine Botschaften unter Steinen; ab und an hängen Traumfänger in den Ästen. Der Ort hat Atmosphäre. Der Weg hinauf startet in dem Örtchen Vöckelsbach am Wanderparkplatz "Am Eichenschlag" und führt über verschlungene Pfade, vorbei an idyllischen Pferdekoppeln und einem Teich immer bergauf. Etwas Kondition sollte man mitbringen. Aber man wird mit einem schattig-kühlen Picknickplatz belohnt und die Kinder können begeistert über die Felsen der Kultstätte springen.







Zelten im Garten

Eine Nacht im Freien

Im Bammentaler Freibad haben sie es vorgemacht: Camping geht auch vor der eigenen Haustür. Oder, wer hat, im Garten hinterm Haus. Ganz ohne Gefahr, eine Woche im Dauerregen dazuhocken: Die nächste heiße Augustnacht wird zum Kurztripp in die Kurpfälzer Wildnis. Das alte Dreimann-Iglu aufgebaut, Isomatten raus – und dann mit den Kindern . Das Rascheln im Baum, das Knistern in der Dunkelheit, vielleicht sogar der ferne Ruf eines Nachtvogels sind immer spannend, egal wo man ist. Und wenn das nicht reicht – Gruselgeschichten, bis allen die Augen zufallen! Am nächsten Morgen wartet der gewohnte Frühstückskakao (mit dem schönen Komfort, weder auf Gas kochen noch von Hand spülen zu müssen).







Fluss erleben

Spannende Kanu-Touren auf dem Neckar - Es hilft, die Perspektive zu verändern, um die Natur neu zu entdecken. (Foto: tgo)



Eine neue Perspektive auf die Landschaft des Neckartals und seine Burgen bietet der Blick vom Fluss aus einem Kanu heraus. Gleich mehrere, unterschiedlich lange Touren können vom Odenwald River Camp in Neckargerach aus in Kooperation mit seinem Outdoorpartner "100 % Kanu+Bike" gestartet werden.

Eine gemütliche Tagestour führt von Neckarelz nach Neckargerach, etwa zwei Stunden dauert dagegen die Paddelei von Binau nach Neckargerach. Wer sich erst noch mit dem Kanu anfreunden möchte, kann auch einfach eine "Schnupperstunde" auf dem Wasser verbringen – flussauf und -abwärts – und sich mit dem neuen Gefährt vertraut machen.

Sollte die Erschöpfung nach dem aktionsreichen Tag so groß sein, dass man nur noch die Füße hochlegen und die Arme entspannen will, gibt es die Möglichkeit, nach einem Abend am Lagerfeuer ins Tipi-Zelt zu kriechen. www.odenwald.camp; www.kanu-bike.de. (Es hilft, die Perspektive zu verändern, um die Natur neu zu entdecken.







Zeitreise

Kleine Wanderung zur Dossenheimer Schauenburg - Entdeckt und wieder zum Leben erweckt: Die Schauenburg. (Foto: Alex)



Ob historisch interessiert oder einfach nur Lust auf einen tollen Blick in die Ferne: Die Schauenburg in Dossenheim ist aus vielen Gründen einen Besuch wert. Die Ruine bietet eine gefühlte Zeitreise zurück ins Mittelalter. Gänge und Burggraben stehen allen Besuchern ebenso offen wie der Bergfried.

Vom Wanderparkplatz am oberen Ende der "Schauenburgstraße" geht es in 15 Minuten Gehzeit (mit Kindern gut machbar) hinauf auf die Kuppe des Ölbergs, wo auf etwa 275 Meter Höhe die Burg und ein einzigartiger Blick in die Rheinebene warten.

Übrigens: Die Existenz der Schauenburg ist seit dem zwölften Jahrhundert dokumentiert; danach wurde sie mehrfach um- und ausgebaut, 1460 wurde sie im Rahmen des Pfälzisch-mainzischen Krieges angegriffen. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Burg wieder entdeckt und Stück für Stück zum Leben erweckt.







Ziegen streicheln

Toller Ausflug in den Schwarzacher Wildpark - 400 einheimische und exotische Tiere gibt es zu entdecken. (Foto: Wagner/tgo)



Ein Tagesausflug in den Schwarzacher Wildpark lohnt sich immer. Auf 100.000 Quadratmetern warten mehr als 400 einheimische und exotische Tiere auf menschlichen Besuch. Die Ziegen wollen gestreichelt und gefüttert werden, der Pfau wartet auf Publikum beim Radschlagen und von einem Hochsitz aus lässt sich auch das scheue Rotwild beobachten. Eine Besonderheit des Parks ist die kleine Zebraherde, die sich großer Beliebtheit erfreut. Aber auch die Wildschweine und Dromedare haben ihre Fans. Außerhalb der von Papageien, Sittichen, Finken und Hühnern bewohnten Volieren sorgt ein Nistkastenprojekt für große Artenvielfalt im Park.

Zahlreiche Plätze bieten sich für ein Päuschen an, wer aber nach dem Rundgang und den Spielplätzen noch zu viel Energie hat, kann sich auch auf der angrenzenden Alla-hopp-Anlage noch mal richtig auspowern... www.wildpark-schwarzach.de.







Kalter Vulkan

Abenteuer und Entspannung am Katzenbuckel - Vom Turm aus hat man einen überragenden Rundumblick. (Foto: Philipp Decker)



Und es kommt doch auf die Größe an. Oder zumindest auf die Höhe. Die höchst gelegene Ecke der Region ist nämlich immer einen Abstecher wert. Der Katzenbuckel, 626 Meter hoch in Waldkatzenbach gelegen und schon von weit her auszumachen, ist auch und vor allem im Sommer ein lohnenswertes Ziel. Nicht nur, weil man den Kindern dort von der Geschichte des erloschenen Odenwald-Vulkans erzählen kann und auf dem Lehrpfad rund um den einst so heißen Berg auch wissenschaftlich Fundiertes dazu findet. Die Luft hier oben scheint immer ein bisschen besser zu sein, Durchatmen ist im Hohen Odenwald mehr als nur ein guter Vorsatz.

Mit ein wenig Glück ist man auf den Waldwegen rund um den "Monte Miau" sogar ziemlich alleine unterwegs, die Wahrscheinlichkeit dafür ist am frühen Morgen und am späten Abend natürlich am höchsten. Zu diesen Zeiten ist auch der überragende Aus- und Rundumblick, der sich vom Katzenbuckelturm aus bietet, noch ein wenig beeindruckender. Auch der Katzenbuckelsee bietet eine außergewöhnliche Kulisse, Baden ist aber leider verboten. Wer nach der Tour Hunger hat: Direkt am Parkplatz am Fuße des Katzenbuckels lädt ein Gastronomiebetrieb zur Einkehr ein.







Luther in Worms erleben

Sehenswerte Ausstellung an historischer Stätte

Das Museum der Stadt Worms zeigt noch bis 30. Dezember die große Ausstellung "Hier stehe ich. Gewissen und Protest – 1521 bis 2021". Anlass ist das Jubiläum des Wormser Reichstags von 1521, auf dem sich der Reformator Martin Luther (Luther, gemalt von Lucas Cranach (1529. Foto: www.bridgemanart.com) weigerte, seine Schriften und Thesen zu widerrufen. Luthers Auftritt und dessen Mythos stehen im Mittelpunkt der Ausstellung. Ein weiterer Teil widmet sich der Gewissensfreiheit mit und ohne Luther. Erinnert wird an historische Persönlichkeiten vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart, die für ihre Ideale eintraten und ihre Courage nicht selten mit dem Leben bezahlten. Die abwechslungsreiche Schau verbindet multimediale Präsentationsformen mit traditionellen, ist nicht überfrachtet und bespielt das unvergleichliche Ambiente des Museums im Andreasstift. www.museum-andreasstift.de.







Versteinert

Erdgeschichte to go - Naturwunder und Kletterparadies: Das Felsenmeer im Lautertal. (Foto: dpa)



Felsenmeere gibt es viele, auch an den Hängen des Königstuhls. Doch keines ist so spektakulär (und gut erschlossen) wie das in Lautertal im Odenwald. Von der A5 in Bensheim geht es noch knapp 20 Minuten bis zum Besucherzentrum. Die vier Euro Parkgebühr sind der Eintritt. Das kleine Museum gibt Auskunft über die Entstehung dieses Naturwunders: Riesige Felsblöcke, die sich den Hang herabgießen (Erosion nur das lose Geröll rundherum weggewaschen). Noch spannender ist es, den grauen Strom bergauf zu klettern. Aber Vorsicht, die Spalten sind tief! Unterwegs gibt es allerlei Spuren zu entdecken, die römische Steinmetze hinterlassen haben. Die "Riesensäule" wartet am Ende des Aufstiegs. Warum die fertig behauene Säule dort geblieben ist, weiß man nicht. Aber: Im Heidelberger Schlosshof lassen sich zwei ihrer Schwestern besuchen. Da schließt sich wieder der Kreis zum Königstuhl.







Durch die Reben

Eine kleine Wanderung durch Heidelbergs Stadtteil Rohrbach

Riesling, Sauvignon Blanc oder auch Auxerrois: Obwohl sie als Weinanbaugebiet kaum bekannt sind, bringen die Rohrbacher Hügel im Süden Heidelbergs diverse Rebsorten hervor. Inmitten einer sanft geschwungenen Landschaft, die an die Toskana erinnert, leben auch heute noch drei Winzer vom Weinbau. Damit folgen sie einer alten Tradition: Denn mindestens seit dem Mittelalter werden hier Trauben angebaut, um daraus Wein zu gewinnen. Bereits im Codex des Klosters Lorsch ist die Schenkung eines Rohrbacher Weinbergs im Jahr 766 erwähnt. Mehr Wissen rund um den Weinbau kann man sich selbst erschließen; seit 2013 führt ein Erlebniswanderweg durch die Kulturlandschaft. Tafeln informieren über Rebsorten, Klima und Böden. Der Weg misst acht Kilometer, Einstiegspunkt ist beispielsweise am Soldatenweg an der Haltestelle Rohrbach-Süd. (jul)

