Von Peter Wiest

Am Ende stand das öffentliche Bekenntnis zu einer Krankheit, die für viele Menschen damals als Folge eines lasterhaften und ausschweifenden Lebensstils galt und angeblich nur Homosexuelle betraf. Keine 24 Stunden, nachdem er am 23. November 1991 seine HIV-Erkrankung publik gemacht hatte, erlag Freddie Mercury in London den Folgen einer Lungenentzündung – und versetzte die komplette Rock-Welt in einen Zustand tiefster Trauer und Agonie.

Gerade mal 45 Jahre alt war der Sänger da: Auf dem Höhepunkt einer musikalischen Karriere, die ihn schon zu Lebzeiten zur Ikone gemacht hatte. Am morgigen Sonntag wäre der Rock-Star, der nicht nur mit Songs wie "Bohemian Rhapsody" oder der Hymne "We are the Champions" Musikgeschichte geschrieben hat, 75 Jahre alt geworden.

In Erinnerung geblieben ist Freddie Mercury all denjenigen, die ihn live auf der Bühne erleben konnten, genau so, wie er dort auftrat: Ein Sänger, für den der Begriff "Charisma" zutreffender war als für fast jeden anderen. Außer vielleicht noch Mick Jagger gab es keinen, der bei Live-Konzerten solche mitreißenden, solche oft fast umwerfenden, aber auch musikalisch so hochstehende Performances bieten konnte wie er.

So war es auch bei Konzerten in der Frankfurter Festhalle, wo Queen zwischen 1977 und 1984 nicht weniger als fünf Mal auftraten. Und ganz besonders dann natürlich auch im Juni 1986 auf dem Mannheimer Maimarktgelände, als die Band mit ihrem einzigartigen Frontmann vor zehntausenden vollkommen außer sich geratenen Fans ein unvergessliches Konzert gab: Mit einem am Klavier zaubernden und gesanglich vor Inbrunst fast zerfließenden Mercury bei seiner "Rhapsody", der gleich darauf zum stampfenden und fast zornigen archetypischen Bandleader wurde und in seiner klassischen Pose mit erhobener geballter Faust zeigte, was Rock-Musik tatsächlich alles sein und verkörpern kann: "We are the Champions".

Freddie Mercury hatte viele Gesichter, und nicht nur musikalisch. Geboren wurde er 1946 als Farrokh Bulsara in Sansibar, siedelte mit seiner Familie nach England über und lebte und studierte in London, wo er 1969 den Schlagzeuger Roger Taylor und den Gitarristen Brian May kennenlernte. In deren Band "Smile" wurde er Leadsänger; ein Jahr später schlug mit der Umbenennung der Gruppe die Geburtsstunde von Queen. Auch der Sänger änderte seinen Namen und hieß fortan Freddie Mercury.

Der Rest ist Geschichte: 1973 das Debüt-Album "Queen", das zunächst noch nicht wirklich erfolgreich war. Ein Jahr später "Queen II" und "Sheer Heart Attacks" mit mittelprächtigem Erfolg. Dann Platz 1 mit "A Night at the Opera" und der endgültige auch internationale Durchbruch. Parallel dazu Auftritte vor immer mehr Zuschauern, die sich begeisterten an den immer pompöser und spektakulärer werdenden Shows, welche weitgehend geprägt waren durch Mercurys unglaubliche Bühnen-Präsenz. Einer der absoluten Höhepunkte war der bis heute als einmalig geltende Auftritt von Queen beim Live Aid-Benefiz 1985. Keine zwei Monate nach dem Maimarkt-Konzert folgte im August 1986 im englischen Knebworth-Park vor 120.000 Zuschauern bereits der letzte Live-Auftritt der Band – was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen konnte.

Schlagzeilen machten Queen und insbesondere Freddie Mercury nicht nur mit ihrer Musik, sondern immer wieder auch mit ihrem Lebenswandel mit von übermäßigem Drogenkonsum und sexuellen Ausschweifungen geprägten Partys, wie sie selbst für die damalige "Sex and Drugs and Rock’n‘Roll"-Generation unverhältnismäßig ausschweifend waren. Bereits früh hatte sich Mercury zu seiner Bisexualität bekannt und war unterwegs in der Homosexuellen-Szene in New York, London und oft auch in München, wo er mit der Schauspielerin Barbara Valentin zusammen lebte. Die letzten Jahre vor seinem Tod hatte er dann in London mit Jim Hutton einen festen Lebensgefährten, der ihm auch nach seiner Aids-Erkrankung die Treue hielt.

Musikalisch wandelte Mercury ab 1985 zunehmend auch auf Solo-Pfaden; bereits sein erstes Solo-Album "Mister Bad Guy" war ein Erfolg. Als bekennender Opern-Fan erfüllte er sich 1986 seinen langjährigen Wunsch, mit der Sängerin Monserrat Caballé zusammen zu arbeiten; der Titelsong ihres gemeinsamen Albums "Barcelona" wurde zu einem internationalen Hit. Daneben hatte es mit Queen bereits Mercury-Duette mit anderen Stars gegeben, etwa mit David Bowie ("Under Pressure") oder auch mit Michael Jackson ("There must be more to Life than this").

Nachdem er von seiner Aids-Erkrankung erfahren hatte, setzte Freddie Mercury trotz bereits stark angegriffener Gesundheit die Arbeit mit Queen an deren Album "Innuendo" fort, das im Februar 1991 erschien. Einige Songs sind geprägt davon, dass der Sänger bereits wusste, dass seine Tage bald gezählt sein würden. So auch der wegweisende Hit "The Show must go on" – was seine Band-Kollegen ja bis heute beherzigen, indem sie nach wie vor auf Tour gehen.