Von Steffen Rüth

Sven, in "Feiern" sagst du, "Will wieder spüren, schwitzen und dich berühren". Wann, wo und in welcher Gefühlslage hast du das Stück geschrieben?

Sven Väth: Anfang 2021 in unserem Sommerhaus auf Ibiza. Ich hatte gerade für die Show von Pete Tong auf BBC Radio 1 eine Compilation meiner Höhepunkte aus 20 Jahren "Cocoon Recordings" zusammengestellt, und nun hörte ich mir den Mix laut bei einer Flasche Wein mit meiner Freundin an – und wir fingen an, durch die Nacht zu tanzen. Das war ein total inniger Moment. Am nächsten Morgen wachte ich auf, und mein erster Gedanke war: "Mein Gott, was fehlt mir das alles."

Was macht ein DJ, wenn er nicht arbeiten kann?

Er ist frustriert. Ganz viele Platten, die ich geschickt bekommen habe, wollte ich mir gar nicht erst anhören. Weil ich wusste, dass ich sie eh nicht spielen kann. Irgendwann habe ich intensiv angefangen, zurück zu schauen und mich mit meiner musikalischen Vergangenheit zu beschäftigen. Daraus ist der Plan entstanden, ein Box-Set meiner Songs von 1981 bis 1989 zusammenstellen, "What I Used To Play" heißt das Projekt. Parallel dazu kam mir die Idee, ein Buch zu veröffentlichen.

Was für ein Buch?

Ein opulenter Bildband mit Text, ein klassisches Coffee Table Book. Die Arbeit daran hat sehr viel in mir gelöst und mich in vielerlei Hinsicht gereinigt. Und sie hat den Impuls in mir ausgelöst, gemeinsam mit dem Produzenten Gregor Tresher ein ganz neues Album aufzunehmen.

Auf "Catharsis" hast du also die vergangenen vierzig Jahre deines musikalischen Wirkens kondensiert?

Einerseits ja, andererseits habe ich den Blick beim Schreiben und Produzieren auch ganz klar nach vorne gerichtet. Ich bin nicht der große Nostalgiker, der am liebsten tief in die Kiste greift. Wenn ich auflege, dann am liebsten neue Vinylscheiben. Ich bin ein wacher Mensch, dem es Spaß macht, Neues zu entdecken und seinem Publikum vorzustellen. Dementsprechend ist das Album auch klar dem Dancefloor gewidmet – zumal das Tanzen uns alle verbindet, so verschieden wir ansonsten auch sind.

Denkst du, das mit den Partys und dem Feiern wird wieder?

Ja, davon bin ich überzeugt. Die Leute sind superhungrig. Sie wollen ihre Freiheit genießen, sich umarmen und sich gemeinsam dem Rhythmus und der Ekstase hingeben. Ich glaube, wir werden nicht bloß wieder so feiern wie vor Corona – sondern noch doller!

Kann eine heiße Clubnacht etwas bewirken oder gar reparieren in einer Gesellschaft, in der die Weltanschauungen der Menschen zuletzt ziemlich auseinandergedriftet sind?

Ich denke schon. Ich sehe das, wenn ich auflege, ja selbst. Musik ist der Klebstoff unserer Gesellschaft. Tanzen, sich nah sein, schwitzen, das hat einen spirituellen Wert und verbindet uns. Die Herzensenergie, die speziell bei elektronischer Musik sprüht und geteilt wird, bewirkt sehr viel Positives, das die Menschen mitnehmen in den Alltag.

"Catharsis" hat einen Latin-Einschlag und indische Einflüsse. Was hat dich bei diesem Song inspiriert?

Ein Reiseerlebnis, wie so oft bei mir. 2016 bin ich mit meiner Freundin auf einem Ruderboot den Ganges runtergefahren. Aus der Ferne hörten wir die Glocken, die ich in das Stück eingebaut habe, wir saßen in unserem Boot, die Sonne ging unter, der Vollmond ging auf, es war der Wahnsinn.

Party im gesperrten Straßentunnel, Sven typisch Väth: So ließ es der DJ 1996 in Frankfurt krachen. Foto: dpa

Stammt der Impuls zu "The Cranes Of Gangtey Valley" auch daher?

Nein, das Gangtey Valley liegt in Bhutan. Ich war mit einem Freund dort auf Trekkingtour, er hatte mir die Reise zu meinem 50. Geburtstag geschenkt. Wir sind unheimlich viel gewandert, und irgendwann in diesem Tal angekommen, wo wir mitten drin waren in einem unfassbaren Naturschauspiel. Im Gangtey Valley treffen sich jedes Jahr zur selben Zeit die Schwarzhalskraniche, bevor sie weiter nach Tibet fliegen. Das sind erhabene große Vögel, die einen Wahnsinnssound machen und, bevor sie aufbrechen, genau drei Mal um das Gangtey-Kloster kreisen. Für die Buddhisten ist dieses Spektakel etwas ganz Besonderes.

Wie viel Stolz empfindest du angesichts von 40 Jahren im Zentrum der elektronischen Musik?

Ich bin glücklich darüber, dass ich immer noch so viel Spaß daran habe und dass es mir gelungen ist, erfolgreich zu sein, ohne mich zu sehr dem Mainstream angebiedert zu haben. Ich bin stolz auf das, was ich mir erarbeitet habe, und froh darüber, dass ich mir immer treu geblieben bin und nie durch andere Verlockungen habe verführen lassen. Natürlich bin ich für die junge Generation nicht unbedingt der heißeste Scheiß, aber immer noch schauen mir die Leute fasziniert beim Auflegen meiner Vinylscheiben zu – weil alle sehen wollen, wie ich das mache.