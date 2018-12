Detailaufnahme der Krippe, vor der Joseph Mohr und Franz Xaver Gruber "Stille Nacht" am 24. Dezember 1818 in der Oberndorfer St. Nicola-Kirche sangen. Sie ist im Museum Innviertler Volkskunst der Stadt Ried ausgestellt. Foto: Veit-Mario Thiede

Von Veit-Mario Thiede

Oberndorf. "Es war am 24t. Dezember des Jahres 1818, als der damalige Hülfspriester Herr Josef Mohr bei der nun neu errichteten Pfarr St. Nicola in Oberndorf dem Orgeldienst vertretenden Franz Gruber (damals zugleich auch Schulleiter in Arnsdorf) ein Gedicht überreichte, mit dem Ansuchen eine hierauf passende Melodie für 2 Solo-Stimmen sammt Chor und für eine Guitarre-Begleitung schreiben zu wollen. Letztgenannter überbrachte am nämlichen Abend noch diesem Musikkundigen Geistlichen seine einfache Composition, welche sogleich in der heiligen Nacht mit allem Beifall produziert wurde."

So steht es in Franz Xaver Grubers (1787-1863) "Authentischer Veranlassung", die er 1854 verfasste. Bis dahin war nicht bekannt, dass er und Joseph Mohr (1792-1848) die Autoren des durch Tiroler Sängergruppen, deutsche Auswanderer sowie katholische und evangelische Missionare in die ganze Welt getragenen Weihnachtshits waren. Die auf Mohrs 1816 in Mariapfarr verfasstem Gedicht basierende Komposition war ursprünglich ein reines Kirchenlied, das bald im Familienkreis unterm Christbaum erklang. Inzwischen wird das zum Unesco-Weltdokumentenerbe auserkorene Lied in 300 Sprachen sowie unzähligen Neuinterpretationen angestimmt.

Eine Nähe zu ihm reklamieren dreizehn "Stille-Nacht-Gemeinden" für sich, weil in ihnen der Hilfspfarrer und spätere Vikar Mohr oder der Lehrer, Mesner, Chorleiter und Organist Gruber gewirkt haben. Diese im Salzburger Land, in Oberösterreich und Tirol liegenden Gemeinden haben Gedenkstätten und Museen eingerichtet. Neun zeigen zum 200-Jahr-Jubiläum von "Stille Nacht" eine "dezentrale" Landesausstellung.

Grubers Autograph des Liedes, um 1860. Ausgestellt im Salzburg Museum der Stadt Salzburg. Foto: Veit-Mario Thiede

Joseph Mohr kam als drittes von vier unehelichen Kindern der Strickerin Anna Schoiber in Salzburg zur Welt. Das dortige Salzburg Museum wartet mit einer umfangreichen Schau auf. Gemäß der sechs Strophen von "Stille Nacht" ist sie in sechs Abteilungen gegliedert. Zumeist werden nur die erste, zweite und sechste Strophe gesungen. Präsentiert werden historische Tonträger und Abspielgeräte, deren Stille-Nacht-Darbietungen man über Kopfhörer lauschen kann. Ins Filmgeschäft stieg das Lied 1910 ein. Auch Kitsch, Kommerz und Politik geraten ins Blickfeld. Das Beste aber kommt zuletzt: Zwei Handschriften mit den Noten und dem Text des Liedes. Die eine verfasste Mohr um 1820. Die andere brachte Gruber um 1860 zu Papier.

Während von Mohr nur diese eine Niederschrift des Liedes bekannt ist, sind von Gruber mehrere Versionen überliefert. Sie sind zusammen mit Briefen, Tagebüchern, Musikinstrumenten und Alltagsgegenständen aus Grubers Nachlass im Stille-Nacht-Museum von Hallein ausgestellt, das ehemals sein Wohnhaus war. In Hallein verbrachte der dreimal verheiratete Gruber seine letzten Lebensjahrzehnte. Attraktionen des Museums sind die Gitarre, auf der Mohr "Stille Nacht" spielte, und Grubers in drei Fassungen erhaltene "Authentische Veranlassung".

Vor Grubers Richtigstellung galt "Stille Nacht" als Tiroler Volkslied. Die Zillertaler Sängerfamilien Strasser, Rainer und Leo machten es auf ihren Konzerttourneen durch Europa und Nordamerika berühmt. In ihr Repertoire war es durch den in Kapfing bei Fügen ansässigen Orgelbauer Karl Mauracher gelangt, der mit Gruber bekannt war. Im Schloss Fügen stellt die Sonderschau "Klang der Alpen" das Wirken der Sängerfamilien vor. Auch in der Dauerschau des Fügener Museums in der Widums-pfiste stehen sie im Blickpunkt. Es beherbergt die mit 689 Exemplaren weltgrößte Sammlung von Stille-Nacht-Schallplatten. Viele kann man sich anhören, etwa "Verschärfte Weihnachten!" von Kraftzwerg oder eine Reggae-Version von The Tamlins & Trinity.

Der weltumspannenden Wirkkraft des Liedes ist der Friedensweg in Grubers Geburtsort Hochburg-Ach gewidmet. Seine sechs Stationen sind mit Bronzeskulpturen ausgestattet, die Hubert Flörl entworfen hat. Die ersten fünf symbolisieren je einen Kontinent und präsentieren eine Strophe des Liedes. An der vor dem Franz Xaver Gruber-Gedächtnishaus eingerichteten sechsten Station ersteht eine abstrahierte Skulpturengruppe. Sie stellt Gruber und Mohr dar, die Arm in Arm der Madonna und dem Jesuskind die letzte Strophe ihres Liedes vortragen: "Durch der Engel Halleluja / Tönt es laut bei Ferne und Nah / Jesus der Retter ist da!"

Mit dem Hilfspriester Mohr befreundete sich Gruber 1817 in Oberndorf, wo er den Kantoren- und Organistendienst an der St.-Nicola-Kirche versah. In der Kirche hatte "Stille Nacht" im Anschluss an die Christmette von 1818 Premiere. Zu Mohrs Gitarrenbegleitung sangen es die beiden Freunde vor der Krippe. Die rund 100 Krippenfiguren sind erhalten. Frisch restauriert gehören sie zu den Prunkstücken des Museums Innviertler Volkskunst der Stadt Ried.

An der Stelle der wegen Hochwasserschäden abgetragenen St.-Nicola-Kirche steht die 1937 eingeweihte Stille-Nacht-Kapelle. Das Relief vom Altaraufsatz des kleinen Bauwerks zeigt Maria und Joseph bei der Anbetung des Kindes: "Alles schläft; einsam wacht / Nur das traute heilige Paar. / Holder Knab im lockigen Haar, / Schlafe in himmlischer Ruh!" Vor der Oberndorfer Kapelle bilden alljährlich an Heiligabend Tausende von Menschen eine internationale Gemeinde, die "Stille Nacht! Heilige Nacht!" singt. Wer aber seinen Gesang in alle Welt hinaustragen will, ist im nahen Stille-Nacht-Museum am richtigen Ort. Dort ist nämlich Stille-Nacht-Karaoke im Angebot. Das Lied, das man etwa mit Elvis Presley oder den Toten Hosen anstimmen kann, wird aufgenommen und lässt sich anschließend per Mail versenden.

Info: Die dezentrale Landesausstellung "200 Jahre Stille Nacht! Heilige Nacht!" läuft bis zum 3. Februar. Kombiticket: 18 Euro. www.stillenacht.com. Das "Buch zum Lied" (Pustet) kostet in der Ausstellung 16,90 Euro, im Buchhandel 29 Euro.