Frau Batiashvili, wie schaffen Sie es, in diesen unruhigen Zeiten zur Ruhe zu kommen?

Lisa Batiashvili: Seit Ausbruch des Krieges bin ich noch nicht zur Ruhe gekommen, weil dieser Stress mich sehr belastet. Meine Verbindung zur Ukraine geht zurück in meine Kindheit. 1989 habe ich an einem Wettbewerb in Odessa teilgenommen. Seit der Annexion der Krim versuche ich, meine Solidarität mit der Ukraine auszudrücken und die Wahrnehmung für dieses Thema in der Gesellschaft zu schärfen. Ich habe ein paar Menschen erreicht, aber insgesamt war es ein einsamer Kampf.

Sie haben Wladimir Putin schon lange vor dem Überfall auf die Ukraine einen Kriegsverbrecher genannt...

2008 gab es bereits den russischen Einmarsch in Georgien. Wir hatten das Glück, dass der Krieg nur fünf Tage dauerte und der Schaden nicht so immens war wie in der Ukraine. Wir mussten Putin einen Teil unseres Landes opfern. Mit dieser Destabilisierung hatte er sein Ziel erreicht. Die Ukraine ist aufgrund ihrer Größe ein noch wichtigeres Land als Georgien für ihn. Er bestraft sie, weil sie im Februar 2014 eine heldenhafte Revolution gegen Wiktor Janukovytsch entfacht hat. Eine Million Menschen standen mitten im Winter in den Straßen und auf dem Maidan und wollte nicht mehr nach Hause. Nach viel Blutvergießen ist es ihnen gelungen, sich von diesem System zu befreien. Heute bestraft Putin die Ukrainer immer noch. Wer die Macht hat, in solch einem großen Land wie Russland alles selbst zu entscheiden, muss zwangsläufig verrückt werden, und solche Taten begehen.

ZUR PERSON Elisabeth "Lisa" Batiashvili wurde 1979 in Tiflis (Georgien) als Tochter eines Geigers und einer Pianistin geboren. Sie studierte in Hamburg und München. 2011 erhielt sie den Echo Klassik, 2015 wurde sie von Musical America zur Instrumentalistin des Jahres gekürt. Sie lebt in München und spielt eine Joseph Guarneri "del Gesu" Violine aus dem Jahre 1739, eine Leihgabe eines privaten Sammlers in Deutschland. Mit ihrer Stiftung (www.lisabatiashvili-foundation.org) unterstützt sie begabte Musiker aus Georgien.



Warum hat es nach dem Überfall Russlands auf Georgien, der Annexion der Krim und der Bombardierung Syriens keine flächendeckenden Proteste gegen Putin gegeben?

Mit dieser Frage lebe ich seit Jahren. Jetzt wachen die Leute endlich auf und protestieren, aber eigentlich ist es schon zu spät. Uns war nicht bewusst, zu welchen Taten dieser Mensch fähig ist. Die ganze Gesellschaft – die Politiker, die Geschäftsleute, die Sportler, die Musikwelt – hat dafür gesorgt, dass Putin so mächtig geworden ist, weil sie zu sehr mit ihm vernetzt war. Die Ukraine schützt gerade unsere Werte und muss auch für unsere Fehler büßen. Wir haben diesem tollen Land nicht rechtzeitig die Chance gegeben, Teil unserer großen europäischen Familie zu sein. Frau Merkel hat das Thema immer verschoben, weil sie auch Angst vor Putin hatte.

"Wenn man irgendwo hinkommt, wo es keinen Krieg gibt, dann ist das schon ein ganz großes Glück", lautet ein Satz von Ihnen. Wird eine friedliche Welt eine Utopie bleiben?

Naja, wir haben es bis vor kurzem geschafft, für viele Jahre in Westeuropa keinen Krieg gehabt zu haben. Leider ist der Mensch alles andere als perfekt. Seine böse und habgierige Seite ist ein Problem. Unser Erinnerungsvermögen greift zu kurz. Die Geschichte gibt uns Signale, aber wir reagieren nicht darauf, weil wir vieles verdrängen oder denken, dass es jetzt anders ist. Jeder von uns ist generell sehr mit seinem eigenen Leben beschäftigt. Wir haben uns zwei Jahre lang mit keinem anderen Thema beschäftigt als Corona. Auf einmal merken wir, dass es noch viel gefährlichere Probleme gibt. Putin hat diese Zeit genutzt. Er kann die Menschen im Westen gut einschätzen. Wahrscheinlich kennt er uns besser als wir ihn.

Aber sein "Brudervolk" in der Ukraine scheint er nicht so gut zu kennen...

Das ist für Putin eine Überraschung. Er hatte gehofft, dass er innerhalb von 24 Stunden das Land einnimmt und die Ukraine kapituliert. Aber wahrscheinlich hat er genug militärische Reserven, um das Land außer Kontrolle zu bringen. Momentan sind wir in der Situation, dass wir die Ukraine opfern, wenn wir nicht eingreifen. Sie wird es aus eigener Kraft nicht schaffen. Wir haben uns womöglich mit diesem Gedanken schon abgefunden, weil wir einen Weltkrieg unbedingt vermeiden wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob Putin sich noch an irgendetwas hält. Dieser Mann hat entschieden, den Weg bis zum Ende zu gehen. Weil er weiß, dass er in jedem Fall ein sehr großes Problem hat. Er wird mit Sicherheit vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden.

Vielleicht kann sein engster Kreis ihn noch stoppen.

Das wäre die beste Lösung. Aber auch das Volk hat eine Stimme. Ob die Menschen in Russland überhaupt bereit sind, gemeinsam diesen Mut aufzubringen trotz drohender Festnahme, weiß ich nicht. Aber wenn sie es nicht tun, geht der Terror nie zu Ende. Der letzte Volksaufstand in Russland vor über 100 Jahren wurde von Lenin angeführt. Die Russen wissen gar nicht, wie ein Umbruch aussieht – abgesehen von dem Zusammenbruch der Sowjetunion, der gegen den Willen des Volkes geschah. Deshalb frage ich mich, ob das Volk bereit ist für eine Veränderung.

Das Volk wird ja belogen. Russische Staatsmedien stellen den Krieg gegen die Ukraine als Befreiungsschlag gegen ein von "Faschisten" gesteuertes Regime dar.

Das Problem ist, dass die Menschen in Russland erfolgreich manipuliert werden. Ich erlebe das täglich, denn ich bin sehr aktiv in den sozialen Medien. Man muss die Leute aufklären. Momentan sind sie leider von allen unabhängigen Informationsquellen abgeschnitten.

Weil Künstler wie Valery Gergiev und Anna Netrebko nicht auf Distanz gehen, werden weltweit ihre Konzerte abgesagt. Darf man Künstler zu politischen Statements zwingen?

Dass Künstler nicht politisch sein dürfen, akzeptiere ich nicht. Es geht in der Ukraine auch nicht um Politik, sondern um die Vernichtung von Menschen. Gergiev hat immer zu Putin gehalten und schon zu Zeiten der Annexion der Krim inakzeptable Petitionen unterschrieben. Nachdem Russland die georgische Region Südossetien für unabhängig erklärt hatte, spielte er mit seinem Orchester dort ein Konzert für die Freiheit. Schon damals war sein Doppelspiel inakzeptabel, doch man hat es hingenommen. Ich bin nur ein einziges Mal mit ihm als Dirigenten aufgetreten, 2014 bei einem Konzert in Rotterdam, wo ich als Reaktion auf ihn ein Requiem für die Ukraine gespielt habe. Im Moment erwarte ich, dass Musiker mehr Haltung zeigen. Diejenigen, die nichts sagen, wollen ihre Zukunft sichern, aber heute ist dafür kein Platz. Nicht nur die Ukrainer, alle müssen jetzt kämpfen.

Sie treten seit 2008 nicht mehr in Russland auf. Ist die Konzertszene dort noch unabhängig?

Höchstwahrscheinlich nicht. Sogar in Georgien läuft es noch nach dem alten sowjetischen System.Ich glaube, dass es für viele russische Musiker wahnsinnig schwer ist, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Entweder sie machen mit – oder sie machen gar nichts.

Haben russische Künstler Angst davor, sich von Putin loszusagen, weil er sich an ihnen rächen könnte?

Ich verstehe nicht, warum diejenigen, die im Westen leben, Angst vor ihm haben. Wenn ich das Glück habe, im freien Teil Europas zu studieren, zu leben und zu arbeiten, dann muss ich auch zu diesen Werten stehen. Egal woher ich komme. Ich kann nicht hier eine und dort eine andere Person spielen.

Müssen Künstler in Zukunft genauer hinschauen, für wen sie auftreten?

Ich war immer so. Natürlich sollte es uns interessieren, für wen wir spielen oder von wem wir uns sponsern lassen. Die Ausrede, Musik sei nicht politisch, hat nichts damit zu tun. Es geht dabei um Haltung. Man muss als Künstler beispielhaft humanistische Werte leben.

Können Sie als Georgierin gut nachvollziehen, dass in der Ukraine so viele Menschen bereit sind, ihr Leben für die Freiheit zu geben?

Ja, weil die Georgier genauso sind! In Georgien ist der Antrieb für die Freiheit sehr viel größer als in einem Land, das seit 75 Jahren frei ist. In Deutschland ist Freiheit selbstverständlich.

Stellen Sie gerade jetzt fest, dass Musik die Sprache ist, die Völker und Nationen zusammenbringt?

Auf jeden Fall. Leute, die in Konzerte gehen, sind meist ganz sensible und kultivierte Menschen. Deswegen sprechen wir Musiker auch einen wichtigen und wertvollen Teil der Gesellschaft an. Musik ist einfach eine unglaubliche Bereicherung für die Seele. Ihre Sprache ist die friedlichste der Welt und versetzt einen in eine andere Dimension. Sie kann sehr starke Botschaften vermitteln. Und dann möchte man daran glauben, dass der Mensch nicht nur Böses tut.