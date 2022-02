Von Katharina Eppert

Sozialer Aufstieg ist in Deutschland schwer. Erst recht, wenn man aus einer Arbeiterfamilie kommt, in der Bildung, Abitur, Studium nie Themen waren. Katja Urbatsch (43) kennt dieses Gefühl zu gut, die erste aus der Familie zu sein, die Abitur macht, die studiert. Trotz fehlender Vorbilder im Familienkreis, spürte sie den brennenden Wunsch nach mehr: Bildung, Studium – einem sozialen Aufstieg eben. Im Interview spricht sie über ihre Organisation ArbeiterKind.de, die junge Menschen aus bildungsfernen Familien Mut machen soll, sich für ein Studium zu entscheiden.

Katja Urbatsch. Foto: ArbeiterKind.de

Frau Urbatsch, Sie haben 2008 die Organisation ArbeiterKind.de gegründet, gemeinsam mit ihrem Bruder und Ihrem Lebensgefährten. Motivator ist ihre eigene Kindheit. Sie und Ihr Bruder waren die ersten aus Ihrer Familie mit Abitur, die ersten, die studieren wollten. Mit welchen Herausforderungen hatten Sie damals zu kämpfen?

In meiner Familie gab’s erst mal eine große Unsicherheit zum Thema Studium. "Wir können dir da nicht helfen", hieß es. Und eine gewisse Skepsis: "Was macht man eigentlich mit Nordamerika-Studien? Da wirst Du doch irgendwann Taxi-Fahrerin." Damals, als ich angefangen habe zu studieren, gab’s ja auch noch nicht so viele Angebote im Internet, um sich über Studienfächer zu informieren. Das war ziemlich mühsam. Zudem hatte ich in der Familie und Umgebung keine Vorbilder, wo ich hätte fragen können, wie man bei der Studiensuche vorgeht. Und da ich aus dem ländlichen Raum, aus Ostwestfalen, komme, war das Thema Uni auch physisch nicht sofort greifbar. Die nächste Uni war in Bielefeld. Aber ich habe mich irgendwie durchgewurschtelt.

Hatten Sie Vorbilder außerhalb der Familie, die sie motivierten?

Bestimmt. Aber eigentlich kann ich gar nicht so richtig sagen, woher der Antrieb kam. Mein Bruder und ich wollten irgendwie mehr, raus, unseren Horizont erweitern. Zudem kam eine klassische Ausbildung für unsere Berufswünsche nicht infrage. Ich wollte damals Journalistin werden – und dann hieß es: Na ja – ein Studium wäre schon besser. Dann habe ich Amerika-Studien, Kommunikationswissenschaft und Wirtschaft studiert …

... und Ihre gemeinnützige Organisation gegründet. Wie hilft diese jungen Menschen, die nicht aus einem Akademikerhaushalt stammen, in puncto Studienentscheidung?

Unsere Gruppe aus rund 6000 Ehrenamtlichen in 80 lokalen Gruppen hat in erster Linie eine Vorbildfunktion. Viele Engagierte sind ebenfalls die ersten, die aus ihrer Familie ein Studium aufgenommen haben. Wir haben mit einer Homepage rund ums Studium angefangen, später gab‘s auch offene Treffen und Informationsveranstaltungen. Bei uns können angehende Studierende Fragen stellen, wenn sie unsicher sind, wie so ein Studium abläuft oder zum Beispiel, ob sie so etwas überhaupt bewältigen können. Auch die Studienfinanzierung ist bei Arbeiterkindern immer ein großes Thema. Wir informieren über finanzielle Unterstützungen wie BAföG oder Stipendien. Zudem gehen wir auch an Schulen, um junge Leute zum Studium zu ermutigen. Dort berichten dann Studierende, die auch aus Arbeiterfamilien kommen. Wir wollen vor allem Mut machen. Ich hätte mir damals gewünscht, dass es so etwas gegeben hätte.

Wie war es für Sie, dann tatsächlich an der Uni zu sein und zu studieren?

Es fühlte sich schon erst mal alles ganz fremd an – gerade auch mit den vielen anderen Studierenden. Man merkte zum Teil schon, dass manche einen ganz anderen familiären Background hatten – andere Themen, über die sie sich unterhielten, und bei Referaten und Hausarbeiten gab es schon auch mal Hilfe von den Eltern. Die hatte ich nicht. Ich musste mir alles hart erkämpfen. Zum Glück hatte ich einigermaßen gute Noten. Das hat mich ermutigt.

2018 wurden Sie für Ihre Initiative mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Wie war der Moment damals im Schloss Bellevue für Sie – auf den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zu treffen?

Das war schon eine große Ehre und eine große Bestärkung, dass die Arbeit richtig und wichtig ist, obwohl es auch Gegenstimmen gibt, dass man so etwas nicht braucht.

Unterscheiden sich die Aufgaben und Schwerpunkte von ArbeiterKind.de, wenn man zum Beispiel Heidelberg mit Krefeld vergleicht?

Natürlich gibt es gewisse regionale Unterschiede, gerade auch bezüglich der Mentalität. In Nordrhein-Westfalen haben wir etwas mehr Rückenwind und es ist allgemein leichter, in Schulen zu kommen und zu informieren. In Heidelberg ist es da schon etwas schwieriger. Viele Lehrerinnen und Lehrer gehen davon aus, dass sowieso alle studieren werden – man brauche diese Angebote von unserer Organisation ArbeiterKind.de nicht. Außerdem kann man in Süddeutschland auch mit einer guten Ausbildung beruflich und finanziell aufsteigen. Im Ruhrpott sieht das etwas anders aus. Auch in Ostdeutschland gibt es eher Berührungsängste mit unserer Organisation. Man setzt da eher auf Nachbarschaftshilfe als auf eine Kultur des Ehrenamts.

Was können Eltern, die selbst nicht studiert haben, konkret tun, um ihre Kinder in Bildungsfragen zu unterstützen und ihnen einen Weg Richtung Studium zu ebnen?

Dass jetzt jeder studiert, ist ein Trugschluss. Man sollte bedenken, dass gerade mal 20 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung in Deutschland an der Uni war. Wir sehen das vielleicht nicht so, weil wir in unserer akademischen Blase leben. Doch generell können Arbeitereltern versuchen, ihre Kinder vor allem emotional bei ihrem Studien- und Berufswunsch zu unterstützen. Ein Zuspruch wie "Ich glaube an dich" hilft manchmal mehr als alles andere. Und wir haben natürlich auch Eltern, die sich an unsere Organisation wenden und Unterstützungsangebote für ihre Kinder suchen.

Haben Kinder aus einem Akademikerhaushalt immer die besseren Karten? Sie haben eventuell mit immensem Druck zu kämpfen, wenn Mama Juristin ist, Papa Chefarzt.

Das Problem, beziehungsweise, was in der Natur der Sache liegt, ist: Man macht oft das, was man kennt und womit man aufgewachsen ist. Und wenn alle aus der Familie studiert haben, ist der Weg vorgezeichnet, man muss keinen anderen Weg aktiv einschlagen, wie das bei einem Arbeiterkind der Fall ist, das dann studieren möchte. Was viele Akademikerkinder nicht wissen, weil es für sie selbstverständlich ist, sind auch die Gegebenheiten im eigenen Haushalt, die den Bildungsweg erleichtern: Es stehen womöglich viele Bücher im Regal, am Tisch wird über Politik und andere Weltthemen geredet, es wird kontrovers diskutiert, die Kinder wissen, wie man sich in akademischen Kreisen bewegt: der Wortschatz, die Redeweise ist eine andere. Und ganz entscheidend: Sie haben mehr Selbstvertrauen, was Arbeiterkindern oft fehlt. Aber ja, auch zu viel Druck kann natürlich ins Gegenteil umschlagen. Jedoch kann man schon sagen, dass es Akademikerkinder grundsätzlich erst mal einfacher haben, ein Studium aufzunehmen und ihren Traumberuf zu erlangen.

Dieses Selbstvertrauen – Menschen, die an sie glaubten: Wo sind die ihnen begegnet?

Ich komme ja aus einem katholischen Dorf in Ostwestfalen. Doch ich hatte zum Beispiel einen ganz tollen Pfarrer, der mich zum Orgelspielen und zum Messdienst ermutigt hat, später wurde ich im Basketballverein gefördert. Eigentlich bin ich schon früh in meinem Umfeld auf Menschen getroffen, die mich angeregt haben, etwas zu tun. Es spielt, glaube ich, weniger eine Rolle, wo man diesen Menschen begegnet, die an einen glauben, sondern, dass man ihnen begegnet und an sich selbst glaubt. Selbstvertrauen muss nicht zwangsläufig in der eigenen Familie geschaffen werden.

Sie haben sich vom Arbeiterkind zur Akademikerin gemausert, eine Organisation gegründet, liegen aktuell in den letzten Zügen Ihrer Promotion. Sind Ihre Eltern stolz auf Sie?

Da wird nicht so drüber geredet, ich glaube aber schon. Sie akzeptieren meinen Weg, auch wenn sie ihn vielleicht nicht wirklich nachvollziehen können. Man muss häufig übersetzen, was man hier eigentlich gerade macht.

Haben Sie manchmal trotz akademischer Laufbahn Selbstzweifel?

Ich glaube, das Gefühl, zwischen zwei Welten zu leben, verliert man nie ganz, wobei ich mit zunehmendem Alter auch selbstbewusster geworden bin und man sich in einer der beiden Welten mehr zu Hause fühlt. Aber ich finde es auch eine Stärke, in beiden Welten kommunizieren zu können, zu übersetzen. Das ist ein großes Gut, das man schätzen lernen sollte.

In ihrem Buch "Ausgebremst! Warum das Recht auf Bildung nicht für alle gilt" zeigen sie vor allem die sozialen Ungleichheiten in Deutschland auf. Wer oder was bremst da wen aus?

Ich glaube, das ist einerseits unsere Haltung, Menschen nach ihrer sozialen Herkunft zu beurteilen. Schon in der Schule wird Kindern aus sozial schwachen Familien häufig abgeraten, gewisse Dinge zu tun. Ich würde es als "gut gemeinte Angst vor dem Scheitern" beschreiben. Kinder aus sozial gut positionierten Familien werden indessen eher ermutigt, einen höheren Bildungsweg einzuschlagen. Man wird als Arbeiterkind einfach anders behandelt – die Erfahrung habe ich selbst leider auch gemacht. Andererseits bremst man sich vielleicht auch selbst aus, traut sich selbst einen sozialen Aufstieg nicht zu. Fehlendes Wissen und Unsicherheit breiten sich aus. Und die dritte Komponente, die bremsen kann, ist die Finanzierung eines Studiums. Ich hatte das große Glück, dass meine Eltern beide eine Banklehre gemacht haben. Sie waren finanzielle Aufsteiger der Nachkriegsgeneration. Geldsorgen waren bei uns daher glücklicherweise kein großes Thema.

Die Pisa-Studien zeigen uns regelmäßig, dass Bildungserfolg und sozioökonomischer Status nirgendwo so stark korrelieren wie hierzulande. Was müsste man tun?

Das ist in anderen Ländern leider ähnlich. Soziale Herkunft bestimmt überall auf der Welt den Bildungsweg. Wir haben hier meistens ein dreigliedriges Schulsystem, es wird schnell separiert und differenziert. In der Theorie scheint unser Bildungssystem zwar sehr durchlässig zu sein, in der Praxis funktioniert das aber nicht. Auch die finanzielle Seite ist nicht zu unterschätzen. Bildung kostet Geld. Auch wenn es mittlerweile viele Förderungsangebote gibt, reichen diese nicht aus. Das fängt schon an, wenn es um ganz banale Dinge in der Schule wie einen Klassenausflug geht. Da müsste es unbürokratische Förderungen geben, weg von dieser Position eines Bittenden.