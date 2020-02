Von Simon Michaelis

Sinsheim. Salome Hermann rutscht über den Hallenboden, kämpft um jeden Ball, hechtet, faustet, pritscht, blockt, baggert, brüllt. Jeden Dienstag- und Freitagabend trainiert sie mit den Sitzvolleyballern des Vereins Anpfiff Hoffenheim in der Sporthalle "Am Großen Wald". Auch im Training gibt es für sie nur eine Einstellung: "Immer volle 100 Prozent", sagt die Sinsheimerin. Sie hat ein großes Ziel vor Augen: Olympia 2020.

Ein letztes Tokio-Ticket ist noch zu vergeben. Ab dem 26. Februar kämpft sie mit der Damen-Nationalmannschaft in einem Qualifikationsturnier im kanadischen Halifax um den Platz für die Paralympics. Hermann, ihre Mitspielerinnen und das Coach-Urgestein Rudi Sonnenbichler geben alles für den großen Traum. "Wie sie ihre Behinderung wegsteckt – Salome ist das Paradebeispiel. Ehrgeiz, soziale Empathie, Intelligenz – sie hat alles", findet Sonnenbichler. Neben der Frauen-Nationalmannschaft trainiert er auch das Team Anpfiff Hoffenheim, in dem Volleyballer mit und ohne Behinderung gemeinsam spielen.

Hintergrund Das Spiel: Beim Sitzvolleyball können Behinderte und Nichtbehinderte zusammen spielen. Die Sportart wird auf dem Hallenboden sitzend gespielt.

Regeln und Ausnahmen: Es gelten die normalen Volleyballregeln – bis auf einige Ausnahmen: Das Netz ist bei den Frauen 1,05 Meter, bei

Regeln und Ausnahmen: Es gelten die normalen Volleyballregeln – bis auf einige Ausnahmen: Das Netz ist bei den Frauen 1,05 Meter, bei den Männern 1,15 Meter hoch gespannt. Das Spielfeld ist kleiner, insgesamt zehn mal sechs Meter. Der Aufschlag darf geblockt werden. Netzberührung gilt nur an der oberen Netzkante. Inklusion: Bei offiziellen internationalen Veranstaltungen müssen mindestens fünf Spieler mit einer Behinderung pro Mannschaft auf dem Feld sitzen. Zusätzlich darf ein sogenannter "Minimal Handicap Player" (ein Spieler mit einer Einschränkung, wie etwa ein instabiles Kniegelenk oder ein versteiftes Sprunggelenk) aufs Feld. In Deutschland wird das Spiel inklusiver gespielt, auch Nicht-Behinderte dürfen aufs Feld. Während international Herren- und Damen-Teams getrennt an den Start gehen, sind die Mannschaften in Deutschland gemischt.

"Auf dem Spielfeld ist es völlig egal, ob du ein Handicap hast oder nicht. Sitzvolleyball baut Barrieren ab. Das ist so wertvoll." Zum Training nach Hoffenheim kommen auch Spieler aus Kaiserslautern oder Stuttgart – der Verein ist der einzige weit und breit. "Ich wünsche mir, dass dieser Sport in Deutschland bekannter wird." Für Hermann ist er mittlerweile mehr als Zeitvertreib. "Der Sport war für mich eine Art Rehabilitation."

Hermann war zwölf Jahre, als sie eine Diagnose völlig unerwartet aus dem Alltagsleben riss. Nach einer Fußall-Verletzung an der linken Wade entwickelte sich ein Hämatom, das zwei Monate nicht abklang. Die Ärzte beschlossen zu operieren und fanden unter dem Bluterguss einen faustgroßen Tumor, bösartig. Zwei Tage später begann die Chemotherapie. Eine große Operation, Bestrahlungen, kein Sport, kaum soziale Kontakte.

Hermann wog weniger als 40 Kilo bei einer Körpergröße von 1,60 Meter. Dann nach einem Jahr die gute Nachricht: endlich tumorfrei! Zweieinhalb Jahre später hatte sie ihren Realschulabschluss in der Tasche und begann ein Freiwilliges Soziales Jahr. "Ich wollte einfach mal leben. Ohne Schule und Krankenhaus." Doch gerade einmal vier Wochen später kam der Rückschlag: ein neuer Tumor im Kniebereich, Schatten auf der Lunge, Verdacht auf Metastasen. Ob sie überleben würde, war unklar.

Hermann und ihre Eltern holten weltweit ärztlichen Rat ein. Doch letztlich lief es auf eine Entscheidung hinaus: Entweder würde sie ihr linkes Bein verlieren, oder mit hoher Wahrscheinlichkeit ihr Leben. "Das war ein krasser Gedanke. Aber es gab keine Alternative", sagt sie. "Am Morgen vor der OP war ich ...", Hermann hält kurz inne. "Das ist schwer zu erklären, aber es war klar, dass es ohne diese Operation zu Ende gehen würde. Mir ging es mit dem Bein nicht gut. Ich wollte es eigentlich nicht mehr haben."

Sie saß teilweise im Rollstuhl, trug eine Orthese, nahm kaum noch am Leben von Gleichaltrigen teil. "Die Amputation war die beste Entscheidung", sagt sie. Klar, manchmal wolle sie ihre Prothese in die Ecke kicken, aber sie habe diesen Entschluss getroffen und ihn bis heute nicht bereut.

Teamplayerin: Im Sinsheimer Verein Anpfifft fühlt sich Salome Hermann wohl.

2014 initiierte Sonnenbichler mit Unterstützung von "Anpfiff ins Leben" in Hoffenheim ein Sitzvolleyball-Team. Hermann war von Anfang an dabei. 2015 gründete sich der Sportverein Anpfiff Hoffenheim, einer von deutschlandweit aktuell zehn Vereinen, der die Sportart anbietet. Seit 2014 gehört Hermann auch zum Kader der deutschen Frauen-Sitzvolleyball-Nationalmannschaft, mit der sie dieses Jahr bei der Europameisterschaft in Budapest den vierten Platz belegte. Zwar waren sie damit das erste deutsche Damen-Team, das je den Halbfinal-Einzug schaffte, doch das ganz große Ziel – die Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio – verpassten sie denkbar knapp.

Umso härter arbeitet Hermann jetzt. Zuletzt war sie mit dem Nationalteam bei den Pajulahti Games in Finnland. Zwar scheiterten sie im Halbfinale gegen Italien, doch das Fazit fällt positiv aus: "Wir haben Finnland und Holland geschlagen. Italien waren wir auf den Fersen. Wir haben eine gute Leistung abgerufen." Dennoch müsse das Team noch abgebrühter werden. "Wir müssen den Gegner abziehen, wenn es zählt."

Salome Hermanns Programm ist straff: Jeden zweiten Tag ist die 34-Jährige "am Ball". Für Trainingslager fliegt sie nach Slowenien oder Italien, die monatlichen Trainingseinheiten in Deutschland finden in Magdeburg, Berlin oder Potsdam statt. Zweimal die Woche trainiert sie in Hoffenheim und zwei- bis dreimal die Woche steht individuelles Kraft- und Ausdauertraining auf dem Plan. Zwei, meistens sogar drei Wochenenden im Monat nimmt der Sitzvolleyball ein, oft muss sie schon donnerstags abreisen.

"Mein Arbeitgeber unterstützt mich da total und stellt mich frei, wenn nötig." Hermann ist ergotherapeutische Fachlehrerin an der Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd, eine staatlich anerkannte Privatschule für körperbehinderte und nicht behinderte Kinder und Jugendliche. Sie arbeitet in der Orientierungsstufe, den Klassenstufen 5 und 6, unterstützt und fördert Schüler individuell beim Lernen, in der Kommunikation und der Mobilität.

Den Entschluss, Ergotherapeutin zu werden, fasste Hermann noch in der Reha nach der Amputation. Zum Ausbildungsbeginn wollte sie ohne Krücken mit ihrer Prothese laufen. "Das war Ansporn für mich." Sie schaffte es. Langsam begann sie, wieder Sport zu treiben, kletterte, schwamm und spielte Tischtennis, bis sie nach einigen Jahren durch den Amputierten-Fußballer Christian Heintz zum Sitzvolleyball kam und dabei blieb. Vor fünf Jahren zog die gebürtige Marbacherin nach Sinsheim, um die weiten Wege wenigstens teilweise etwas kürzer zu halten.

2018 landete Hermann bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres in Sinsheim auf dem zweiten Platz. "Damit hätte ich nie gerechnet, aber natürlich ist es schön, wenn man Vorbild sein kann." Diese Bestätigung bekommt sie auch immer wieder direkt von ihren Schülern. "Es gibt mir unheimlich viel, wenn sie zu mir kommen und sagen: Frau Hermann, wenn Sie das schaffen, dann probiere ich es auch."

"Ich liebe es, über Grenzen zu gehen", sagt sie nach dem Training. Ihre Ausdauerwerte werden durch den Leistungssport immer besser, die Muskulatur kräftiger. "Ich habe keine Rückenschmerzen mehr. So viele Jahre nach einer Amputation ist das nicht normal." Es gebe im Leben eben immer die Wahl: "Entweder du machst das Beste draus, oder du bleibst auf dem Sofa und ziehst dich zurück." Ihre Einstellung steht fest: "Herausforderungen sind dazu da, sie zu überwinden."

Am morgigen Sonntag steigt Hermann mit ihrem Team in Berlin in den Flieger. Über Frankfurt geht es nach Montreal und von dort weiter nach Halifax. Gleich am ersten Turniertag, dem 26. Februar, spielen sie gegen die größten Konkurrenten, Kanada und die Ukraine. Hermann kann es kaum erwarten: "Ich bin heiß drauf und will endlich wissen, wer nach Tokio fliegt. Wir sind vorbereitet."