Heidelberg. Ich habe in den vergangenen 16 Wochen fast sieben Kilo abgenommen. Ohne Diät, ohne exzessiv viel Sport, ohne Hungern. Dafür mit einer App, in der ich eintrage, was ich esse und wie viel davon. Dieses digitale Tagebuch war eine Empfehlung meiner Ernährungsberaterin. Seit ich es nutze, trinke ich fast nur noch Wasser oder Tee (statt Fruchtsaftschorle), habe die fast schon ritualisierte Knabberei abends auf der Couch so gut wie eingestellt und lasse die meisten Snacks zwischen den Hauptmahlzeiten weg. Dass ich genau das tun muss, wenn ich Gewicht verlieren will, wusste ich auch vorher schon – nur, warum halte ich mich jetzt eigentlich daran?

Hintergrund Alle haben sie eine kostenlose Basisversion mit Ernährungstagebuch und Lebensmitteldatenbank. Weitere Funktionen gibt es gegen Bezahlung, wie die Möglichkeit, die App mit einem Fitnesstracker zu verbinden. Hier die drei beliebtesten Ernährungs-Apps, die millionenfach heruntergeladen wurden. MyFitnessPal wurde in den USA entwickelt [+] Lesen Sie mehr Alle haben sie eine kostenlose Basisversion mit Ernährungstagebuch und Lebensmitteldatenbank. Weitere Funktionen gibt es gegen Bezahlung, wie die Möglichkeit, die App mit einem Fitnesstracker zu verbinden. Hier die drei beliebtesten Ernährungs-Apps, die millionenfach heruntergeladen wurden. MyFitnessPal wurde in den USA entwickelt und setzt auf bewusste Ernährung und Training. Die Datenbanken mit Rezepten, Trainingsplänen und Fitnessübungen gibt es nur gegen Bezahlung. Kosten: ab 4,16 Euro/Monat. Yaziokommt aus Deutschland, bietet auch in der kostenlosen Version eine gute Funktionalität – und ist werbefrei. Auch hier gibt es in der Bezahlversion Ernährungspläne sowie zusätzliche Informationen zu Lebensmitteln und Körperwerten. Kosten: ab 1,60 Euro/Monat im ersten Jahr. Lifesum aus Schweden begrenzt die kostenlosen Features am meisten. Hier sind das Tracken von Mahlzeiten, Trainingseinheiten, Körpermaßen und Gewohnheiten nur eingeschränkt möglich. Kosten: ab 4,17 Euro/Monat.

Dass ich – Mitte 40 und 1,80 Meter groß – abnehmen muss, zehn Kilo mindestens, das weiß ich seit vielen Jahren. Denn die zusätzlichen Pfunde – ich nenne sie mein "Normal-Übergewicht" – trage ich schon sehr, sehr lange mit mir herum. Jedoch fühlte ich mich nicht unwohl damit. Ich mache Sport (mal mehr, mal weniger) und bin auch sonst gerne aktiv. Und schließlich wurde ich auch nicht immer dicker, vielmehr pendelte sich mein "Normal-Übergewicht" irgendwo zwischen 103 und 106 Kilogramm ein – und verharrte dort in den letzten 15 Jahren.

Der Drang zum Abnehmen war daher bei mir nie besonders groß. In der Vergangenheit machten sich aber immer mehr kleinere gesundheitliche Probleme bemerkbar – und immer hörte ich von meinen Ärzten dasselbe: Die Atemaussetzer beim Schlafen? Zu behandeln entweder mit einer speziellen Maske, die mir bei jedem Atemzug Luft in den Rachen pumpt – oder durch Gewichtsreduktion. Der etwas erhöhte Blutdruck? Mit ein paar Kilos weniger in den Griff zu bekommen. Und auch für das hin und wieder zwickende Knie – irgendwann beim Fußballspielen in der Halle mal verdreht – wäre weniger Gewicht nicht schlecht, damit das künstliche Gelenk nicht schon mit 50 eingebaut werden muss.

Also gut, gehen wir’s an. Nur wie? Ich bin kein Typ für Diäten. Zumal das Angebot unübersichtlich, der Effekt fragwürdig ist. Auf Fett verzichten? Kohlehydrate reduzieren? Paläo-Diät, die sich an den vermeintlich in der Steinzeit verfügbaren Lebensmitteln orientiert? Heilfasten oder einfach FdH – "Friss die Hälfte"? Vielleicht jemanden fragen, der sich damit auskennt. Über die Krankenkasse bekomme ich Termine bei einer Ernährungsberaterin. Die empfiehlt ein Ernährungstagebuch, und ich frage, ob es das auch als App gibt. Das Essen zu wiegen und aufzuschreiben, ist ein alter Hut in der Ernährungsberatung. Doch mit den neuen digitalen Helfern muss nicht mehr mit Kalorientabelle und Taschenrechner herumhantiert werden. Meine App greift auf eine Lebensmitteldatenbank zu. Ich muss nur das Produkt auswählen (oder den Barcode scannen), Gramm oder Milliliter angeben, schon rechnet das Programm aus, wie viele Kalorien in dem Essen stecken, wie viele Kohlehydrate, Eiweiß und Fett.

Bleibe ich am Ende des Tages unterhalb der für mich empfohlenen Kalorienzahl, leuchtet die Anzeige grün, liege ich drüber, wechselt die Farbe zu Rot. Ich kann in der App auch Aktivitäten eintragen, die dann als verbrannte Kalorien gegengerechnet werden. Alle erdenklichen Sportarten kann ich hier auswählen, aber auch andere Tätigkeiten wie Gartenarbeit, Auto waschen, Bügeln – oder Sex. Funktioniert alles gut – aber was hat die App bei mir ausgelöst, dass ich mein Essverhalten tatsächlich geändert habe? Was ist der psychologische Kniff, der offenbar für mich genau der richtige war?

Wenn die Pfunde purzeln sollen, können Apps Unterstützung bieten. Foto: S. Blatt

Mit der App an sich hat der Erfolg zunächst einmal weniger zu tun, erklärt Katja Wilbert, Ernährungswissenschaftlerin bei der AOK Rhein-Neckar. "Es ist das Aufschreiben der Mahlzeiten, das einen Effekt hat. Dass ich plötzlich bewusst wahrnehme, was ich sonst häufig unbewusst tue." Damit meint sie zum Beispiel die Verknüpfung von "Fernseher an" mit "Knabberzeug auf dem Tisch", über die man oft gar nicht mehr nachdenkt. "Das sind Routinen, und durch den Akt des Aufschreibens werden diese Routinen aufgebrochen." Ob das dann auf Papier oder in einer App geschieht, ist zweitrangig.

Und es stimmt: Ich will mich ja nicht selbst betrügen und die ungesunden Leckereien nach dem Genuss einfach nicht eintragen. Dadurch denke ich ganz bewusst darüber nach, ob ich mir jetzt noch das Stück Kuchen oder die Kugel Eis gönnen soll, oder ob ich heute mit meinem Kalorienverbrauch ohnehin schon über meinem Limit bin. Das führt dazu, dass ich ganz verzichte oder einfach weniger davon esse – und dass ich als Schokoladen-Junkie seit 16 Wochen auf freiwilligem Entzug bin. In diesem Sinne ist die App komfortabler, weil sie mir in Echtzeit meine tägliche Kalorienbilanz anzeigt.

Das bestätigt auch Katja Wilbert. "Dazu kommt das spielerische Element im Vergleich zum analogen Ernährungstagebuch und die Belohnungen, die viele Apps vergeben, wenn die Nutzer erfolgreich sind." Auch die Möglichkeit, sich Online mit anderen Nutzern der App auszutauschen, kann die Motivation steigern. "Dass es leichter fällt, in einer Gruppe abzunehmen, ist wissenschaftlich belegt", so Wilbert.

Das wiederum ist überhaupt nicht mein Ding. Mir kommt es merkwürdig vor, meinen Gewichtsverlust der vergangenen Tage, meinen Kalorienverbrauch, meine Aktivitäten oder meine Wasseraufnahme mit wildfremden Menschen in einer Facebook-Gruppe zu teilen. Mir genügt einstweilen meine Frau, die die App ebenfalls benutzt – und auch schon Gewicht verloren hat.

Bei der Auswahl der richtigen App sollte man einige Punkte beachten. Zunächst einmal: Was will ich überhaupt? Ein vollständiges Ernährungstagebuch mit Lebensmitteldatenbank? Oder reicht auch eine App, die mich erinnert, mehr Gemüse zu essen oder Wasser zu trinken? Auf jeden Fall sollte sie in der kostenlosen Version genügend Funktionen bieten, damit sie gut nutzbar ist. "Eine gute App erkennt man auch daran, dass sie einem keine Produkte verkaufen will", sagt Ernährungswissenschaftlerin Wilbert. Und schließlich muss ich mir Gedanken machen, was der jeweilige Anbieter mit meinen Daten macht, die ich in die App eingebe, und wo sie hinfließen. Verständliche und gut auffindbare Datenschutzbestimmungen sollten Pflicht sein.

Die digitalen Helfer haben aber auch ihre Grenzen. "In der Ernährungsberatung arbeiten wir an Verhaltensänderungen – das kann eine App nicht", erklärt die Wissenschaftlerin. Auch wenn Probleme auftauchen, sei die Rückkoppelung mit einer Fachkraft wichtig, etwa, wenn Beschwerden auftreten oder die Gewichtsabnahme nicht funktioniert. "Viele Apps greifen auch nicht ein, wenn ich unrealistische Ziele formuliere", so Wilbert. Die Expertin als Kontrollinstanz ist also unerlässlich – selbst wenn einige Ernährungsapps einen anderen Eindruck vermitteln und neben Rezepten Podcasts, Ernährungs- oder Trainingspläne anbieten. Meist in der kostenpflichtigen Version.

Ich habe das Ganze nun noch weiter getrieben und mir ein Fitness-Armband zugelegt, das Puls und Herzfrequenz misst und meine Aktivitäten protokolliert. Ich kann es mit der Ernährungs-App verbinden, und so werden verbrannte Kalorien dort automatisch angezeigt. Das ist komfortabel, sorgt aber mitunter auch für kuriose Ergebnisse: Wenn ich etwa mit meiner Band probe und zwei Stunden Schlagzeug spiele, rechnet mir das mein Armband als Fahrradfahren an.

Mittlerweile tracke ich auch meinen Schlaf, obwohl ich mir zu Beginn nicht vorstellen konnte, das Armband auch nachts zu tragen. Aber interessant ist die Auswertung schon, die Aufstellung der Tief- und Leichtschlafphasen, des REM- oder Traum-Schlafs und der Zeit, in der ich wach war und nichts davon mitbekommen habe. Natürlich ist das nicht so genau wie eine Nacht im Schlaflabor, aber gewisse Anhaltspunkte zur Qualität der Nachtruhe bekomme ich schon. Natürlich muss auch hier jeder selbst entscheiden, ob er solch einen Fitnesstracker nutzt, ob es in Ordnung ist, wenn die Gesundheitsdaten nicht nur in der entsprechenden App angezeigt werden, sondern auch zum Hersteller abfließen. Es gibt jedoch auch Armbänder, bei denen die Daten nicht abgesaugt werden.

Noch mehr als das digitale Ernährungstagebuch arbeitet die Fitness-App mit Belohnungen. Ständig erhalte ich irgendwelche Abzeichen, weil ich soundso viele Schritte gemacht oder (berechnete) Etagen erklommen habe. Sofort werde ich aufgefordert, den virtuellen Orden mit der Online-Community zu teilen. Aber ich weigere mich beharrlich, ein Hügel-, Helikopter- oder Schwarzwald-Abzeichen (die heißen wirklich so!) in eine Facebook-Gruppe zu stellen. Ich finde das irgendwie peinlich und kindisch. Noch.