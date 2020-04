Das älteste Seifenrezept der Welt ist an die 4500 Jahre alt und befindet sich auf einer Tontafel: Die Sumerer verewigten hierauf im heutigen Irak eine Anleitung für die Mixtur aus Pflanzenasche und Ölen – einer Vorform der heutigen Seife. Wobei sie jedoch den reinigenden Effekt des alkalischen Gemisches, das überwiegend als Heilsalbe verwendet wurde, ganz offensichtlich übersahen. Auch Ägypter, Griechen und Germanen kannten ähnliche Seifenformen. Doch erst die Römer entdeckten im zweiten Jahrhundert nach Christi, dass diese Mischung auch sauber macht – und setzten sie fortan zur Körperreinigung ein.

Seife, wie wir sie heute kennen, entstand im siebten Jahrhundert im Mittleren Osten: Öle und alkalische Salze, die die Pottasche ersetzten, wurden so lange miteinander verkocht, bis die ölige Masse fest wurde. Damit war die Seife in ihrer heute bekannten Form geschaffen. Und mit den Eroberungen der Araber breitete sich im Mittelalter auch dieses Wissen in ganz Europa aus. Zu den späteren Zentren der Seifensiederzunft zählten Spanien und Frankreich. Hier wurden Luxusseifen hergestellt, die zunächst lediglich dem reichen Adel vorbehalten waren. Erst langsam entwickelte sich eine Badekultur mit öffentlichen Badehäusern, die auch den ärmeren Schichten zugänglich waren.

Doch mit Ausbruch der Pest im 14. Jahrhundert wurde diese Art der Körperpflege schlagartig wieder eingestellt: Damals vermuteten die Menschen, die Erreger befänden sich im Wasser – Waschen, und damit auch die Seife, waren (ganz im Gegensatz zur aktuellen Corona-Krise) plötzlich verpönt. Erst Ludwig XIV. verhalf der Kunst der Seifenherstellung zu neuer Blüte: Er holte die besten Seifensieder an seinen Hof und erließ 1688 sogar ein Reinheitsgebot für Seife.

Gut 100 Jahre später erfand der Chemiker Nicolas Leblanc ein Verfahren zur künstlichen Herstellung von Soda, einem Natriumsalz, das für die Seifenherstellung unerlässlich war. Mit dieser Erfindung wurde der Luxus- zum Massenartikel. 1829 wurden in Frankreich bereits rund 4000 Tonnen Seife produziert und auch in England und in Deutschland gab es da schon bedeutende Seifenfabrikationen. Während für feine Seifen zur Körperwäsche hochwertige Öle verwendet wurden, enthielten einfache Seifen zum Waschen und Scheuern billiges Lein- oder Hanföl. Heutzutage machen Flüssigseifen dem klassischen Seifenstück ernsthaft Konkurrenz. teu