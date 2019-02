Von Frauke Gans

Endlich kehren sie zurück. Jahrzehntelang waren Deutschlands Wälder wie ausgestorben. Menschlicher Futterneid, Angst und Umweltverschmutzung vertrieben viele Tierarten. Selbst das Rotwild war fast völlig ausgerottet. Größeres menschliches Umweltverständnis und die Sehnsucht nach Wald in Ursprungsform ebnen vielen Tieren nun den Weg zurück in deutschen Lebensraum.

Schwarzstorch, Seeadler, Fischotter, Uhus, Wanderfalken, Luchse und Wisente durchstreifen seit einiger Zeit wieder deutsche Landschaften. Brutüberwachungen und Auswilderungen haben sich gelohnt. Und nachdem das Insektizid DDT verbannt wurde, sind die Eierschalen der Falken wieder dick genug zum Bebrüten. "Freiwillige bewachen die Nester vor Dieben, die den Nachwuchs gerne für viel Geld in arabische Länder verscherbeln," weiß Till Hopf vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu). So beschützt sind deutsche Wälder zu neuem Leben erwacht.

Hintergrund EXTRA Haus und Garten sichern Wenn die wilden Tiere kommen, verursacht das nicht immer nur Freude. Das wissen viele, die in Waldnähe leben und regelmäßig Gartenbesuch bekommen zum Beispiel von Wildschweinen. Wie kann man seinen Garten und sein Haus sichern vor den tierischen Eindringlingen? Ein paar [+] Lesen Sie mehr EXTRA Haus und Garten sichern Wenn die wilden Tiere kommen, verursacht das nicht immer nur Freude. Das wissen viele, die in Waldnähe leben und regelmäßig Gartenbesuch bekommen zum Beispiel von Wildschweinen. Wie kann man seinen Garten und sein Haus sichern vor den tierischen Eindringlingen? Ein paar Anregungen. Wildschweine: Maschendrahtzäune sind zu schwach. Stahlzäune sind stabiler. Ein Betonsockel verhindert das Drunterdurchwühlen. Kleine Abstände zwischen den Sockeln erlauben Igeln den Zutritt. Marder und Waschbären: Sie finden einen Weg ins Haus, denn sie sind Kletterkünstler und clever. Lärm und Geruchsbelästigung gelten als Abwehr, aber ohne Nachweis. Ist ein Marder oder Waschbär eingezogen, weisen im günstigen Fall Kratzspuren und Fußspuren den Weg ins Versteck. Nur ein Jäger darf das Tier entfernen, damit es nicht eingesperrt oder von Jungtieren getrennt wird. Danach können Maschendraht oder Bretter das Schlupfloch stopfen. Füchse: Lichtquellen mit Bewegungsmeldern, Lärm, wie aus dem Radio oder von Windspielen und Bespritzen mit dem Gartenschlauch verscheuchen die Tiere. Wölfe: Lärm und in der Landwirtschaft halten Elektrozäune sie fern. Für alle Wildtiere gilt: Sie dürfen nicht verletzt oder von ihren Jungtieren getrennt werden. Im Zweifel immer einen Jäger, Förster oder Wolfsbeauftragten verständigen. Sie kennen sich mit den Tieren aus. Kompost- und Mülltonnen sicher verschließen. Abfall ist ein Wildtier-Lockmittel.

Auch im Rhein-Neckar-Gebiet. Uhus und Wanderfalken werden nicht nur gesichtet, ihr Bestand ist fest. Das heißt sie finden ausreichend Nahrung, Deckung und Platz zum Nisten. "Ein gutes Zeichen", weiß Heinz Baader, Leiter des Landschafts- und Forstamtes Heidelberg. "In Dossenheim und Ladenburg ist auch der Biber wieder unterwegs. Die Renaturierung des Neckars mit Nebenflüssen funktioniert." Selbst der Dachs wohnt wieder im Odenwald.

Außerdem gibt es zahlreiche Fledermausarten rund um Heidelberg, den Schwarz-, Grün- und Buntspecht sowie Rotwild. "Und dank diverser Gewässer fühlt sich der Feuersalamander zunehmend wohl. Wir tun auch etwas dafür", sagt Baader. Statt wie früher den Wald aufzuräumen, werden Totholzbestände zum Teil stehen gelassen. "Wir nutzen unsere Wälder wirtschaftlich, haben aber verstanden, dass wir das nachhaltig sogar besser können. Wir gehen sachter vor und achten darauf, dass wir den Lebensraum der Bewohner nicht nieder- pflügen."

Tiere wie der vor kurzem im Rhein-Neckar-Kreis gesichtete Luchs oder Elche und Wisente finden im Odenwald allerdings nur begrenzt taugliche Lebensbedingungen und halten sich laut Baader nicht dauerhaft hier auf. "Dafür ist unser Wald zu klein, die Gegend zu dicht besiedelt. Sie treiben sich eher an der Grenze zu Polen und Tschechien herum, also in Sachsen-Anhalt und im bayrischen Wald."

Einige Arten sind außerdem willkommener in Deutschland als andere. Während die Freude über die einen relativ ungetrübt zu sein scheint, ist sie über Biber und Elche etwas zwiegespalten. Waldbauern klagen mal über Baumschäden, die Nager überschwemmen mit ihren Bauten von Menschen genutztes Gelände und ein Elch auf der Motorhaube ist eine gefährliche Begegnung beiderseits. Marder, Dachs und Fuchs dringen manchmal für menschliches Empfinden zu stark in dessen Lebensraum ein.

Ähnlich sieht es bei Wölfen und Bären aus. Die Angst vor ihnen ist nach wie vor präsent. Während Bären sich bisher weiterhin aus Deutschland fern halten, haben sich mehrere Wolfsfamilien wieder in der Republik niedergelassen. Und sie stehen unter Schutz, wie andere zuvor vertriebene Tierarten.

"Um gefährliche Zusammenstöße zu meiden, haben mehrere Institutionen ein Auge auf sämtliche Tiere", sagt Markus Bathen, Leiter des Nabu-Wolfsbüros. Jäger, Umweltämter und Wolfsberater kennen jeden Familienverband und jedes neue Jungtier. Wolfsmanagement nennt sich das. Tauchen einzelne Tiere immer wieder in Menschennähe auf,werden sie mit einem Sender ausgestattet. Achim Stolz, Pressesprecher des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, weiß von einem solchen Jungwolf. "Da er wenig Scheu vor Menschen zeigt, soll er jetzt vergrämt werden." Und Wolfsexperte Bathen erinnert: "Wir zählen im Jahr um die zwanzig Todesfälle durch Wildschweinbegegnungen allein in Deutschland und seit 1950 nur neun durch Wolfsangriffe europaweit."

Bathen beobachtet die Entwicklung der Tierwelt in deutschen Wäldern und drängt darauf, bei diskutierten Gattungen nicht in Panik zu verfallen und nicht nur auf die Schäden zu schauen. Auch Heinz Baader vom Heidelberger Forstamt freut sich über alle Tierarten, die in den Odenwald zurückkehren. Jede Art sei wichtig für ein funktionierendes Ökosystem. Da Bewohner deutscher Waldrandgebiete gelernt haben, wie sie sich Wildschweinen gegenüber verhalten müssen, sollte das auch bei anderen Tieren funktionieren. Für das natürliche Gleichgewicht wäre dies wünschenswert.

Denn trotz der erzielten Erfolge bei imposanten Tieren wie dem Uhu, "nehmen die Tierarten in der Masse dramatisch ab", warnt Janosch Arnold, Leiter der Wildforschungsstelle des Landwirtschaftlichen Zentrums Baden-Württemberg. "Es gibt Kulturgewinner, aber grade Insekten verschwinden rasant. Auch aus unserem Landkreis." Deutlich zu erkennen am beängstigenden Bienensterben. Keine Zeit also, um sich auf den bisherigen Erfolgen auszuruhen.