"Smeller" heißt der Apparat. Wie ein Space-Age-Objekt aus Aluminium steht er im Raum. Düsen, Schnorchel und Ventile. Mit dem "Smeller", einer elektronischen Duftorgel, gibt Wolfgang Georgsdorf so etwas wie Geruchskonzerte. Der Österreicher ist zusammen mit dem Berliner Parfümeur Geza Schön der Vater des "Osmodrama". Am anderen Ende des Spektrums dreht "Jeremy Fragrance" seine Youtube-Filmchen - 680.000 Follower sehen zu. Immer im Anzug, der zwei Nummern zu klein ist, geht es dem Influencer um die "Compliments", die ein Parfüm bekommt.

"Fumeheads", "Scenthusiasts", "Perfume Nerds", Duftliebhaber - wie viele es gibt, weiß niemand. Lange wusste die Szene selbst nicht, dass es sie gibt. Das Internet hat sie zusammengeführt, kurz nach der Jahrtausendwende. So lange existiert das Forum "Basenotes.net", bis heute der Ort, an dem man sein muss, wenn man sich über Parfüm unterhalten will.

Parfümenthusiasten generieren einen beachtlichen Fundus an solidem Halbwissen; endlos sind die Weiten, die sich über das Medium Parfüm erschließen. Im "Basenotes-Forum" zeigt sich die Bandbreite. Hier posten die einen ihren "SOTD", den "Scent of the Day" oder Tagesduft; andere gehen auf die Suche nach dem besten Vetiver, Weihrauch oder Zitrus. Hier wird Yves-Saint Laurents Ur-"M7" von 2004 mit der heutigen Variante verglichen oder der Weggang von Tom Ford bei "Gucci" diskutiert.

Ein Klick weiter wird über den Einsatz von Cashmeran, Super-Ambrox, Karanal, Velveton und Isobutylquinolin spekuliert: Riechstoffe, Aromamoleküle, sorgten für einen Schock-Faktor, für verblüffende Effekte, sagte erst jetzt wieder "Nikhil", ein junger Arzt aus Indien, der als "Perfume Guru" bei Youtube Parfüms bespricht. Man könne dies beim rauen Eau de Toilette von Dior’s "Sauvage" besser erkennen als in der neuen, weichen Parfum-Konzentration.

"Sprühen Sie diesen Duft auf, setzen Sie sich in einen Park - jemand wird Sie ansprechen und an einen Ort bringen, wo man Ihnen ein Nachtquartier und eine warme Suppe anbietet": So klingt ein Verriss bei Luca Turin, dem Mann, der das Genre der Parfümkritik in den 1990er-Jahren erfunden hat, und den er mit einem vernichtenden "avoid" toppt - "vermeiden Sie es".

Über 2500 Düfte haben Turin und Co-Autorin Tania Sanchez in den beiden Ausgaben von "Perfumes - The Guide" besprochen und brillante Bezüge zu klassischer Musik, zu Design, Ästhetik und zur Geschichte hergestellt; reich unterfüttert mit Erwachsenenhumor, Gesellschaftsstudien und Wissen aus der Industrie.

Parfüm, sagt Turin, sei die "handlichste Form von Intelligenz". Seine legendären "Duftnoten", die in den Jahren 2003 bis 2014 in der Neuen Züricher Zeitung erschienen sind, kamen kürzlich als "Folio Culumns" in Taschenbuchform heraus. Im Netz kann man sich unter "doublebasenotes.blogspot.com" und dem alten Blog "perfumesilove.com" ein Bild von seinem Stil machen.

Star der Szene: Jeremy Fragrance. Foto: Screenshot Youtube

Der Biophysiker Turin, Gastprofessor verschiedener Universitäten, ist Verfechter einer umstrittenen Theorie, deren Entstehung, bis hin zum Ringen um einen Nobelpreis, der Journalist Chandler Burr in der Turin-Biografie "The Emperor of Scent" beschrieben hat: Die Theorie nimmt an, dass Menschen Duftmoleküle über deren spezifische Vibrationen wahrnehmen. Die Mehrheitsmeinung geht von einer Unterscheidung über die Form der Moleküle aus. Belege gibt es für beides, wie Luca Turin eindrucksvoll als Ted-Speaker bei Youtube darlegt. Duftliebhaber, die etwas tiefer ins Metier einsteigen wollen, als "Jeremy Fragrance" und seine "Frrreunde", spalten sich deshalb auch in "Vibrationists" und "Shapeists".

Philip Kraft ist "Shapeist"; der Star-Moleküldesigner beim Aromenmulti Givaudan ist Co-Autor von "Scent and Chemistry", einer fortlaufend ergänzten Riechstoffbibel. Auf Facebook postet der Doktor der Chemie abwechselnd Duftkritiken, professionelle Parfümformeln und elektronische Musik. Kraft ist als "Kraftysmellz" bei Instagram aktiv, widmet sich dort zur Zeit intensiv dem Thema Duftkunst und Geruchs-Performances, wie dem "Smeller".

Das visuelle Instagram ist auch bevorzugtes Medium von Master-Perfumer Christophe Laudamiel: Der Autor bekannter Parfüms bei Ralph Lauren, Abercrombie & Fitch, Clinique und Thierry Mugler ist Chef der Labels "The Zoo" und "Dream Air", und schreibt poppige Monografien von Riechstoffen, Reise- und Projektberichte und postet Bilder von seinem Hund "Yuki". Laudamiel, der zur Zeit blaue Haare trägt, schafft von New York und Berlin aus Duftinstallationen für Kunden wie New Balance, die Hotelkette Grand Hyatt oder das Guggenheim-Museum in Bilbao. Er ist Kurator der Osmothèque, einer Sammlung in Versailles und Manhattan, die sich um die Bewahrung und Rekonstruktion alter Parfümformeln und -Zutaten kümmert.

Laudamiel und sein Chemiker Christophe Hornetz - in der Industrie als "Les Christophes" bekannt - erschufen schon im Jahr 2006 eine Edition von Experimentalparfüms, die bei Thierry Mugler im Rahmen des Tom-Tykwer-Films "Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders" erschienen ist. Die 15 Düfte mit Namen wie "Baby", "Armor & Psyche", "Nuit Napolitaine" oder "Human Existance" stehen bei Sammlern hoch im Kurs.

Duftbegeisterte, das zeigt sich bei Foren wie "Basenotes.net", sind oft leidenschaftliche Sammler, Editierer und Kuratoren: Eindrucksvolle "Perfume Wardrobes" - Parfüm-Garderoben - sind entstanden, zusammengestellt nach den verschiedensten Kriterien. Es kursieren Fotos von Schränken und ganzen Zimmern - mit Hunderten und Tausenden von Parfüms. Wie so etwas dann aussieht, zeigt mit viel Stilgefühl Dimitri Dimitriadis, ein Australier mit griechischen Wurzeln, der seit Jahren in der Blogosphäre unterwegs ist. Bei Instagram postet er als "eaudorangeverte" Bilder einer riesigen Parfümsammlung. Hashtags wie #fragrancelover oder #perfumeporn fördern oft Eindrucksvolles zutage.

Die Sprache der Szene ist Englisch. Ein Brite ist es auch, der seit Jahren als einer der letzten echten Duftblogger die profundesten Duftkritiken schreibt: Dariush Alavi alias "Persolaise", dessen grundehrliche Youtube-Reihe "Love at first scent" über den ersten Eindruck aktueller Parfüms live berichtet. Manche kennen Alavi wegen eines Büchleins, das im Verlag der Süddeutschen Zeitung erschienen ist: Knackig-kurz und in genauso schöner wie präziser Sprache bespricht Alavi darin wesentliche Parfüms aus Mainstream und Nische. "Le Snob: Parfum" gehört zum Besten, was es auf Deutsch über Düfte gedruckt zu lesen gibt.

Das deutsche Duftforum "Parfumo.de" ist vor allem als Nachschlagewerk und Recherchewerkzeug nützlich: Mit großer Gründlichkeit werden dort eine Datenbank mit über 125.000 Parfüms von 8800 Marken, ein Gebrauchtmarkt und eine Magazinrubrik mit teilweise profunden Artikeln zu vielen Aspekten der Parfümindustrie gepflegt. Ein Manko: Parfumo-Forumsmitglieder füttern ihre "Reviews" mit Katzen- und Autogeschichten oder Herzschmerz an.

Star der Szene: Luca Turin. Foto: Screenshot Youtube

Auch "Jeremy Fragrance" aus Bonn - früher Mitglied einer Boygroup - wird von manchen noch immer belächelt. Erfolgreich ist er trotzdem. Mit seinen Youtube-Filmchen hat es der 30-Jährige zu einem Ferrari gebracht. Außerdem zu einem eigenen Männerparfüm, das Star-Parfümeur Alberto Morillas komponiert hat - der Autor des bis heute meistverkauften Männerparfüms, Armanis "Aqua di Giò". Zur Avantgarde zählt sich der Influencer, der in den Videos immer von hübschen Mädchen flankiert wird, auch nicht. Sein Duft wirbt damit, "Alpha Male in the Office" zu sein - na dann ...