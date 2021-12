Von Cornelia Wystrichowski

Er zählt zu den größten deutschen Sportidolen aller Zeiten: Boris Becker. Als der damals 17-jährige Leimener 1985 Wimbledon gewann, schrieb er Geschichte. Nun schildert die Spielfilm-Biographie "Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon" (am 16. Dezember auf RTL) den sportlichen Aufstieg Beckers vom Jugendspieler zur Sportikone mit dem Spitznamen "Bumm-Bumm-Boris". Die Hauptrolle spielt der Jungstar Bruno Alexander, der im Jahr von Beckers Triumph noch gar nicht auf der Welt war. Unsere Autorin Cornelia Wystrichowski sprach mit dem Schauspieler.

Foto: Mathias Bothor

Herr Alexander, Boris Becker gewann 1985 zum ersten Mal Wimbledon und wurde zur Legende, Sie selber sind 1999 auf die Welt gekommen. War er Ihnen vor den Castings überhaupt ein Begriff?

Ich wusste, dass er etwas Großes im Tennis erreicht hat, aber ich wusste nicht genau was. Erst im Casting habe ich erfahren, was Boris Becker alles geleistet hat, und dass er immer noch der erfolgreichste deutsche Tennisspieler aller Zeiten ist – erst da wurde mir klar, was für eine Legende er ist. Ihn zu spielen, das ist Freude und Verantwortung zugleich.

Mussten Sie erst einmal mit Ihren Eltern sprechen, um eine Ahnung davon zu bekommen, was Beckers Sieg damals bedeutet hat?

Meine Eltern haben mir erzählt, wie sehr Becker die Nation bewegt hat. Mein Opa war begeisterter Tennisspieler. Er lebt nicht mehr, aber meine Mutter hat gesagt: ’Wenn er wüsste, dass du Boris Becker spielst, er würde durchdrehen.’

Wie sind Sie überhaupt zu der Rolle gekommen?

Es gab mehrere Castings, bei einem davon sollte ich Tennis spielen. Danach dachte ich "Okay, die Rolle habe ich nicht", weil mein Tennis da wirklich grottig war. Irgendwann war aber klar, dass der Regisseur mich unbedingt haben möchte, nur die Produzenten haben gezögert, weil ich so dünn war. Als ich dann besetzt wurde, musste ich zunehmen – mein Alltag bestand nur noch aus Tennisspielen, Fitnessstudio und Essen. Zum Glück arbeitet mein Bruder in einem Sternerestaurant, er hat mir immer etwas gutes gekocht. So habe ich es geschafft, mehr als zehn Kilo Muskelmasse zuzunehmen.

Und ihr Tennis ist jetzt besser?

Kurz gesagt: Vorher war mein Bruder besser, jetzt putze ich ihn vom Platz. Ich musste für die Rolle drei Monate lang fünfmal die Woche auf den Platz, zum Glück hatte ich einen tollen Trainer. Ich musste mir Beckers Bewegungen beim Spiel verinnerlichen, ich habe mir alles angeguckt, was es an Videos von ihm gibt, und ich habe jeden Tag stundenlang vor dem Spiegel trainiert.

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Bruno Alexander Geboren 1999 in Hamburg Werdegang: Erste Bühnenbegeisterung in der Theaterklasse seines Gymnasiums. Schon mit 12 stand er für die ARD-Jugendserie "Die Pfefferkörner" vor der Kamera. Der [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Bruno Alexander Geboren 1999 in Hamburg Werdegang: Erste Bühnenbegeisterung in der Theaterklasse seines Gymnasiums. Schon mit 12 stand er für die ARD-Jugendserie "Die Pfefferkörner" vor der Kamera. Der 22-Jährige nahm Darsteller-Unterricht an einer Schauspielschule in Hamburg. Erste Rollen: Trotz seiner jungen Jahre war Alexander schon in vielen Fernsehfilmen und Serien zu sehen, darunter im "Tatort". Für viel Aufmerksamkeit sorgte zuletzt seine Rolle als Drogensüchtiger in der Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo". Privat: Bruno Alexander lebt in einer WG in Hamburg und hat mit zwei Freunden eine eigene Produktionsfirma gegründet, deren Comedyserie "Die Discounter" im Dezember bei Amazon startet.

[-] Weniger anzeigen

Haben Sie sich zur Vorbereitung auch mit ihm getroffen?

Nein. Ich habe aber einen Zoom-Call mit seinem einstigen Trainer Günther Bosch gemacht, er hat mir viele Anekdoten erzählt, das hat mir viel gebracht.

Sie sprechen im Film hochdeutsch. Fans dürfte Beckers charakteristischer badischer Dialekt fehlen.

Der Film-Becker ist ja nicht gleichzusetzen mit dem echten Boris. Und: Ich wollte Boris Becker nicht mit einem imitierten Dialekt zu einer Karikatur machen. Stattdessen habe ich mich auf Mimik und Gefühle konzentriert und auf die Frage, was es mit einem Menschen macht, wenn er mit 17 weltberühmt wird.

Ist Becker eine tragische Figur?

Mich interessiert und beeindruckt der Sportler Boris Becker. Ich finde es krass, dass er dieses hochgesteckte Ziel hatte, Nummer eins zu werden, dem er sehr viel unterordnete, und es am Ende auch schaffte. Davor habe ich riesigen Respekt. Aber mit 17 Jahren so weltberühmt zu werden, das macht natürlich was mit einem, glaube ich. Wenn man dann keine Leute hat, die einem sagen: "Bleib mal ein bisschen auf dem Boden", dann verändert man sich wahrscheinlich.

Glauben Sie, dass ihm der Film gefällt?

Ich hoffe es. Die Rolle des Boris Becker ist im Film sympathisch angelegt, zumindest am Anfang. Der Film-Becker wird irgendwann arrogant, aber man versteht immer, was er tut, und dass ein großer Druck auf ihn ausgeübt wurde. Das ist menschlich.

Was die äußere Ähnlichkeit angeht: Sie sind eigentlich nicht rothaarig wie Boris Becker, sondern blond …

Stimmt. Ich musste Wimpern und Augenbrauen färben lassen, die Sommersprossen sind Make-up, außerdem trage ich im Film zwei verschiedene Perücken.

Gedreht wurde ja nicht an Originalschauplätzen in London oder Leimen, oder?

In Leimen wurde nicht gedreht, auch nicht in Wimbledon. Aber es wurde in Monaco gedreht, das war eine tolle Zeit, und wir haben in Halle/Westfalen gedreht, weil es dort einen Rasenplatz wie in Wimbledon gibt. Das große Stadion außen herum wurde dann per Computeranimation hergestellt.

Aber der legendäre Beckerhecht, den Sie im Film machen, ist echt?

Den habe ich tatsächlich einige Male gemacht – nicht so gut wie Boris Becker, aber ich habe mein Bestes gegeben.

Sind Sie verletzungsfrei geblieben?

Nicht ganz. Die Wimbledon-Szenen haben wir an fünf Tagen gedreht, das war die anstrengendste Woche in meinem Leben. Ich stand von morgens bis abends zwölf Stunden lang auf dem Platz, habe mich hingeworfen, Aufschläge und Ausfallschritte gemacht – das hat irgendwann dazu geführt, dass ich Zerrungen in den Beinen hatte, und ich musste zur Physiotherapie. Aber jetzt bin ich wieder fit.

Haben Sie selber ein Sportidol?

Eigentlich nicht, dazu habe ich keinen Sport je intensiv genug verfolgt. Zurzeit interessiere ich mich aber sehr für Tennis, weil ich den Sport jetzt auch verstehe und begriffen habe, was für Menschen ihn ausüben. Sie lernen früh, dass es nur einen Sieger geben kann. Da sind sehr viele exzentrische und auch ehrgeizige Leute dabei.

Sie selber sind ja auch schon in jungen Jahren bekannt geworden, vor allem Ihre Rolle in "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" hat Anfang 2021 für Aufsehen gesorgt. Wer hält Sie auf dem Boden?

Bei mir sind das meine Familie, meine Freunde und meine Art zu leben. Ich lege persönlich nicht viel Wert auf materielle Dinge, mir sind Beziehungen zu Menschen wichtiger und dass die echt sind, nicht oberflächlich. Wenn ich draußen bin, werde ich seit "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" zwar mehr erkannt als vorher, aber ich bin total auf dem Boden geblieben.

Schon als Zwölfjähriger standen Sie für die Kinderserie "Die Pfefferkörner" vor der Kamera. Wie kam es dazu, dass Sie so jung schon fürs Fernsehen gedreht haben?

Ich hatte immer sehr viel Energie als Kind, der ich ein Ventil geben musste. Im Schultheater hat mich meine Lehrerin deshalb die Hauptrolle spielen und Regie führen lassen, das hat mir sehr geholfen. Als ich dann am Gymnasium erfahren habe, dass neue Darsteller für "Die Pfefferkörner" gesucht werden, hat mir meine Mutter erlaubt, mich zu bewerben. Ich habe die Rolle bekommen, von da an ging es immer weiter, jetzt sogar mit einer eigenen Produktionsfirma "Kleine Brüder" und unserer ersten selbst entwickelten Serie "Die Discounter" – ich bin sehr glücklich.