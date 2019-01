Von Alexander Wenisch

Heidelberg. Was gibt es Schöneres, als im Sommer einen Eiskaffee? Der kommt mit dicker Sahnehaube, Vanilleeis und oft auch noch gezuckert aber eher wie eine kleine Zwischenmahlzeit daher. Erfrischung sieht anders aus.

Darum bekommt der Klassiker mittlerweile auch frische Konkurrenz. In den Hippster-Trendläden sind die Kaffeevarianten "Cold Drip" und "Cold Brew" angesagt - mittlerweile auch schon in der kurpfälzischen Provinz.

Für den "Cold Brew" wird grob gemahlener Kaffee in kaltem Wasser gelöst und bis zu 24 Stunden im Kühlschrank gezogen. Dadurch entwickelt er ein nicht allzu starkes Aroma. Erst nach der Zeit im Kühlschrank wird der kalte Kaffee durch ein Sieb gezogen. Und tatsächlich schmeckt die "kalte Brühe" anders als heiß Übergossener, weil sich andere Aromen lösen.

"Cold Drip" wiederum ist was für Kaffee-Nerds, die früher im Chemieunterricht in der ersten Reihe saßen. Eiskaltes Wasser wird in ein Glaskolben-Gefäß auf frisches Kaffeepulver getropft - und zwar über mehrere Stunden. So werden Aromen und Öle des Kaffees sanft extrahiert. Das Resultat ist ein sehr aromatisches Konzentrat, das wiederum mit Wasser verlängert wird. So kann der Kaffee auf die gewünschte Stärke gebracht werden. Erfunden haben sollen dieses Kaffee-Experiment die Holländer, weshalb der Stil auch "Dutch Coffee" heißt.

Der neueste Genuss-Gag aber ist der Kaffee-Cocktail Espresso Tonic. Der hat den Vorteil, dass man nicht stundenlang tröpfchenweise übergießen oder kaltstellen muss, bis man seinen Koffein-Schock bekommt. Und man kann ihn auch ohne Chemie-LK verwirklichen.

Und so geht’s: Man mische Tonic Water mit Eiswürfeln und lasse ganz langsam einen starken Espresso darüber laufen. Das Eis kühlt den Kaffee sofort auf Trinktemperatur. Wer auch immer auf die Idee gekommen ist: Das Herbe der Limo passt überraschend gut zum Fruchtigen des Kaffees!

In Heidelberg kann man den In-Cocktail derzeit zum Beispiel im Trend-Café "Friedrich" erleben. Betreiber Markus rät aber, kein zu günstiges Tonic Water zu verwenden, die seien meist zu bitter. Er mischt vor allem "Thomas Henry" oder "Fentimans" zum Espresso. Und wer mag, taucht noch ein Stück Limette ein.