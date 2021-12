Von Wolf H. Goldschmitt

Was für ein irres Jahr. Genau richtig für jemanden, der es gerne auf den Punk bringt. Urban Priol, der Kabarett-Anarcho knüpft in seinem Jahresrückblick "Tilt!" aus scheinbar Unzusammenhängendem aberwitzige Fäden, die sich zu unglaublicher Logik verstricken. Mit brandaktuellem Polit-Entertainment und scharfer Zunge fordert der Meister des Sarkasmus sein Publikum, um es im gleichen Atemzug perfekt zu unterhalten.

Herr Priol, geradeaus gefragt: War für Sie 2021 ein Jahr für die Tonne oder gibt es einen Silberstreif?

Urban Priol: Ein Jahr für die Tonne? Coronabedingt, ja. Aber es gab auch Lichtblicke: Gladbach wirft Bayern aus dem DFB-Pokal. Bild reichelt sich ins Abseits. Die Union ist Opposition. Es gab schon schlechtere Zeiten.

Wird Humor in dieser bleiernen Zeit der Unsicherheit für den Künstler selbst nicht gelegentlich zum Galgenhumor?

Nein, durch die grassierende Materialknappheit fehlt es an Holz, mit dem man Galgen errichten könnte.

Was macht Ihnen Spaß an Ihrem Job?

Ich kann all das, worüber ich mich tagtäglich aufrege, auf der Bühne loswerden und werde dafür noch mit dem Lachen des Publikums belohnt. Gibt es eine bessere Therapie?

Ein trauriges Highlight des Jahres war die Katastrophe im Ahrtal. Wie geht ein Kabarettist mit diesem Thema um oder umgeht er es lieber?

Das Leid der dort betroffenen Menschen taugt nicht als Material für Satire. Besondere bürokratische Begleiterscheinungen natürlich schon.

Normalerweise waren Ihre Vorstellungen Monate im Voraus ausverkauft. Heute gibt es immer noch Karten. Haben Politiker und Virologen dem Publikum nicht eine irreparable Angst vor sozialen Kontakten eingejagt?

Künstler, Veranstalter, Gastronomie und Hotellerie, der Einzelhandel, Clubs... alle leiden unter dem unsäglichen Zick-Zack-Kurs der Politik. Oft erfahren wir drei Tage vor einer Veranstaltung, wie und ob sie überhaupt stattfinden kann. Viele haben auch noch Tickets für immer wieder verschobene Veranstaltungen am Kühlschrank hängen, die sie nicht zurückgegeben haben. An dieser Stelle: Vielen Dank dafür!

Und wie sehen die direkten Folgen der Pandemie für Künstler und ihre Agenturen aus?

Für die freie und selbstständige Kultur sind die Folgen verheerend. In finanzieller, sozialer und psychischer Hinsicht. Wir sind im freien Fall ohne Netz und doppelten Boden.

Wieder weg von Corona: Was bleibt eigentlich nach so vielen Jahren von Angie Merkel – eine schwer zu füllende Lücke?

Als eine andere "Eiserne Lady", Margaret Thatcher, ganz final ging, tanzten die Menschen auf der Straße und sangen: "Dingdong, the witch is dead". Bei uns greinen die Merkel-Jünger: "My Angie is over the ocean". Mir wird sie nicht fehlen. Die Lücke, die sie hinterlässt, füllt ein Floh.

Vielleicht haben Sie jeweils ein paar passende Sätze zur Nachfolgeriege um Scholz, Baerbock, Lindner und Habeck parat?

Mehrfach Pleitier Lindner sitzt auf dem Geld, das Habeck braucht, und Baerbock macht Außenpolitik in den Grenzen von Olaf Scholz. Dem Wähler gefällt das: Der Scholz ist die neue Merkel, und die FDP passt auf die Grünen auf. Das ist Fortschritt, ohne allzu viel zu wagen.

Und ein paar nette Worte zu den Wahlverlierern Laschet, Merz und Söder?

Ich möchte Armin Laschet ausdrücklich für seine Hartnäckigkeit danken. The last man standing hat so einen möglichen Kanzler Söder verhindert. Und der zähe Merz ist für die Union eine epidemische Notlage nationalen Ausmaßes. Das gönne ich ihr. Das war doch nett, oder?

Sie stehen seit den 80ern auf den Brettern. Hat sich seither viel an der Art Ihres Auftretens verändert?

Als permanentes Remake von mir selbst muss ich mich zum Glück nicht immer wieder neu erfinden. Allerdings muss ich heute viel schneller reagieren, um meinem Anspruch der Aktualität gerecht zu werden. Der Puls der Zeit rast.

Muss Kabarett in diesen schwierigen Monaten nicht noch frecher als manche Farben von Hawaiihemden werden?

Für beides gilt: Hauptsache bunt, abwechslungsreich und nicht verwaschen.

Woher kommt eigentlich ihre Lust an der Aufmüpfigkeit?

Ich konnte mit Obrigkeiten und scheinbar willkürlichen Regel noch nie etwas anfangen. In der Schule nicht, an der Uni nicht, und mein Finanzamt kann davon auch ein Lied singen.

Ist über den Jahresrückblick bei 3sat hinaus wieder ein großer Auftritt im Fernsehen wie bei "Neues aus der Anstalt" in Vorbereitung?

Lassen Sie sich überraschen …

Zu guter Letzt: Wie lautet Ihr Wunsch für das neue Jahr?

Mehr Gelassenheit und Freundlichkeit im Umgang miteinander und möge das unsägliche Virus endlich die ewigen Jagdgründe heimsuchen.